डिजिटल पेमेंट करने वाले यूजर्स की हो गई मौज, इस ऐप पर मिल रहा है 100% कैशबैक; बिजली बिल पर भी बंपर मौका!

BHIM App Anniversary Offer: क्या आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और कैशबैक ऑफर की तलाश में रहते हैं? अगर हां तो आपके लिए खुशखबरी है. डिजिटल पेमेंट करने वाले यूजर्स को पैसे बचाने का शानदार मौका मिल रहा है! सरकार के पेमेंट ऐप BHIM पर यूजर्स के लिए जबरदस्त कैशबैक ऑफर शुरू हो गया है जिसमें मिल रहा है पूरे 100% कैशबैक का धमाका. यानी अब अगर आप इस ऑफर के तहत ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा. आइए जानते हैं कि क्या है ये ऑफर और आप कैसे BHIM ऐप के जरिए इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सरकारी पेमेंट ऐप BHIM ने एक पोस्ट शेयर करके जानकारी दी है कि यूजर्स को 100% कैशबैक पाने का मौका मिल रहा है. मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार बस इतनी सी शर्त है कि आपको कम से कम 20 रुपये का ट्रांजेक्शन करना होगा. BHIM ऐप अपनी 9वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इसी मौके के तहत यह खास कैशबैक ऑफर शुरू किया है. ऐप ने X पर पोस्ट डालकर यूजर्स को इस जबरदस्त ऑफर की जानकारी दी है.

BHIM ऐप की 30 दिसंबर को एनिवर्सरी है. जिसको लेकर यह खास ऑफर यूजर्स को मिल रहा है. भीम ऐप की शुरुआत 30 दिसंबर 2016 को हुई थी. तब से शुरू हुई इस यात्रा ने देश में डिजिटल पेमेंट को आसान और भरोसेमंद बनाया है.

It’s BHIM App’s anniversary, but you’re the one celebrating.

Your first payment can get you up to 100% cashback. Spend ₹20 and watch ₹20 return instantly Be Garv Se Swadeshi with BHIM Payments App pic.twitter.com/0zk8YxjsMx — BHIM (NPCI_BHIM)

बिजली बिल जमा करने पर भी कैशबैक

सिर्फ यही नहीं बिल पेमेंट पर भी भीम ऐप कैशबैक ऑफर दे रहा है. मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक BHIM ऐप पर चल रहे कैशबैक ऑफर के तहत बिजली बिल जमा करने वाले यूजर्स को अतिरिक्त बचत का मौका मिल रहा है. यह ऑफर BSES राजधानी पावर की तरफ से पेश किया गया है जो रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली सरकार की संयुक्त साझेदारी है. कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार BHIM ऐप से बिजली बिल जमा करने पर लोगों को इंस्टेंट कैशबैक मिल सकता है. कैशबैक ऑफर इस महीने की आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी. ध्यान रखें कि पेमेंट करते समय चेकआउट में BillDesk का ऑप्शन जरूर चुनें, तभी कैशबैक मिलेगा.

कितना मिलेगा कैशबैक?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऑफर को यूजर्स महीने में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं. कैशबैक पाने के लिए कम से कम 500 रुपये का बिजली बिल जमा करना जरूरी है. इस ऑफर के तहत यूजर को अधिकतम 50 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है जो सीधे उनके BHIM ऐप से जुड़े बैंक खाते में जमा हो जाएगा.

