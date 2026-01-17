Advertisement
trendingNow13077409
Hindi NewsटेकElon Musk के अपने ही घर में बगावत! बच्चों की मां ने Grok AI पर किया केस, लगाई गंभीर आरोप

Elon Musk के अपने ही घर में 'बगावत'! बच्चों की मां ने Grok AI पर किया केस, लगाई गंभीर आरोप

Grok Controversy: एलन मस्क की AI कंपनी xAI एक बार फिर विवादों में आ गई है. इस बार मामला और भी गंभीर है क्योंकि आरोप लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि मस्क के बच्चे की मां होने का दावा करने वाली और पॉलिटिकल कमेंटेटर एश्ले सेंट क्लेयर हैं. उन्होंने xAI के AI चैटबॉट Grok पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 17, 2026, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Elon Musk के अपने ही घर में 'बगावत'! बच्चों की मां ने Grok AI पर किया केस, लगाई गंभीर आरोप

Grok Controversy:  एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. एक बार फिर से मस्क के AI चैटबॉट Grok पर गंभीर आरोप लगा है. इस बार मस्क के बच्चे की मां और जानी-मानी पॉलिटिकल कमेंटेटर Ashley St Clair ने ग्रोक के खिलाफ केस दायर कर दिया है. आरोप लगाया है कि मस्क के AI चैटबॉट Grok का इस्तेमाल उनके आपत्तिजनक और अश्लील Deepfake फोटो बनाने के लिए किया जा रहा है.

एश्ले सेंट क्लेयर ने दायर की याचिका में बताया है कि xAI का Grok AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लोगों को निर्वस्त्र दिखाने, अपमानित करने और मानसिक रूप से परेशान करने वाला कंटेंट तैयार करता है. उनका दावा है कि Grok ने यूजर्स के कहने पर उनकी असंख्य अश्लील, आपत्तिजनक और अपमानजनक डीपफेक इमेज बनाई हैं.

केस में यह भी कहा गया है कि एश्ले को डर है कि भविष्य में भी उनकी न्यूड और सेक्सुअल इमेज  यहां तक कि बचपन से जुड़ी तस्वीरें भी तैयार की जा सकती हैं. इससे उन्हें मेंटल स्ट्रेस, प्राइवेसी का हनना और असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है. CNN की रिपोर्ट के अनुसार एश्ले सेंट क्लेयर इस मामले में जूरी ट्रायल और मुआवजे की मांग कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक xAI ने भी एश्ले के खिलाफ टेक्सास की एक कोर्ट में केस दर्ज कराया है. कंपनी ने आरोप लगया है कि एश्ले ने xAI की शर्तों का उल्लंघन किया है क्योंकि कंपनी के टर्म्स के मुताबिक ऐसे मामलों की सुनवाई टेक्सास की कोर्ट में ही होनी चाहिए थी.

Grok की बढ़ती मुश्किलें
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है कि जब Grok पहले से ही कई देशों में आलोचनाओं का सामना कर रहा है. बीते दिनों में xAI ने कहा था कि वह X पर यूजर्स की इमेज एडिटिंग को लिमटेड करेगा. मस्क ने दावा किया है कि उन्हें Grok द्वारा किसी नाबालिग की न्यूड इमेज बनाए जाने की जानकारी नहीं है और ऐसे मामलों की संख्या शून्य है. उन्होंने इसका जिम्मेदार यूजर्स को बताया और कहा कि प्लेटफॉर्म को इसके लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए.

ये भी पढे़ंः भूल जाइए पुराना इंटरनेट... भारत में 5G का ऐसा तूफान कि टूट गए दुनिया के बड़े रिकॉर्ड!

हालांकि, Grok के जरिए बने आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर कई देशों ने भी एक्शन लिया है. इंडोनेशिया और मलेशिया पहले ही ग्रोक को बैन कर चुका है. वहीं यूके ने चेतावनी दी है कि अगर xAI ने जरूरी सेफ्टी गार्डरेल्स नहीं लगाए तो बैन भी लगा सकता है. इसके साथ ही भारत सरकार ने भी ग्रोक द्वारा अश्लील तस्वीरें बनाए जाने को लेकर xAI से जवाब मांगा है. बता दे कि यह Grok का पहला विवाद नहीं है. इससे पहले भी यह AI चैटबॉट यहूदी विरोधी बयान देने और एडोल्फ हिटलर की तारीफ करने को लेकर आलोचना का सामना कर चुका है.

ये भी पढे़ंः भूल जाइए पुराना इंटरनेट... भारत में 5G का ऐसा तूफान कि टूट गए दुनिया के बड़े रिकॉर्ड!

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Grok ControversyxAI Deepfake Allegations

Trending news

भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
Thackeray Brothers
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
Assam Student clashes
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
Asiya Andrabi
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर
BMC Election Result 2026
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर
'ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है...' BMC की हार पर आई ठाकरे ब्रदर्स की प्रतिक्रिया
Maharashtra Elections 2026
'ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है...' BMC की हार पर आई ठाकरे ब्रदर्स की प्रतिक्रिया
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
Malegaon Municipal Election Results
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
Battle Of Galwan
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
BMC Election
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
AIMIM
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
Maharashtra Municipal Election Results
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज