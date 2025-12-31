AI के आगे बेबस हुई दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी! ऑनलाइन परीक्षाओं पर लगा दिया हमेशा के लिए बैन

ACCA Bans Online Exams: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बढ़ती ताकत अब सिर्फ नौकरियों के लिए ही खतरा नहीं है बल्कि एजुकेशन और प्रोफेशनल एग्जाम के लिए भी खतरा बनती जा रही है. एआई के आने के बाद अब ऑनलाइन हो रही परीक्षा भी शक के दायरे में आ गई है. दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी ACCA ने ऐलान किया है कि वह अपनी ऑनलाइन परीक्षाओं को बंद करने जा रही है. ACCA ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि AI के जरिए चीटिंग करने के मामले अब कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं.

मार्च 2026 से लागू होगा नियम

यूके की ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) के मुताबिक साल 2026 के मार्च से दुनिया भर के सभी 5 लाख से ज्यादा छात्रों को अनिवार्य रूप से ऑफलाइन यानी एग्जाम सेंटर पर जाकर ही परीक्षा देना होगा. केवल कुछ मामलों में ही छूट दी जाएगी. बता दें कि कोविड-19 को लेकर लगे लॉकडाउन को देखते हुए घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम देने की सुविधा शुरू की गई थी.

AI के आगे कम पड़ रही सुरक्षा

ACCA की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अनुसार चीटिंग करने वाले सिस्टम इतनी तेजी से तैयार हो रहे हैं कि हमारे सुरक्षा इंतजाम उनके सामने कमजोर होते जा रहे हैं. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि लोग अब गलत काम करने के लिए AI के एडवांस टूल्स की मदद ले रहे हैं जिससे एग्जाम की ईमानदारी को बचाए रखना मुश्किल का काम हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय छात्रों पर पड़ेगा बड़ा असर

भारत में ACCA एक बहुत ही पसंद किया जाने वाले करियल ऑप्शन है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में हर साल हजारों की संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं. भारतीय छात्र अक्सर सुविधा और समय बचाने के लिए रिमोट एग्जाम यानी ऑनलाइन परीक्षा का ऑप्शन सेलेक्ट करते थे लेकिन अब नए नियमों को आने के बाद उन्हें सेंटर पर जाना होगा. जानकारों का कहना है कि भारत के छोटे शहरों में रहने वाले छात्रों के लिए यह मुश्किल काम हो सकता है क्योंकि अब उन्हें परीक्षा देने के लिए बड़े शहरों के सेंटर्स तक जाना होगा.

ये भी पढ़ेंः बंदर का चेहरा, इंसानों की बॉडी और 35 करोड़ की कमाई, असम के शख्स ने AI से किया कमाल!

बड़ी कंपनियों पर भी गिर चुकी है गाज

अकाउंटिंग की दुनिया में एग्जाम को लेकर धांधली का यह पहला मामला नहीं है. इससे भी पहले PwC, KPMG, Deloitte और EY जैसी दिग्गज कंपनियां भी परीक्षा में चीटिंग के कारण करोड़ों डॉलर का जुर्माना भर चुकी हैं. साल 2022 में EY को 100 मिलियन डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना लगा था क्योंकि उसके कर्मचारियों ने एथिक्स एग्जाम में नकल की थी.

ये भी पढ़ेंः 19 Minute Viral Video के बाद सरकार का एक्शन! Apps पर कसा शिकंजा, करना होगा ये काम