सावधान!1 लाख वाला Samsung Galaxy सिर्फ ₹35 हजार में? खरीदने से पहले ये खबर जरूर पढ़ें वरना पछताएंगे

Samsung Smartphone Scam: क्या आप भी कम कीमत में महंगे स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो जरा रुकिए. अगर आपको कोई ₹1 लाख वाला Samsung का फोन मात्र ₹35 हजार में देने की बात करे तो सावधान हो जाएइ. दिल्ली में ठीक इसी लालच के जरिए लोगों को ठगने वाले एक बड़े नकली स्मार्टफोन रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने दिल्ली के करोल बाग इलाके में छापेमारी करके 500 से ज्यादा नकली Samsung Galaxy फोन जब्त किए हैं और इस फर्जीवाड़े में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिससे राजधानी के मोबाइल मार्केट में हड़कंप मच गया है.

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह काफी समय से चुपचाप काम कर रहा था और लोगों को निशाना बना रहा था जो कम कीमत में प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने के लालच में इनके जाल में फंस जाते थे. आरोपी नकली फोनों को Samsung Galaxy के महंगे मॉडल जैसे Galaxy Ultra सीरीज और फोल्डेबल फोन बताकर बेच रहे थे.

इस तरह बनाए जाते थे नकली Samsung के प्रीमियम फोन

पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी चीन से मदरबोर्ड, कैमरा मॉड्यूल, बैटरी और फोन बॉडी जैसे जरूरी पार्ट्स मंगवाते थे. इन सभी पार्ट्स को दिल्ली में असेंबल करने का काम होता था. कई बार पुराने या लोकल पार्ट्स को मिलाकर ही नया फोन तैयार कर दिए जाते थे जिससे फोन देखने में बिल्कुल असली Samsung Galaxy जैसे लगते थे.

महंगे फोन को कम कीमत में बेचने के नाम पर फर्जी IMEI स्टिकर लगाए जाते थे जिन पर Made in Vietnam लिखा होता था. इस तरह से फोन को असली दिखाने और टेलीकॉम जांच से बचने की कोशिश की जाती थी.

लालच में आ जाते थे लोग

जहां Samsung के Galaxyफोन की कीमत देश में करीब 1 लाख रुपये से ज्यादा है तो वहीं फेक फोन सिर्फ 35,000 से 40,000 रुपये में बेचे जा रहे थे. इतनी कम कीमत देखकर बहुत से लोग बिना जांच-पड़ताल किए फोन खरीद लेते थे और फ्रॉड का शिकार हो जाते थे. सस्ते में महंगा फोन मिलने के लालच में लोग इनका शिकार बन जाते थे.

512 फोन हुए जब्त

पुलिस की इस छोपेमारी के दौरान 512 नकली Samsung Galaxy स्मार्टफोन, 100 से ज्यादा मोबाइल पार्ट्स, पैकिंग बॉक्स, फर्जी स्टिकर और असेंबली में यूज होने वाले टूल्स बरामद किए हैं. पुलिस ने इस दौरान 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश में है कि ये फोन किन-किन शहरों में सप्लाई किए गए और इस रैकेट से और कौन लोग शामिल हैं. आशंका है कि ऐसे नकली फोन पहले से ही मार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिक चुके हैं.

पुलिस ने लोगों से की अपील

इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे महंगे स्मार्टफोन बहुत कम दाम में मिले तो सावधान रहें. फोन हमेशा ऑफिशियल स्टोर या फिर भरोसेमंद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही खरीदें. इसके साथ ही IMEI नंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर चेक करें.

