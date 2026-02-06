Advertisement
trendingNow13100171
Hindi NewsटेकAI की रेस में उतरने जा रहा भारत! चुपके से तैयार किया अपना ब्रह्मास्त्र, बढ़ा दी ChatGPT और Google की टेंशन

AI की रेस में उतरने जा रहा भारत! चुपके से तैयार किया अपना 'ब्रह्मास्त्र', बढ़ा दी ChatGPT और Google की टेंशन

देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भारतीय भाषाओं के साथ जोड़ने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार इसी महीने के अंत कर अपना खुद का AI मॉडल BharatGen लॉन्च करने जा रही है. भारत का यह AI 22 आधिकारिक भाषाओं में काम करेगा. राज्यसभा में इस विषय पर जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 06, 2026, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI की रेस में उतरने जा रहा भारत! चुपके से तैयार किया अपना 'ब्रह्मास्त्र', बढ़ा दी ChatGPT और Google की टेंशन

अभी तक जब आप ChatGPT या किसी दूसरे AI से हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषा में बात करते थे, तो वह अक्सर थोड़ा अजीब सा लगता था. लेकिन अब यह सब बदलने जा रहा है. भारत का अपना BharatGen AI अब पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगने जा रहा है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि इस महीने के अंत तक BharatGen की टेक्स्ट सेवाएं भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध हो जाएंगी.  राज्यसभा में इस विषय पर जानकारी देते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारतजेन AI को स्टेप वाइज तरीके से विकसित किया जा रहा है. 

क्या है BharatGen और यह क्यों खास है?  
BharatGen भारत का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल है. इसे खास तौर पर भारत की विविध संस्कृति और भाषाओं को समझने के लिए बनाया गया है. जहां विदेशी AI मॉडल अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वहीं BharatGen का ध्यान हमारी अपनी भाषा पर ज्यादा है. चाहे आपको बंगाली में कविता लिखनी हो, मराठी में ऑफिस का मेल ड्राफ्ट करना हो, या तमिल में सरकारी योजना की जानकारी लेनी हो, BharatGen यह सब जल्दी से कर देगा. 

15 भाषाओं में पहले ही काम पूरा
मंत्री ने बताया कि अभी तक 15 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट का काम पूरा हो चुका है. इसके साथ ही इन्हीं 15 भाषाओं में वाइस और दृश्य से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर भी काम अंतिम दौर में है. सरकार की योजना है कि इसी महीने सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में टेक्स्ट सेवाएं पूरी कर ली जाएं, जिससे देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग अपनी भाषा में एआई का इस्तेमाल कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- इंजीनियरों की बल्ले-बल्ले! ये कंपनी करने जा रही 25,000 फ्रेशर्स की भर्ती, कैंपस...

डिजिटल डिवाइड को खत्म करेगा देसी AI  
मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह केवल एक टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों भारतीयों के लिए एक बड़ा कदम है जो अंग्रेजी नहीं जानते. अब गांव का किसान भी अपनी भाषा में AI से सवाल पूछ सकेगा. क्योंकि यह भारतीय डेटा पर आधारित है, इसकी जानकारी ज्यादा रिलायबल और भारतीय रेफरेंस के हिसाब से होगी. फरवरी के अंत तक इसका पूरा टेक्स्ट सपोर्ट सिस्टम सक्रिय हो जाएगा.

सरकारी काम और शिक्षा में आएगा तूफान  
BharatGen के आने से सरकारी कामकाज में सबसे बड़ा बदलाव आएगा. अब सरकारी कागजों का अनुवाद करना आसान हो जाएगा. इसके साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में छात्र अपनी मातृभाषा में कठिन विषयों को AI के जरिए समझ सकेंगे. यह डिजिटल इंडिया अभियान को नई ऊंचाई पर ले जाएगा. 

डेटा और कीमत को लेकर बन रही नीति
BharatGen से जुड़ा डेटा किस तरह साझा किया जाएगा और इसकी सेवाएं किस कीमत पर मिलेंगी, इस पर भी सरकार काम कर रही है. कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को इसे आसान शर्तों और कम कीमत पर उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी. जिससे देश में एआई आधारित नए समाधान तेजी से सामने आ सकें.

यह भी पढ़ें:- खत्म होगी Android-iPhone की सबसे बड़ी समस्या, चुटकियों में शेयर होंगे फोटो-वीडियो

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

BharatGen AIJitendra SinghIndian language AI

Trending news

मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
Zee Real Heroes Award 2026
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
LIVE: भगवा खून, मंगल मिशन, पलक मुच्छल, मलिक... ZEE हीरोज के मंच पर दिग्गजों ने कही दिल की बात
Zee Real Heroes Award 2026
LIVE: भगवा खून, मंगल मिशन, पलक मुच्छल, मलिक... ZEE हीरोज के मंच पर दिग्गजों ने कही दिल की बात