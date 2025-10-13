Flipkart को चूना लगा गया ड्राइवर! ट्रक भरकर ला रहा था ₹1,21,68,373 का सामान, रास्ते से ही हुआ गायब

Trending Photos
पंजाब के खन्ना इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां फ्लिपकार्ट के गोदाम तक पहुंचने से पहले ही 1.21 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत का माल चोरी हो गया. पुलिस ने बताया कि चोरी का यह मामला कैमियन लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के ट्रक से जुड़ा है, जिसमें ड्राइवर नासिर (निवासी ककराला, भरतपुर, राजस्थान) और उसका हेल्पर चेत साथ थे. दोनों के खिलाफ अब चोरी और साजिश का केस दर्ज किया गया है.
भिवंडी से निकला ट्रक, लेकिन खन्ना पहुंचने से पहले हुआ खेल
शिकायत के अनुसार, 27 सितंबर को कंपनी के फील्ड ऑपरेशन अधिकारी प्रीतम शर्मा ने बताया कि ट्रक भिवंडी (मुंबई) से 11,677 आइटम्स लेकर निकला था. यह ट्रक पंजाब के खन्ना स्थित फ्लिपकार्ट वेयरहाउस तक पहुंचना था. जब ट्रक गोदाम पहुंचा, तो ड्राइवर नासिर बाहर चला गया और उसका हेल्पर चेत ने गाड़ी पार्क कर वहां से निकल गया. कुछ घंटों बाद जब कंपनी ने स्कैनिंग शुरू की, तो 234 आइटम्स गायब पाए गए.
221 iPhones सहित करोड़ों का माल गायब
कंपनी ने बताया कि चोरी हुए सामान में 221 iPhones, 5 दूसरे मोबाइल फोन, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स शामिल थे. सभी सामान की कुल कीमत ₹1,21,68,373 (1.21 करोड़ रुपये) आंकी गई है. पुलिस का कहना है कि ड्राइवर और हेल्पर ने मिलकर यह चोरी की योजना बनाई थी. ट्रक का डिजिटल लॉक मुंबई से लगाया गया था, इसलिए यह रहस्य बन गया है कि आखिर वह हाई सिक्योरिटी लॉक कैसे खुल गया.
पुलिस ने शुरू की जांच, CCTV और डिजिटल डेटा खंगाले जा रहे हैं
इस मामले की जांच डीएसपी अमृतपाल सिंह भाटी की निगरानी में हो रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है, जिसमें CCTV फुटेज और डिजिटल लॉक डेटा को खंगाला जा रहा है. पुलिस को शक है कि ट्रक के रास्ते में ही किसी जगह पर माल निकाला गया होगा. फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस ने कई राज्यों में छापेमारी शुरू कर दी है.
‘बिग बिलियन सेल’ के दौरान चोरी से फ्लिपकार्ट पर उठे सवाल
यह चोरी उस समय हुई जब फ्लिपकार्ट की “Big Billion Sale” चल रही थी — यानी कंपनी का सबसे बड़ा ऑनलाइन सेल इवेंट. इतने बड़े सुरक्षा इंतज़ामों के बीच 1 करोड़ से ज्यादा के माल की चोरी ने फ्लिपकार्ट की सिक्योरिटी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कंपनी ने इस घटना के बाद आंतरिक जांच शुरू कर दी है और लॉजिस्टिक पार्टनर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है.
अब तक क्या सामने आया
• ट्रक में था 11,677 पीस सामान
• खन्ना पहुंचने पर 234 आइटम्स गायब मिले
• चोरी हुए 221 iPhones और अन्य ब्रांडेड सामान
• कीमत ₹1.21 करोड़ से अधिक
• ड्राइवर और हेल्पर दोनों फरार
• पुलिस की जांच में CCTV और डिजिटल लॉक डेटा मुख्य सुराग
फ्लिपकार्ट की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई
फ्लिपकार्ट ने कहा है कि वह पुलिस जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रही है. कंपनी ने अपने स्तर पर भी यह पता लगाने की कोशिश शुरू की है कि सप्लाई चेन में कहां सुरक्षा की चूक हुई. माना जा रहा है कि यह घटना लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे ई-कॉमर्स डिलीवरी सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं.