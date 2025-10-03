Advertisement
trendingNow12945658
Hindi Newsटेक

ट्रंप छीनना चाह रहे थे लड्डू, सामने रखी 50-50% डील, Chip King ने दिखाया ठेंगा! कहा- बिकाऊ नहीं है...

यह प्रस्ताव अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक (Howard Lutnick) द्वारा दिया गया था. लेकिन ताइवान की उप-प्रधानमंत्री चेंग ली-च्युन (Cheng Li-chiun) ने कहा कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर हाल की व्यापारिक बातचीत में कोई चर्चा नहीं हुई.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप छीनना चाह रहे थे लड्डू, सामने रखी 50-50% डील, Chip King ने दिखाया ठेंगा! कहा- बिकाऊ नहीं है...

अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को एक प्रस्ताव दिया जिसमें कहा गया कि दुनियाभर में बनने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन अमेरिका और ताइवान आपस में 50-50 (आधा-आधा) बांट लें. यानी जितनी चिप्स ताइवान बनाए, उतनी ही अमेरिका भी बनाए. लेकिन ताइवान ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया है. यह प्रस्ताव अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक (Howard Lutnick) द्वारा दिया गया था. लेकिन ताइवान की उप-प्रधानमंत्री चेंग ली-च्युन (Cheng Li-chiun) ने कहा कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर हाल की व्यापारिक बातचीत में कोई चर्चा नहीं हुई.

ताइवान की सख्त प्रतिक्रिया
जब उप-प्रधानमंत्री चेंग ली-च्युन ताइवान लौटीं और मीडिया से बात की, तो उन्होंने अमेरिका की बातों को झूठा और भ्रामक बताया. उन्होंने कहा कि बातचीत में सिर्फ सामान्य व्यापारिक मुद्दे जैसे:

* टैरिफ (import duties) कम करना
* टैक्स छूट
* और US Trade Expansion Act के सेक्शन 232 के तहत ताइवान के निर्यातों पर टैक्स कम करने जैसे मुद्दे उठाए गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका का दावा: "हमें अपनी चिप्स खुद बनानी हैं"
एक इंटरव्यू में अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने कहा कि उन्होंने ताइवान से साफ कहा है कि “हमें अपनी खुद की चिप्स बनानी होंगी.” उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भविष्य में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का 50% अमेरिका में हो, और 50% ताइवान में. उनका कहना है कि यह अमेरिकी टेक्नोलॉजी सुरक्षा के लिए जरूरी है.

ट्रंप भी कर चुके हैं ताइवान पर निशाना
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस साल की शुरुआत में ताइवान पर निशाना साध चुके हैं. उन्होंने कहा था कि “ताइवान ने अमेरिका का चिप बिजनेस छीन लिया.”

ताइवान की सरकार और विपक्ष दोनों नाराज
ताइवान की शीर्ष प्रशासनिक संस्था Executive Yuan ने एक बयान में कहा कि अमेरिका का यह 50-50 का प्रस्ताव ताइवान-अमेरिका की सप्लाई चेन साझेदारी के खिलाफ है.

विपक्षी पार्टी कुओमिन्तांग (KMT) के अध्यक्ष एरिक चू ने कहा कि, “कोई भी ताइवान या TSMC को बेच नहीं सकता. कोई भी हमारे सिलिकॉन शील्ड को कमजोर नहीं कर सकता.” KMT के ही एक सांसद हसू यू-चेन ने कहा कि यह प्रस्ताव व्यापार समझौता नहीं, बल्कि शोषण है. वहीं दूसरी विपक्षी पार्टी TPP (Taiwan People's Party) के अध्यक्ष ह्वांग कुओ-चांग ने इसे ताइवान की टेक्नोलॉजी को कमजोर करने की साजिश बताया.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpTaiwanUS semiconductor

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;