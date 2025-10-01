ट्रंप के 'डिमेंशिया' वाले सवाल पर Google AI ने साधी चुप्पी, अब नहीं मिलेगा जवाब; जानें पूरा मामला

Google AI and Trump Mental Health: दिग्गज टेक कंपनी Google ने अपने AI सर्च फीचर में बड़ा बदलाव कर दिया है. गूगल का यह बदलाव चर्चा का कारण बन गया है. दरअसल गूगल का एआई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मानसिक स्थिति से जुड़े कुछ सवालों पर जवाब नहीं देगा. कंपनी के इस कदम के पीछे क्या कारण हो सकते हैं इसको लेकर लोग तरह तरह के कयास ला रहे हैं. आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी क्वेरीज पर यह गूगल ने यह रोक लगाई है और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं.

Google लगातार अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सर्च फिल्टर को एडवांस बनाने में लगा हुआ है. इसी क्रम में दिग्गज टेक कंपनी ने अब एक बड़ा कदम उठाया है, जो चर्चा का कारण बन गया है. गूगल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीमारी डिमेंशिया से जुड़ी कुछ खास AI सर्च क्वेरी पर रोक लगा दी है.

क्या है पूरा मामला?

Add Zee News as a Preferred Source

गूगल के नए नियम के अनुसार अगर कोई यह सवाल करता है कि'क्या ट्रंप में डिमेंशिया के लक्षण दिखाई देते हैं' (does Trump show signs of dementia), तो प्लेटफॉर्म AI द्वारा तैयार किया गया कोई जवाब (summary) नहीं देता है. इसके जगह पर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि इस सर्च के लिए AI Overview उपलब्ध नहीं है.

बता दें कि गूगल यह रोक तब लगाता है जब यूजर फुल-ब्लोन AI मोड का यूज करके सवाल पूछते हैं. ऐसे में यूजर्स को केवल 10 सामान्य लिंक की लिस्ट मिलती है, जिसमें कोई खास उत्तर नहीं होता है.गूगल का यह सिस्टम selective blocking कई तरह काम करता है जिनमें डोनाल्ड ट्रंप, डिमेंशिया (dementia), बुढ़ापा (senility) और Alzheimers जैसे शब्द शामिल हैं.

ये भी पढ़ेंः एयरपोर्ट जाने वाले सावधान! अब फ्लाइट में नहीं कर पाएंगे फोन या लैपटॉप चार्ज

दूसरे नेताओं पर प्रतिबंध क्यों नहीं?

यह देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे ही प्रतिबंध दूसरे बड़े नेताओं से जुड़े सवालों पर लागू होते हैं या नहीं. उदाहरण के लिए अगर कोई यूजर सर्च मोड में यह पूछता है कि 'क्या बाइडेन डिमेंशिया के लक्षण दिखाते हैं' (does Biden show signs of dementia) तो AI मोड में उन्हें छोटा जवाब मिलता है. लेकिन गूगल बाइडेन से जुड़े जवाबों के साथ एक चेतावनी भी देता है, जिसमें कहा जाता है कि ऑनलाइन कोई क्लिनिकल निदान या सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है.

आखिर क्यों बढ़ रही हैं ऐसी सर्च?

आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों ही अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर रहने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्तियों में से हैं. इस वजह से उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं.

गूगल ने क्या कहा?

इस पूरे मामले को लेकर जब The Verge ने गूगल के प्रतिनिधियों से संपर्क किया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया. गूगल के प्रवक्ता ने सिर्फ इतना कहा कि AI Overview और AI Mode दोनों ही यूजर के हर सवाल का जवाब नहीं देंते हैं.

ये भी पढ़ेंः GPS की होगी छुट्टी? Airtel ला रहा AI-पावर्ड लोकेशन सर्विस: मिलेगी 100X सटीक लोकेशन