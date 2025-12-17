Telegram हुआ और भी एडवांस! अब बिना OTP और SMS के लॉग-इन होगा अकाउंट, अंगूठा लगाते ही हो जाएगा काम

Telegram New Update: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram यूजर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर है. टेलीग्राम ने नया अपडेट जारी कर अब अपने यूजर्स को बड़ी राहत दे दी है. नए अपडेट से लॉग-इन प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान हो गई है. अब टेलीग्राम अकाउंट में साइन-इन करने के लिए यूजर्स को SMS वेरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं होगी, इसके लिए OTP की भी जरूरत नहीं होगी. कंपनी का कहना है कि यह बदलाव सिक्योरिटी को और मजबूत बनाएगा और फास्ट लॉग-इन एक्सपीरियंस देगा. इस नए अपडेट में टेलीग्राम ने प्राइवेसी, चैट मैनेजमेंट और यूजर एक्सपीरियंस से जुड़े कई नए फीचर्स भी लाए हैं. ऐसे में यह अपडेट करोड़ों यूजर्स के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है. आइए जानते हैं टेलीग्राम के इस नए अपडेट में क्या-क्या खास है.

Telegram के नए अपडेट में इंस्टेंट लॉग-इन के लिए पासकी, सुरक्षित गिफ्ट पर्चेज और स्टोरीज में ऑडियो जोड़ने के नए फीचर्स आए हैं. इन नए फीचर्स से यूजर्स का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदलने वाला है. ये रहे नए अपडेट के फीचर.

आ गया पासकी फीचर

टेलीग्राम में अब अपने यूजर्स के लिए नया पासकी सपोर्ट फीचर लाया है. इस फीचर का मतलब है कि अब यूजर्स को लॉग-इन करने के लिए ओटीपी का इंतजार नहीं करना होगा. नए फीचर के बाद अब फोन में चाहे नेटवर्क न हो और न ही SMS आ रहा हो तो भी लॉगिन हो सकता है. यूजर्स के पास पासकी यूनिक एनिक्रिप्टेड की होगी. इसे आप आईक्लाउड कीचेन और गूगल पासवर्ड मैनेजर के साथ लिंक कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अब जानिए पासकी सेट करने का तरीका

टेलीग्राम पर पासकी सेट करने के लिए यूजर्स को सबसे पहले एप की सेटिंग्स में जाना होगा. यहां आपको प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करके अंदर पासकी का ऑप्शन दिखाई देगा. यहां से आप एप के लिए पिन, फेस आईडी या फिंगरप्रिंट पासकी सेट कर सकते हैं. लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि टेलीग्राम ने यूजर्स को सलाह दी है कि पासकी होने के बाद भी अपना फोन नंबर अकाउंट से लिंक रखें.

अपने दोस्त को दें डिजिटल गिफ्ट्स

अब टेलीग्राम पर गिफ्ट पर्चेज ऑफर्स के जरिए यूजर्स डिजिटल गिफ्ट्स खरीद सकते हैं और भेज भी सकते हैं. टेलीग्राम के इस नए फीचर की सहायता से आप अपने किसी दोस्त या फिर दूसरे यूजर को Telegram Premium की सब्सक्रिप्शन या कलेक्टिबल गिफ्ट्स ऑफर कर सकते हैं. इन गिफ्ट्स को टेलीग्राम स्टार्स की सहायता से खरीदा और अपग्रेड किया जाता है. इस अपडेट की सबसे खास बात यह है कि ये गिफ्ट्स स्पेशल एनिमेशन के साथ आते हैं जिन्हें यूजर अपनी प्रोफाइल पर भी लगा सकते हैं या चाहें तो टेलीग्राम के मार्केटप्लेस में बेच भी सकते हैं. कंपनी ने डिजिटल गिफ्ट्स की खरीद और बिक्री को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए यह नया फीचर शुरू किया है.

इस फीचर के अब यूजर्स स्टार्ट या TON का इस्तेमाल करके किसी दूसरे यूजर् की प्रोफाइल पर दिख रहे गिफ्ट के लिए भी ऑफर कर सकते हैं. जब आप किसी को ऑफर देते हैं तो आपकी पेमेंट रिजर्व हो जाती है. वहीं अगर सामने वाला यूजर्स ऑफर को रिजेकर्ट कर देता है या टाइम पीरियड खत्म हो जाती है तो पूरा पैसा रिफंड हो जाता है. जिस यूजर का गिफ्ट होगा वह यह देख सकेंगे कि ऑफर की कीमत गिफ्ट की अनुमानित वैल्यू के कितने करीब है. टेलीग्राम का यह अपडेट खरीदार और बेचने वाले दोनों को फ्रॉड से बचाता है.

ये भी पढे़ंः अब Google की नहीं, आपकी मर्जी चलेगी; डिस्कवर वही दिखाएगा जो आप चाहेंगे, नया फीचर...

अब स्टोरी में लगा सकेंगे ऑडियो

नए अपडेट के बाद अब टेलीग्राम पर स्टोरी शेयर करना और भी आसान हो गया है. नए अपडेट के बाद यूजर्स स्टिकर मेनू में जाकर ऑडियो ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं. जिसके बाद यूजर्स अपने स्टोरीज में प्रोफाइल प्लेलिस्ट से सीधा म्यूजिक जोड़ सकते हैं. इससे यूजर्स को बिना ऐप से बाहर जाए अपनी स्टोरीज को और ज्यादा शानदार बनाने में मदद मिलेगी.

इन सभी फीचर्स के साथ ही टेलीग्राम ने नए अपडेट के जरिए यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत बनाया है.

ये भी पढे़ंः बच्चों को पढ़ाएंगे, सामान भी ढोएंगे, रिसर्च भी करेंगे... भारत में लॉन्च हुए 3 रोबोट