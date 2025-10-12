ड्रैगन से दो-दो हाथ करने पर तुल गए ट्रंप, पहले टैरिफ अब जारी कर दिया नया 'हुकुम', बढ़ेगी चीन की परेशानियां!

US Ban on Chinese Electronics: अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी को लेकर शुरू हुई जंग बढ़ती ही जा रही है. अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ट्रैरिफ के बाद एक बार फिर से चीन से दो-दो हाथ करने की तैयारी में हैं. पहले जहां उन्होंने टैरिफ बढ़ाकर चीन को झटका दिया था अब ट्रंप सरकार ने नया आदेश दे दिया है, जिससे चीन की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं! अमेरिकी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है.

फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन यानी FCC ने एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि चीनी गैजेट्स का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों की जासूसी करने और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए किया जा सकता है. इसको देखते हुए अमेरिका के बड़े ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स से लाखों चीनी प्रोडक्टों को लिस्टिंग से बाहर कर दिया है. ट्रंप सरकार का यह कदम न केवल अमेरिकी बाजारों में चीन की पकड़ कमजोर करेगा बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को भी नई ऊंचाई पर ले जा सकता है.

ऑनलाइन स्टोर्स से लाखों प्रोडक्ट हटाए गए

FCC के इस एक्शन के बाद अमेरिका के बड़े ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स ने लाखों चीनी प्रोडक्टों को अपने प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग से बाहर कर दिया है. FCC के चेयरमैन ब्रेंडन कार ने इसको लेकर जानकारी दी कि Huawei, Hangzhou Hikvision, ZTE, और Dahua Technology Company जैसी कंपनियों के करोड़ों होम सिक्योरिटी कैमरा और स्मार्टवॉच जैसे गैजेट्स को हटाया गया है.

उन्होंने कहा कि ये सामान चीन को अमेरिकियों की जासूसी करने, नेटवर्क को बाधित करने और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का काम कर सकते हैं.

इन कंपनियों पर और सख्ती की तैयारी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FCC पहले ही Huawei, ZTE, China Mobile, और China Telecom जैसी कंपनियों को अपनी कवर्ड लिस्ट में डाल चुका है, जिसके तहत उनके प्रोडक्ट को अमेरिका में बेचने या आयात करने पर रोक है. इसके साथ ही FCC 28 अक्टूबर को एक और वोटिंग करने वाला है. इसके बाद, प्रतिबंधित कंपनियों के पार्ट्स वाले डिवाइसेज की बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लग सकती है.

चेयरमैन ब्रेंडन कार ने यह साफ कर दिया है कि एजेंसी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रखेगी. वहीं, इस मामले पर अभी तक वॉशिंगटन में चीनी दूतावास की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

