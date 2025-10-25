Uber-Ola की बढ़ी टेंशन! आ गई देश की सरकारी Cab सर्विस, Bharat Taxi ऐप से ऐसे करें बुकिंग

Bharat Taxi App Booking: प्राइवेट कैब सर्विस Ola और Uber की बढ़ती मनमानी और सर्ज प्राइसिंग से परेशान लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने इनसे निपटने के लिए देश की पहली सरकारी सहकारी कैब सर्विस Bharat Taxi लॉन्च कर दी है. इसकी ऑफिशियल ऐप Google Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध है. यह ऐप फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नवंबर में राजधानी दिल्ली से शुरू होगा. शुरुआती दौर में 600 ड्राइवर जुड़ेंगे और दिसंबर तक इसे पूरे देश में 5000 ड्राइवरों के साथ लाने की तैयारी है.

Bharat Taxi ऐप पर अकाउंट बनाने का आसान तरीका

Bharat Taxi ऐप का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करके अकाउंट बनाना होगा.

- यूजर्स Play Store या App Store से भारत टैक्सी ऐप डाउनलोड करें.

- होम पेज पर Sign up पर टैप करें और अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और पासवर्ड जैसी जरूरी डिटेल्स भरें.

- अब आपके नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे भरते ही आपका अकाउंट बन जाएगा.

- अब अपने फोन नंबर और सेट किए गए पासवर्ड से ऐप में लॉग इन करें.

जानें कैब बुक करने का पूरा प्रोसेस

ऐप में लॉग-इन करने के बाद आप कैब बुकिंग शुरू कर सकते हैं. हालांकि अभी सेवाएं सीमित हैं, लेकिन बुकिंग का तरीका आसान है.

1. होम पेज पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे. Rentals ऑप्शन में 8 घंटे के लिए गाड़ी किराए पर ले सकते हैं. Outstation के ऑप्शन में आप शहर से बाहर यात्रा कर सकते हैं.

2. आस-पास में आने जाने के लिए Local Transfer के टैब पर क्लिक करें. इसमें फिलहाल एयरपोर्ट से पिकअप या एयरपोर्ट तक ड्रॉप की सुविधा मिलती है. लोकल ट्रांसफर टैब में आपको पिकअप और ड्रॉप की लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी.

3. लोकेशन चुनने के बाद Search पर टैप करें. उपलब्ध गाड़ियों की लिस्ट दिखने पर अपनी पसंद की गाड़ी को Select करें.

4. इसके बाद Confirm Booking पर टैप करें. किराये की जानकारी देखने के बाद Next और फिर Book Now पर टैप करके बुकिंग कंफर्म करें.

राइड कैंसिल करना भी है आसान

अगर किसी वजह से राइड कैंसिल करनी हो, तो ऐप में नीचे दिए गए My Rides पर टैप करें. यहां अपनी बुकिंग के साथ दिख रहे Pending ऑप्शन पर टैप करें. आपको Cancel Ride का ऑप्शन मिल जाएगा. कैंसिलेशन की वजह बताकर Ok पर टैप करते ही राइड कैंसिल हो जाएगी.

इन बातों का ध्यान दें

जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में ऐप में सेवाएं सीमित हैं और बुकिंग के बाद ड्राइवर से संपर्क करना मुश्किल हो सकता है. साथ ही ऐप बीच-बीच में क्रैश भी हो जाती है. उम्मीद है कि दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने तक इन तकनीकी कमियों को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और यह ऐप Ola-Uber को कड़ी टक्कर देगी.