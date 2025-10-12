Advertisement
trendingNow12958073
Hindi Newsटेक

ड्रैगन से दो-दो हाथ करने पर तुल गए ट्रंप, पहले टैरिफ अब जारी कर दिया नया 'हुकुम', बढ़ेगी चीन की परेशानियां!

US Ban on Chinese Electronics: अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी को लेकर छिड़ी जंग अब और आगे बढ़ गई है. नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए ट्रंप सरकार ने एक और बड़ा और सख्त कदम उठाया है जिससे चीन की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती है. FCC ने एक सुरक्षा चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि चीनी गैजेट्स का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों की जासूसी करने और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए किया जा सकता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 12, 2025, 06:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ड्रैगन से दो-दो हाथ करने पर तुल गए ट्रंप, पहले टैरिफ अब जारी कर दिया नया 'हुकुम', बढ़ेगी चीन की परेशानियां!

US Ban on Chinese Electronics: अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी को लेकर शुरू हुई जंग बढ़ती ही जा रही है. अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ट्रैरिफ के बाद एक बार फिर से चीन से दो-दो हाथ करने की तैयारी में हैं. पहले जहां उन्होंने टैरिफ बढ़ाकर चीन को झटका दिया था अब ट्रंप सरकार ने नया आदेश दे दिया है, जिससे चीन की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं! अमेरिकी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. 

फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन यानी FCC ने एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि चीनी गैजेट्स का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों की जासूसी करने और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए किया जा सकता है. इसको देखते हुए  अमेरिका के बड़े ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स से लाखों चीनी प्रोडक्टों को लिस्टिंग से बाहर कर दिया है. ट्रंप सरकार का यह कदम न केवल अमेरिकी बाजारों में चीन की पकड़ कमजोर करेगा बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को भी नई ऊंचाई पर ले जा सकता है.

ऑनलाइन स्टोर्स से लाखों प्रोडक्ट हटाए गए
FCC के इस एक्शन के बाद अमेरिका के बड़े ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स ने लाखों चीनी प्रोडक्टों को अपने प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग से बाहर कर दिया है. FCC के चेयरमैन ब्रेंडन कार ने इसको लेकर जानकारी दी कि Huawei, Hangzhou Hikvision, ZTE, और Dahua Technology Company जैसी कंपनियों के करोड़ों होम सिक्योरिटी कैमरा और स्मार्टवॉच जैसे गैजेट्स को हटाया गया है.
उन्होंने कहा कि ये सामान चीन को अमेरिकियों की जासूसी करने, नेटवर्क को बाधित करने और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का काम कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः गृह मंत्री के बाद अब इस राज्य की सरकार ने अपनाया Zoho: Google को दे रहा सीधी टक्कर

इन कंपनियों पर और सख्ती की तैयारी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FCC पहले ही Huawei, ZTE, China Mobile, और China Telecom जैसी कंपनियों को अपनी कवर्ड लिस्ट में डाल चुका है, जिसके तहत उनके प्रोडक्ट को अमेरिका में बेचने या आयात करने पर रोक है. इसके साथ ही FCC 28 अक्टूबर को एक और वोटिंग करने वाला है. इसके बाद, प्रतिबंधित कंपनियों के पार्ट्स वाले डिवाइसेज की बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लग सकती है.

चेयरमैन ब्रेंडन कार ने यह साफ कर दिया है कि एजेंसी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रखेगी. वहीं, इस मामले पर अभी तक वॉशिंगटन में चीनी दूतावास की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

ये भी पढे़ंः मस्क ने खोली इस AI कंपनी की पोल...दुनिया के सबसे अमीर शख्स बोले-चोरी करके बनी ये...

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

US Ban on Chinese ElectronicsDonald TrumpTrump Tariffs

Trending news

आसमान से बरसेगी आफत! कहीं होगी बर्फबारी, इन राज्यों में संभलकर जाइएगा; अलर्ट जारी
Weather
आसमान से बरसेगी आफत! कहीं होगी बर्फबारी, इन राज्यों में संभलकर जाइएगा; अलर्ट जारी
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में गोर ने खोल दी 'मन' की गांठ
india us ties
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में गोर ने खोल दी 'मन' की गांठ
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
Bihar elections
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
DNA
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
ED
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
DNA
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
DNA
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
weather update
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
us
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?
west bengal news in hindi
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?