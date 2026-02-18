Advertisement
AI Impact Summit 2026 में पेश हुआ जादुई ऐप, आपकी समस्या सुनते ही बताएगा-पंचायत जाना है या मंत्रालय?

AI Impact Summit 2026 में पेश हुआ 'जादुई' ऐप, आपकी समस्या सुनते ही बताएगा-पंचायत जाना है या मंत्रालय?

Bharat Jan Sevak: सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ और बाबू कल्चर से परेशान जनता के लिए राहत भरी खबर हैं. दिल्ली में चल रही AI Impact Summit 2026 में एक नए AI प्लेटफॉर्म 'भारत जन सेवक' को पेश किया गया है. यह प्लेटफॉर्म एक AI-पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है जो आपकी हर समस्या का पोस्टमॉर्टम करके बताएगा कि उसका समाधान किस दफ्तर की किस मेज पर मिलेगा.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:41 AM IST
AI Impact Summit 2026 में पेश हुआ 'जादुई' ऐप, आपकी समस्या सुनते ही बताएगा-पंचायत जाना है या मंत्रालय?

Bharat Jan Sevak: दिल्ली में इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी AI Impact Summit 2026 चल रही है. इस समिट को आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है. यह समिट 16 तारीख से शुरू होकर 20 तारीख तक चलने वाली है. कल समिट का दुसरा दिन था और इस दिन AI एक्सपो को आम लोगों के लिए खोल दिया गया. इसमें पूरी दुनिया से टेक एक्सपर्ट, स्टार्टअप फाउंडर, इन्वेस्टर्स और छात्र आए हैं. समिट में सैकड़ों स्टार्टअप्स ने अपने नए AI प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस पेश किए. इसमें एक भारतीय स्मार्टअप भारतजेन (BharatGen) ने भारत जन सेवक नाम का AI ऐप पेश किया है. इस ऐप को आप अपनी समस्या बताएं यह आपको बताएगा कि इसका पंचायत से लेकर केंद्र तक समाधान कहां मिलेगा?

क्या है भारत जन सेवक सिस्टम?
इस AI सिस्टम को इंडिया एआई मिशन के तहत बनाया गया है. यह महज एक ऐप नहीं, बल्कि एक AI-पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है जो आपकी हर समस्या को सुन कर बताएगा कि उसका समाधान किस दफ्तर की किस मेज पर मिलेगा. इससे आप पंचायत से लेकर केंद्र तक के समाधान पा सकते हैं. यह एक मल्टीलिंगुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है. इस एआई शिकायत सिस्टम से आप अपनी भाषा में सवाल पूछ सकते है.  इसे डिजिटल गवर्नेंस का सबसे बड़ा हथियार बताया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें:- YouTube हुआ डाउन, दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स हुए परेशान; क्या है इस महा-संकट की वजह

क्या काम कर सकता है यह सिस्टम?
अक्सर देखा गया है कि जब भारत में किसी को कोई सरकारी काम करवाना होता है, तो वह कंफ्यूज हो जाता है कि उसका काम कहा होगा? इसके लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस से लेकर केंद्र सरकार के मंत्रालय तक चक्कार लगाता रहता है.भारत जन सेवक लोगों के इसी कंफ्यूजन को दूर करेगा. 

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?
इसमें जैसे ही आप अपनी समस्या बोलेंगे यह AI तुरंत उसे एनालाइज करने लगेगा. उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि 'खेत में पानी की दिक्कत है', तो ऐप पहले यह पहचान करेगा कि आपको राज्य की सिंचाई योजना का लाभ लेना है या केंद्र की योजना का. इसके बाद यह आपको उसी के अनुसार सुझाव देगा. यह ऐप सिर्फ रास्ता नहीं दिखाएगा, बल्कि यह भी बताएगा कि उस दफ्तर जाने से पहले आपको कौन से 4 कागज अपने साथ रखने हैं. इससे कागज अधूरा है कहकर आपको वापस भेजने का खेल खत्म हो जाएगा. 

क्यों लाया गया है यह सिस्टम?
इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. यह सभी राज्यों में लागू होगा. जिससे पंचायत से केंद्र सरकार के स्तर तक किसी भी शिकायत के लिए कोई परेशानी ना हो. इस AI सिस्टम की सबसे खास बाद इसका मल्टी-लिंग्वल क्षमता है. इससे भारत के किसी भी गांव का व्यक्ति अपनी स्थानीय बोली में समस्या बता सकेगा. समिट में दिखाया गया कि कैसे यह ऐप हिंदी, भोजपुरी, तमिल या मराठी जैसी भाषाओं को आराम से समझकर सरकारी शब्दावली में उसका हल निकालता है.

यह भी पढ़ें:- Indian Army का AI अवतार! अब सेना बचाएगी आपकी जान और डेटा, डीपफेक की होगी छुट्टी...

