दोस्तों संग लगाएं गेमिंग में तड़का, मिलेगा फुल ऑन एंटरटनमेंट, BGMI और Call of Duty भी...
Games to Play in Freetime: अगर आप गैम्स लवर है तो ये 5 मजेदार ऑनलाइन गैम्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. ये गेम्स iPhone और Android दोनों पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बिलकुल फ्री में. अपने बोरिंग टाइम में लगाए एंटरटेनमेंट का तगड़ा और दोस्तों को करें चैलेंज. PUBG और Call Of Duty भी...

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:48 PM IST
5 Games to Play for TimesPass: क्या आप भी गैम्स लवर है और फ्री टाइम में मजेदार गेंम्स खेलना चाहते हैं? तो ये 5 धांसू गेम आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है. इन गेम्स को डाउनलोड करना और खेलना बेहद आसान है. ये गेम  iPhone और Android दोनों फोन्स पर खेले जा सकते हैं. आप अपने दोस्तों और दूसरे लोगों के साथ भी ये शानदार गेम्स खेल सकते हैं. अपने दोस्तों को गेम में चैलेंज करें और बने प्रो गेमर. चलिए देखते हैं बेहतरीन ऑप्शन्स...

यह भी पढ़े: Elon Musk जिसे देखना तक पसंद नहीं करते उसकी भारत में एंट्री! Trump से भी नहीं डरा

BGMI

पॉपुलर गेम PUBG के भारत में बैन होने के बाद BGMI को लॉन्च किया गया था. यह एक रॉयल गेम है, जिसमें प्लेयर्स को एक आईलैंड पर प्लेन से उतारा जाता है. खिलाड़ियों को दुश्मन से अपनी सुरक्षा करने के लिए हथियार ढूंढने होते हैं और खुद को जिंदा रखने के लिए फाइट करनी होती है. जो भी प्लेयर या टीम एंड तक जिंदा बचते हैं, वहीं विजेता बनते हैं. 

Call Of Duty
Call Of Duty एक शूटिंग गेम है, जिसमें अलग-अलग मोड्स में प्लेयर्स लडाई करते हैं. इसमें आपको डेथ मैच, टाम बैटल और क्लिासिक मोड जैसे कई ऑप्शन्स मिलते हैं. इसमें आपको दमदार हथियार, बेहतरीन गेम प्ले और रोमांचक मैप्स मिलते हैं. आप इसे सोलो या दोस्तों संग खेल सकते हैं.

यह भी पढ़े: प्यार में टूटे आशिक ने ChatGPT से पूछा- मैं क्या करूं? जवाब आया- बालकनी से कूद जाओ...

8 Ball Pool
यह एक ऑनलाइन बिलियर्ड्स गेम है, इस खेल को आप वन-ऑन-वन और टूर्नामेंट में भी खेल सकते हैं. इसे आप आसानी से सीख सकते हैं और ये गेम आपके बोरिंग टाइम को एंटरटेनमेंट से भर देगा. यह गेम बेहद पॉपुलर है और ग्लोबल लेवल पर खेला जाता है.

Shadow Fight 4
यह गेम मोबाइल पर फाइटिंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है. इसमें 25 से भी ज्यादा कैरेक्टर है, सबका फाइट करने का अनोखा स्टाइल और खतरनाक अटैक कॉम्बो आपको गेम से बांधे रखता है. इसमें प्रैक्टिस के लिए स्टोरी मोड दिया गया है जिसकी मदद से आप अपनी फाइटिंग स्किल सुधार सकते हैं, साथ ही मल्टीप्लेयर मोड में भी खेल सकते हैं.

Bullet Echo India
Bullet Echo India एक शूटिंग गेम है लेकिन साथ में एक मजेदार ट्विस्ट है. गेम में मैप डार्क होता है और सिर्फ फ्लैशलाइट की मदद से ही देखा जा सकता है. जिससे प्लेयर्स को स्मार्टली खेलना पड़ता है. इस गेम में भी BGMI के जैसे ही आखिर तक जिंदा बचे प्लेयर ही विजेता होते हैं. 

