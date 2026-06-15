आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आने वाले समय में इंसानी सभ्यता को बदलेगा या उसे पूरी तरह तबाह कर देगा? यह बहस इस वक्त पूरी दुनिया में छिड़ी हुई है. इसी बीच, फ्रांस के खूबसूरत शहर नीस (Nice) में आयोजित 'भारत इनोवेट्स 2026' कॉन्क्लेव से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है.
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कुछ अमीर देशों और बड़ी टेक कंपनियों द्वारा AI को अपनी ताकत का हथियार बनाने की कोशिशों पर गहरी चिंता जताई है. पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मैक्रों ने साफ कहा कि कुछ लोग एआई मॉडल को बंद करके इस पर कब्जा करना चाहते हैं. लेकिन भारत और फ्रांस मिलकर इस डिजिटल तानाशाही को रोकेंगे और दुनिया के लिए एक सुरक्षित, खुला और नैतिक एआई मॉडल तैयार करेंगे.
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 'भारत इनोवेट्स' के मंच से दुनिया को आगाह करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में एडवांस एआई मॉडल्स को पूरी तरह से बंद करने की प्रवृत्ति बढ़ी है. कुछ महाशक्तियां और बड़ी कंपनियां इसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बजाय दुनिया पर राज करने वाले एक 'पावर टूल' के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हैं. मैक्रों का इशारा साफ था कि अगर एआई की तकनीक पर कुछ ही ताकतों का एकाधिकार हो गया, तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. इसी खतरे को रोकने के लिए भारत और फ्रांस एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो गए हैं.
मैक्रों ने जोर देकर कहा कि भारत और फ्रांस का विजन पूरी तरह से अलग है. दोनों देश एक ऐसे 'ओपन और सेफ एआई' (Open and Safe AI) के समर्थक हैं, जिस पर पूरी दुनिया भरोसा कर सके. यह साझेदारी एआई के विकास की 'तीसरी लहर' पर आधारित है, जहां तकनीकों को छुपाकर रखने के बजाय सहयोग और बहुभाषावाद (Multilingualism) को बढ़ावा दिया जा रहा है. एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण करना और दुनिया के अमीर और गरीब देशों के बीच की डिजिटल खाई को पाटना ही इस दोस्ती का सबसे मुख्य एजेंडा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने संयुक्त रूप से इस तीन दिवसीय 'भारत इनोवेट्स 2026' कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया. यह आयोजन दोनों देशों के बीच चल रहे 'भारत-फ्रांस इनोवेशन ईयर' का सबसे बड़ा मील का पत्थर है. इस ऐतिहासिक सम्मेलन में भारत के 120 अत्याधुनिक डीप-टेक स्टार्टअप्स और 20 से अधिक उत्कृष्ट संस्थानों ने हिस्सा लिया है. भारत की इस तकनीकी ताकत को देखने के लिए दुनिया भर से 350 से ज्यादा बड़े निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट फ्रांस पहुंचे हैं.
इस मंच पर भारतीय युवाओं ने क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक, डिफेंस, स्पेस और क्लीन एनर्जी जैसे 13 महत्वपूर्ण सेक्टर्स में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया. पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स से बातचीत करते हुए कहा कि एआई और सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल ग्रामीण विकास को बदलने के लिए किया जा सकता है. इसके साथ ही एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी टेक्नोलॉजी के जरिए पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है.
पीएम मोदी ने इस मौके पर राष्ट्रपति मैक्रों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और फ्रांस हमेशा से दुनिया की बड़ी चुनौतियों से लड़ने में पक्के साथी रहे हैं. चाहे वह इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA) हो या इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा का मामला, दोनों देशों ने हमेशा मिलकर काम किया है. अब एआई के क्षेत्र में भी दोनों देशों का यह साझा संकल्प किसी एक देश के फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता और वैश्विक भलाई (Global Good) के लिए काम करेगा.