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Hindi NewsटेकApple ला रहा 200MP वाला iPhone? रात में भी आएगी दिन जैसी फोटो, Samsung-Oppo की उड़ी नींद

Apple ला रहा 200MP वाला iPhone? रात में भी आएगी दिन जैसी फोटो, Samsung-Oppo की उड़ी नींद

Apple अब अपने भविष्य के iPhone मॉडल्स के लिए 200 मेगापिक्सल (200MP) के मेन कैमरा सेंसर की टेस्टिंग कर रही है. मशहूर टिपस्टर 'डिजिटल चैट स्टेशन' के अनुसार, एप्पल Sony LYTIA 901 जैसे बड़े सेंसर (1/1.12-इंच) पर विचार कर रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 28, 2026, 11:40 AM IST
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Apple ला रहा 200MP वाला iPhone? रात में भी आएगी दिन जैसी फोटो, Samsung-Oppo की उड़ी नींद

स्मार्टफोन कैमरा टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple अपने आने वाले iPhone मॉडल्स के लिए 200MP कैमरा सेंसर टेस्ट कर रहा है. यह जानकारी टिप्स्टर Digital Chat Station ने शेयर की है. हालांकि अभी यह सिर्फ टेस्टिंग स्टेज में है, इसलिए यह तय नहीं है कि यह फीचर जल्द लॉन्च होने वाले iPhones में आएगा या नहीं.

200MP कैमरा Apple को कहां ले जाएगा?

अगर Apple 200MP कैमरा लाता है, तो वह Samsung और OPPO जैसे ब्रांड्स के बराबर आ जाएगा, जो पहले से हाई-मेगापिक्सल कैमरा पर काम कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, Apple जिस सेंसर को टेस्ट कर रहा है, उसका साइज करीब 1/1.12 इंच हो सकता है. यह काफी बड़ा सेंसर माना जाता है और इससे बेहतर फोटो क्वालिटी मिल सकती है. बताया जा रहा है कि यह तकनीक Find X9 Ultra में इस्तेमाल होने वाले सेंसर जैसी हो सकती है, जिसमें Sony LYTIA 901 का इस्तेमाल होने की संभावना है.

Apple क्यों ले रहा है इतना समय?

Apple हमेशा नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में थोड़ा समय लेता है. कंपनी पहले उसे अच्छे से टेस्ट करती है और फिर ही यूजर्स तक पहुंचाती है. इसलिए 200MP कैमरा लाने का मतलब यह है कि Apple अब इस टेक्नोलॉजी को लेकर कॉन्फिडेंट हो रहा है. लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह फीचर कब तक iPhone में आएगा.

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बाकी कंपनियां क्या कर रही हैं?

दूसरी कंपनियां पहले से 200MP कैमरा पर काम कर रही हैं. Samsung अपने फ्लैगशिप फोन में ISOCELL HP2 सेंसर इस्तेमाल कर रहा है, जो Galaxy S23 Ultra से लेकर नए मॉडल्स तक में मौजूद है. वहीं, Vivo और OPPO भी अपने नए फ्लैगशिप फोन्स में 200MP सेंसर लाने की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जूम और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए.

200MP कैमरा से क्या होगा फायदा?

अगर iPhone में 200MP कैमरा आता है, तो यूजर्स को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं. सबसे पहले, बड़ा सेंसर ज्यादा लाइट कैप्चर करता है, जिससे लो-लाइट में भी फोटो साफ और डिटेल्ड आती हैं. यह मौजूदा iPhone 17 Pro के 48MP कैमरे से भी बेहतर हो सकता है. ज्यादा मेगापिक्सल का मतलब यह भी है कि आप फोटो को क्रॉप करने के बाद भी अच्छी क्वालिटी बनाए रख सकते हैं.

वीडियो और नाइट फोटोग्राफी में सुधार

बड़े सेंसर का फायदा वीडियो रिकॉर्डिंग में भी मिलेगा. खासकर कम रोशनी में शूट किए गए वीडियो ज्यादा ब्राइट और डिटेल्ड होंगे. इसके अलावा, अगर Apple इस नए सेंसर के साथ बड़ा अपर्चर भी देता है, तो फोटो में नॉइज कम होगा और शटर स्पीड तेज होगी. इससे मूविंग ऑब्जेक्ट्स की फोटो लेना आसान हो जाएगा.

DSLR जैसा मिलेगा इफेक्ट

200MP और बड़े सेंसर का एक और फायदा है- नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर. यानी बिना पोर्ट्रेट मोड के भी फोटो में DSLR जैसा इफेक्ट मिल सकता है. इससे पोर्ट्रेट और क्लोज-अप शॉट्स ज्यादा प्रोफेशनल दिखेंगे, जो कंटेंट क्रिएटर्स और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बड़ा प्लस हो सकता है.

क्या अभी इंतजार करना सही रहेगा?

फिलहाल यह टेक्नोलॉजी टेस्टिंग स्टेज में है, इसलिए तुरंत iPhone खरीदने वालों के लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं है. लेकिन अगर आप कैमरा क्वालिटी को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो आने वाले सालों में iPhone में बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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