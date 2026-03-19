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शुरू हुआ BGMI 4.3 का रोलआउट! Play Store का चक्कर छोड़िए, सीधे ऑफिशियल वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड करें APK

अगर आप BGMI 4.3 अपडेट को APK के जरिए इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल ब्राउजर में BGMI की आधिकारिक वेबसाइट खोलें. वहां होमपेज पर “AOS Download” या “Download APK” का विकल्प मिलेगा, जिस पर टैप करके आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:29 AM IST
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शुरू हुआ BGMI 4.3 का रोलआउट! Play Store का चक्कर छोड़िए, सीधे ऑफिशियल वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड करें APK

GMI का नया 4.3 अपडेट भारत में रोलआउट होना शुरू हो गया है. इस अपडेट के साथ अब यूजर्स को APK फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल गया है. गेम डेवलपर Krafton ने यह सुविधा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दी है, ताकि जिन यूजर्स को Play Store से अपडेट करने में दिक्कत हो रही है, वे मैन्युअली गेम इंस्टॉल कर सकें. इस अपडेट में “Evolving Universe” नाम का नया थीम और कई गेमप्ले सुधार जोड़े गए हैं.

ऑफिशियल वेबसाइट से APK कैसे डाउनलोड करें
अगर आप BGMI 4.3 अपडेट को APK के जरिए इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल ब्राउजर में BGMI की आधिकारिक वेबसाइट खोलें. वहां होमपेज पर “AOS Download” या “Download APK” का विकल्प मिलेगा, जिस पर टैप करके आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड पूरा होने के बाद फोन की सेटिंग्स में जाएं और Security या Privacy सेक्शन में जाकर “Install from unknown sources” को ऑन करें. इसके बाद डाउनलोड की गई APK फाइल खोलें और इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करें. इंस्टॉल होने के बाद गेम ओपन करें और अपने डिवाइस के हिसाब से HD या लो-स्पेक OBB फाइल डाउनलोड करें, जिससे गेम पूरी तरह से काम करने लगेगा.

कब आया अपडेट और कैसे मिलेगा
BGMI 4.3 का APK डाउनलोड लिंक 19 मार्च को दोपहर करीब 12:30 बजे लाइव होने की उम्मीद है. आमतौर पर Play Store पर अपडेट पहले चरणों में रोलआउट होता है, जबकि APK बाद में जारी किया जाता है ताकि सर्वर पर ज्यादा लोड न पड़े.

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नए फीचर्स और सुधार
इस अपडेट में Smart Network Optimization फीचर दिया गया है, जो गेम खेलते समय लैग को कम करता है और पिंग को स्थिर रखने में मदद करता है. इसके अलावा, गेम में नया थीम और कुछ खास इन-गेम इवेंट्स भी जोड़े गए हैं, जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस और बेहतर होगा.

स्टोरेज और जरूरी बातें
BGMI 4.3 अपडेट इंस्टॉल करने से पहले आपके फोन में कम से कम 4GB खाली स्टोरेज होना जरूरी है. इंस्टॉलेशन के दौरान फाइल एक्सट्रैक्शन के लिए अतिरिक्त स्पेस की जरूरत पड़ती है, इसलिए पर्याप्त स्टोरेज रखना जरूरी है.

APK डाउनलोड करते समय रखें सावधानी
Krafton ने साफ तौर पर कहा है कि यूजर्स को APK फाइल केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करनी चाहिए. किसी भी अनऑफिशियल या मॉडेड साइट से डाउनलोड करने पर मालवेयर का खतरा हो सकता है और आपका गेम अकाउंट भी बैन हो सकता है. हालांकि, अगर संभव हो तो हमेशा Google Play Store से ही गेम डाउनलोड या अपडेट करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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