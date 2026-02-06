AI की रेस में उतरने जा रहा भारत! चुपके से तैयार किया अपना 'ब्रह्मास्त्र', बढ़ा दी ChatGPT और Google की टेंशन

अभी तक जब आप ChatGPT या किसी दूसरे AI से हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषा में बात करते थे, तो वह अक्सर थोड़ा अजीब सा लगता था. लेकिन अब यह सब बदलने जा रहा है. भारत का अपना BharatGen AI अब पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगने जा रहा है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि इस महीने के अंत तक BharatGen की टेक्स्ट सेवाएं भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध हो जाएंगी. राज्यसभा में इस विषय पर जानकारी देते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारतजेन AI को स्टेप वाइज तरीके से विकसित किया जा रहा है.

क्या है BharatGen और यह क्यों खास है?

BharatGen भारत का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल है. इसे खास तौर पर भारत की विविध संस्कृति और भाषाओं को समझने के लिए बनाया गया है. जहां विदेशी AI मॉडल अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वहीं BharatGen का ध्यान हमारी अपनी भाषा पर ज्यादा है. चाहे आपको बंगाली में कविता लिखनी हो, मराठी में ऑफिस का मेल ड्राफ्ट करना हो, या तमिल में सरकारी योजना की जानकारी लेनी हो, BharatGen यह सब जल्दी से कर देगा.

15 भाषाओं में पहले ही काम पूरा

मंत्री ने बताया कि अभी तक 15 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट का काम पूरा हो चुका है. इसके साथ ही इन्हीं 15 भाषाओं में वाइस और दृश्य से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर भी काम अंतिम दौर में है. सरकार की योजना है कि इसी महीने सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में टेक्स्ट सेवाएं पूरी कर ली जाएं, जिससे देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग अपनी भाषा में एआई का इस्तेमाल कर सकें.

डिजिटल डिवाइड को खत्म करेगा देसी AI

मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह केवल एक टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों भारतीयों के लिए एक बड़ा कदम है जो अंग्रेजी नहीं जानते. अब गांव का किसान भी अपनी भाषा में AI से सवाल पूछ सकेगा. क्योंकि यह भारतीय डेटा पर आधारित है, इसकी जानकारी ज्यादा रिलायबल और भारतीय रेफरेंस के हिसाब से होगी. फरवरी के अंत तक इसका पूरा टेक्स्ट सपोर्ट सिस्टम सक्रिय हो जाएगा.

सरकारी काम और शिक्षा में आएगा तूफान

BharatGen के आने से सरकारी कामकाज में सबसे बड़ा बदलाव आएगा. अब सरकारी कागजों का अनुवाद करना आसान हो जाएगा. इसके साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में छात्र अपनी मातृभाषा में कठिन विषयों को AI के जरिए समझ सकेंगे. यह डिजिटल इंडिया अभियान को नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

डेटा और कीमत को लेकर बन रही नीति

BharatGen से जुड़ा डेटा किस तरह साझा किया जाएगा और इसकी सेवाएं किस कीमत पर मिलेंगी, इस पर भी सरकार काम कर रही है. कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को इसे आसान शर्तों और कम कीमत पर उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी. जिससे देश में एआई आधारित नए समाधान तेजी से सामने आ सकें.

