Elon Musk के अपने ही घर में 'बगावत'! बच्चों की मां ने Grok AI पर किया केस, लगाई गंभीर आरोप

Grok Controversy: एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. एक बार फिर से मस्क के AI चैटबॉट Grok पर गंभीर आरोप लगा है. इस बार मस्क के बच्चे की मां और जानी-मानी पॉलिटिकल कमेंटेटर Ashley St Clair ने ग्रोक के खिलाफ केस दायर कर दिया है. आरोप लगाया है कि मस्क के AI चैटबॉट Grok का इस्तेमाल उनके आपत्तिजनक और अश्लील Deepfake फोटो बनाने के लिए किया जा रहा है.
एश्ले सेंट क्लेयर ने दायर की याचिका में बताया है कि xAI का Grok AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लोगों को निर्वस्त्र दिखाने, अपमानित करने और मानसिक रूप से परेशान करने वाला कंटेंट तैयार करता है. उनका दावा है कि Grok ने यूजर्स के कहने पर उनकी असंख्य अश्लील, आपत्तिजनक और अपमानजनक डीपफेक इमेज बनाई हैं.
केस में यह भी कहा गया है कि एश्ले को डर है कि भविष्य में भी उनकी न्यूड और सेक्सुअल इमेज यहां तक कि बचपन से जुड़ी तस्वीरें भी तैयार की जा सकती हैं. इससे उन्हें मेंटल स्ट्रेस, प्राइवेसी का हनना और असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है. CNN की रिपोर्ट के अनुसार एश्ले सेंट क्लेयर इस मामले में जूरी ट्रायल और मुआवजे की मांग कर रही हैं.
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक xAI ने भी एश्ले के खिलाफ टेक्सास की एक कोर्ट में केस दर्ज कराया है. कंपनी ने आरोप लगया है कि एश्ले ने xAI की शर्तों का उल्लंघन किया है क्योंकि कंपनी के टर्म्स के मुताबिक ऐसे मामलों की सुनवाई टेक्सास की कोर्ट में ही होनी चाहिए थी.
Grok की बढ़ती मुश्किलें
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है कि जब Grok पहले से ही कई देशों में आलोचनाओं का सामना कर रहा है. बीते दिनों में xAI ने कहा था कि वह X पर यूजर्स की इमेज एडिटिंग को लिमटेड करेगा. मस्क ने दावा किया है कि उन्हें Grok द्वारा किसी नाबालिग की न्यूड इमेज बनाए जाने की जानकारी नहीं है और ऐसे मामलों की संख्या शून्य है. उन्होंने इसका जिम्मेदार यूजर्स को बताया और कहा कि प्लेटफॉर्म को इसके लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए.
हालांकि, Grok के जरिए बने आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर कई देशों ने भी एक्शन लिया है. इंडोनेशिया और मलेशिया पहले ही ग्रोक को बैन कर चुका है. वहीं यूके ने चेतावनी दी है कि अगर xAI ने जरूरी सेफ्टी गार्डरेल्स नहीं लगाए तो बैन भी लगा सकता है. इसके साथ ही भारत सरकार ने भी ग्रोक द्वारा अश्लील तस्वीरें बनाए जाने को लेकर xAI से जवाब मांगा है. बता दे कि यह Grok का पहला विवाद नहीं है. इससे पहले भी यह AI चैटबॉट यहूदी विरोधी बयान देने और एडोल्फ हिटलर की तारीफ करने को लेकर आलोचना का सामना कर चुका है.
