क्या Samsung के जश्न में 'कबाब में हड्डी' बनेगा Apple? iPhone 17e को लेकर LEAK हुई ये बड़ी जानकारी, जानें क्या होगा खास

टेक दुनिया की नजर आमतौर पर Mobile World Congress (MWC) पर रहती है, लेकिन अब खबर है कि Apple इस बार सबको चौंका सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 2026 की पहली छमाही में नया iPhone, नया iPad और कई Mac लैपटॉप लॉन्च करने की तैयारी में है. खास बात यह है कि इस बार सिर्फ प्रेस रिलीज नहीं, बल्कि एक बड़ा स्पेशल इवेंट आयोजित किया जा सकता है. इसका मतलब साफ है कि सिर्फ मामूली स्पेसिफिकेशन अपडेट नहीं, बल्कि कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

Bloomberg की रिपोर्ट में बड़ा दावा

Bloomberg के पत्रकार Mark Gurman ने अपनी ‘Power On’ न्यूज़लेटर में इस संभावित इवेंट का जिक्र किया है. उन्होंने पहले भी कहा था कि नए प्रोडक्ट्स जल्द आने वाले हैं और घोषणा मार्च की शुरुआत में हो सकती है. अब उनका कहना है कि मार्च में Apple एक इवेंट की तैयारी कर रहा है, जहां नए MacBook समेत कई डिवाइस पेश किए जा सकते हैं.

प्रेस रिलीज से इवेंट तक: क्यों बदली रणनीति?

पिछले साल Apple ने iPhone 16e, iPad, iPad Air और MacBook Air को बिना किसी स्टेज इवेंट के सिर्फ प्रेस रिलीज के जरिए लॉन्च किया था. फरवरी के आखिर और मार्च की शुरुआत में ये डिवाइस पेश किए गए थे. लेकिन इस बार अगर कंपनी इवेंट करती है, तो यह संकेत होगा कि अपडेट ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण हो सकता है.

स्पेशल इवेंट आमतौर पर तब आयोजित किया जाता है जब कंपनी को अपने प्रोडक्ट में बड़े बदलाव या नई टेक्नोलॉजी दिखानी होती है. ऐसे में iPhone 17e और नए Mac मॉडल्स में डिजाइन, परफॉर्मेंस या फीचर्स के स्तर पर बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है.

Samsung और MWC से टकराव?

दिलचस्प बात यह है कि अगर मार्च के पहले हफ्ते में Apple इवेंट करता है, तो यह सीधे तौर पर Samsung के Galaxy Unpacked इवेंट और MWC के आसपास पड़ेगा. Samsung ने 25 फरवरी को अपने बड़े इवेंट की पुष्टि की है. ऐसे में अगर Apple उसी समय के आसपास इनविटेशन भेजता है, तो यह टेक मीडिया का फोकस अपनी ओर खींचने की रणनीति हो सकती है.

टेक इंडस्ट्री में अक्सर कंपनियां एक-दूसरे की टाइमिंग को ध्यान में रखकर अपने इवेंट शेड्यूल करती हैं. अगर Apple ने MWC के दौरान या उसके ठीक बाद इवेंट रखा, तो यह सीधे स्पॉटलाइट चुराने की कोशिश मानी जाएगी.

iPhone 17e और नए Mac की संभावित लॉन्च डेट

रिपोर्ट के अनुसार, अगर घोषणा 2 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में होती है, तो प्री-ऑर्डर 6 मार्च से शुरू हो सकते हैं. इसके बाद डिवाइस 13 मार्च, शुक्रवार से बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकते हैं. यह टाइमलाइन Apple की पारंपरिक लॉन्च रणनीति से मेल खाती है, जहां शुक्रवार को बिक्री शुरू की जाती है. नया iPhone 17e, अपडेटेड iPad और MacBook लाइनअप 2026 की पहली बड़ी टेक हाइलाइट बन सकते हैं. अगर स्पेशल इवेंट होता है, तो यह साफ संकेत होगा कि Apple सिर्फ मामूली अपग्रेड नहीं, बल्कि यूजर्स को कुछ नया और बड़ा देने की तैयारी में है.