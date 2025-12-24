Advertisement
trendingNow13051847
Hindi Newsटेकसावधान!1 लाख वाला Samsung Galaxy सिर्फ ₹35 हजार में? खरीदने से पहले ये खबर जरूर पढ़ें वरना पछताएंगे

सावधान!1 लाख वाला Samsung Galaxy सिर्फ ₹35 हजार में? खरीदने से पहले ये खबर जरूर पढ़ें वरना पछताएंगे

Samsung Smartphone Scam: अगर आपको कहीं 1 लाख वाला फोन सिर्फ 35 हजार में मिले तो तुरंत सतर्क हो जाएं. राजधानी दिल्ली में ऐसे ही सस्ते में महंगा फोन का लालच देकर लोगों को ठगने वाले नकली स्मार्टफोन रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस ने करोल बाग इलाके में छापेमारी कर सैकड़ों नकली Samsung Galaxy फोन जब्त किए हैं और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 24, 2025, 02:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान!1 लाख वाला Samsung Galaxy सिर्फ ₹35 हजार में? खरीदने से पहले ये खबर जरूर पढ़ें वरना पछताएंगे

Samsung Smartphone Scam: क्या आप भी कम कीमत में महंगे स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो जरा रुकिए. अगर आपको कोई ₹1 लाख वाला Samsung का फोन मात्र ₹35 हजार में देने की बात करे तो सावधान हो जाएइ. दिल्ली में ठीक इसी लालच के जरिए लोगों को ठगने वाले एक बड़े नकली स्मार्टफोन रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने दिल्ली के करोल बाग इलाके में छापेमारी करके 500 से ज्यादा नकली Samsung Galaxy फोन जब्त किए हैं और इस फर्जीवाड़े में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिससे राजधानी के मोबाइल मार्केट में हड़कंप मच गया है.

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह काफी समय से चुपचाप काम कर रहा था और लोगों को निशाना बना रहा था जो कम कीमत में प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने के लालच में इनके जाल में फंस जाते थे. आरोपी नकली फोनों को Samsung Galaxy के महंगे मॉडल जैसे Galaxy Ultra सीरीज और फोल्डेबल फोन बताकर बेच रहे थे.

इस तरह बनाए जाते थे नकली Samsung के प्रीमियम फोन
पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी चीन से मदरबोर्ड, कैमरा मॉड्यूल, बैटरी और फोन बॉडी जैसे जरूरी पार्ट्स मंगवाते थे. इन सभी पार्ट्स को दिल्ली में असेंबल करने का काम होता था. कई बार पुराने या लोकल पार्ट्स को मिलाकर ही नया फोन तैयार कर दिए जाते थे जिससे फोन देखने में बिल्कुल असली Samsung Galaxy जैसे लगते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

महंगे फोन को कम कीमत में बेचने के नाम पर फर्जी IMEI स्टिकर लगाए जाते थे जिन पर Made in Vietnam लिखा होता था. इस तरह से फोन को असली दिखाने और टेलीकॉम जांच से बचने की कोशिश की जाती थी.

लालच में आ जाते थे लोग
जहां Samsung के Galaxyफोन की कीमत देश में करीब 1 लाख रुपये से ज्यादा है तो वहीं फेक फोन सिर्फ 35,000 से 40,000 रुपये में बेचे जा रहे थे. इतनी कम कीमत देखकर बहुत से लोग बिना जांच-पड़ताल किए फोन खरीद लेते थे और फ्रॉड का शिकार हो जाते थे. सस्ते में महंगा फोन मिलने के लालच में लोग इनका शिकार बन जाते थे.

512 फोन हुए जब्त
पुलिस की इस छोपेमारी के दौरान 512 नकली Samsung Galaxy स्मार्टफोन, 100 से ज्यादा मोबाइल पार्ट्स, पैकिंग बॉक्स, फर्जी स्टिकर और असेंबली में यूज होने वाले टूल्स बरामद किए हैं. पुलिस ने इस दौरान 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश में है कि ये फोन किन-किन शहरों में सप्लाई किए गए और इस रैकेट से और कौन लोग शामिल हैं. आशंका है कि ऐसे नकली फोन पहले से ही मार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिक चुके हैं.

fallback

ये भी पढ़ेंः WhatsApp पर भेजें 2025 के सबसे क्यूट क्रिसमस स्टीकर, सेकेंडों में हो जाएंगे डाउनलोड

पुलिस ने लोगों से की अपील
इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे महंगे स्मार्टफोन बहुत कम दाम में मिले तो सावधान रहें. फोन हमेशा ऑफिशियल स्टोर या फिर भरोसेमंद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही खरीदें. इसके साथ ही IMEI नंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर चेक करें.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp पर आए इस मैसेज से सावधान! सिर्फ एक टैप और खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Samsung Smartphone ScamFake Samsung Galaxy racket Delhi

Trending news

'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने गठबंधन को घेरा
Kerala News
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने गठबंधन को घेरा
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
uddhav thackeray
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
Imran Masood statement
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
Raj Thackeray
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा
NAVNEET RANA
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा
26+11+11 के फॉर्मूले को बीजेपी कैसे करेगी ध्वस्त? BMC चुनाव में ठाकरे ने बनाया प्लान
BMC Chunav 2026
26+11+11 के फॉर्मूले को बीजेपी कैसे करेगी ध्वस्त? BMC चुनाव में ठाकरे ने बनाया प्लान
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग
fishermen
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
Bhagwant Mann
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए
Aravalli hills Controversy
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए
बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप
Humayun Kabir
बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप