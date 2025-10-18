पहली बार भारत में होने जा रहा BGMI International Cup, 1 करोड़ का इनाम जीतने दुनिया की 16 टीमों में होगा घमासान

BGMI International Cup 2025: BGMI लवर्स का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. इस महीने के अंत में भारत पहली बार इतना बड़ा इंटरनेशनल BGMI टूर्नामेंट होस्ट करने वाला है. इस टूर्नामेंट का नाम BGMI International Cup 2025 (BMIC 2025) है, यह 31 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है. ये इवेंट दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है और यह भारत के सबसे बड़े ईस्पोर्ट्स इवेंट्स में से एक कहा जा रहा है.

BMIC 2025 में क्या है खास?

ये टूर्नामेंट इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस मुकाबले में भारत के साथ-साथ साउथ कोरिया और जापान की टॉप 16 टीमें भी हिस्सा लेगी. भारत से 8, साउथ कोरिया से 4 और जापान से 4 टीमें होंगी. भारत की टीमों ने BGMI Showdown 2025 जीतकर इसमें अपनी जगह पक्की कर ली है. खिलाड़ी 1 करोड़ रुपये के बड़े प्राइज पूल और यह प्राइज टॉप 4 टीमों में बाटा जाएगा.

विजेता को क्या मिलेगा?

BMIC 2025 की खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट की टॉप टीम सीधे PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2025 के Gauntlet के लिए क्वालीफाई हो जाएंगी. वहीं रनरअप टीम PMGC Group Stage में अपनी जगह बना लेंगी. दिल्ली में होने जा रहा है ये मुकाबला सीधे ग्लोबल चैंपियन बनने की रेस शुरू करेगा.

कौन-कौन सी टीमें होंगी मैदान में?

भारत की तरफ से iQOO Orangutan, iQOO SOUL, Infinix True Rippers, OnePlus K9 Esports, OnePlus Gods Reign, Nebula Esports, Mysterious 4 और MADKINGS जैसी दमदार टीमें मैदान में उतरेंगी. दूसरी तरफ साउथ कोरिया और जापान से DPLUS, NS RedForce, REJECT, DRX और REIGNITE जैसी मजबूत टीमें अपनी रीजनल प्ले स्टाइल के साथ भिड़ेंगी. 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक यह मुकाबला चलेगा. तीन दिन तक बीजीएमआई लवर्स टूर्नामेंट में स्ट्रेटेजी, हाई-ऑक्टेन एक्शन और सर्वाइवल का धमाल देखने मिलेगा. इसमें हर मैच, हर फैसला और हर क्लच इतिहास रच सकता है.