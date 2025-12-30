1 जनवरी से आ रही Bharat Taxi App! क्या Ola, Uber का होगा खेल खत्म? जानिए आपको क्या होगा फायदा

Bharat Taxi launch: भारत में इस समय एक नए टैक्सी ऐप की खूब चर्चा हो रही है. यह नया टैक्सी ऐप सरकार के द्वारा लया जा रहा है. इसका नाम 'Bharat Taxi App' हैं. सरकार इस ऐप को खास तैयारियों के साथ 1 जनवरी 2026 से शुरू करने जा रही है. यह ऐप आपको पूरे देश में सुविधाजनक टैक्सी सेवा देने के लिए लया जा रहा है. इसका संचालन सबसे पहले दिल्ली-NCR में किया जाएगा. यहां इसका ट्रायल पहले ही पूरा किया जा चुका है. 1 जनवरी से दिल्ली-NCR के आम लोग अपने मोबाइल फोन में भारत टैक्सी का ऐप डाउनलोड कर टैक्सी बुक कर सकेंगे.

प्राइवेट टैक्सी ऐप कंपनियों को मिलेगी सीधी चुनौती

भारत टैक्सी ऐप ola-Uber और Rapido जैसी प्राइवेट कंपनियों को सीधी चुनौती देने वाला है. इस ऐप के आने से मार्केट में प्राइवेट कंपनियों का एकतरफा दबदबा खत्म हो जाएगा. अगर इसका मॉडल जमीन पर पूरी तरह सफल रहा, तो भारत की कैब इंडस्ट्री के साथ ड्राइवरों का भी पूरा खेल बदल सकता है. खुद गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि यह ऐप ड्राइवरों को प्राइवेट कंपनियों की गुलामी से आज़ाद करेगा और उन्हें सीधे ग्राहकों से जोड़ेगा.

भारत टैक्सी ऐप को चलाने वाला कौन है?

Bharat Taxi का संचालन Sahkar Taxi Cooperative limited द्वारा किया जाएगा. इस ऐप को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के साथ NCDC, IFFCO, AMUL, KRIBHCO, NAFED, NABARD, NDDB और NCEL जैसी दिग्गज संस्थाओं का समर्थन मिला हुआ है. अभी तक दिल्ली और गुजरात में इससे 51,000 से ज्यादा ड्राइवर जुड़ चुके हैं.

Bharat Taxi App के फीचर्स

यह एक यूजर-फ्रेंडली मोबाइल ऐप होने वाला है. इसका इंटरफेस IRCTC या भीम यूपीआई जैसा हो सकता है. इसमें आपको सुरक्षा के लिए बैंकिंग ऐप्स जैसा MPIN वाला फीचर देखने को मिलने वाला है. हालांकि अभी यह ट्रायल मोड (बीटा) में है और दिल्ली-गुजरात जैसे इलाकों में इसका टेस्ट चल रहा है. इस ऐप को लंबी दूरी और पहले से तय सफर को ध्यान में रख कर डिजाइन किया गया है. इस ऐप में कंपनी एक पारदर्शी किराया सिस्टम लाने का वादा कर रही है, जहां अचानक से दाम नहीं बढ़ेंगे. भारत टैक्सी में कमीशन 0% होगा. इस ऐप में ड्राइवर को उसकी मेहनत की कमाई का 100 प्रतिशत हिस्सा मिलने की बात कही जा रही है.

AAP में यात्रियों के क्या है खास?

यह टैक्सी ऐप आपको व्यस्त समय के दौरान बढ़े हुए किराए यानी सर्ज प्राइसिंग के तनाव से मुक्ति दिलाएगा. भारत टैक्सी की सबसे खास बात उसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स हैं. यह ऐप सीधे दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. इसमें आपको 24x7 कस्टमर केयर सपोर्ट और लाइव लोकेशन शेयरिंग वाला फीचर मिलने वाला है. इसमें आपको बाइक, रिक्शा, टैक्सी या बड़ी गाड़ी के लिए अलग-अलग ऐप्स रखने की कोई जरूरत नहीं है.

