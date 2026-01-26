डिलीट करने का झंझट खत्म! WhatsApp ला रहा है 'जादुई' बटन, स्टेटस प्राइवेसी पर अब होगा आपका पूरा कंट्रोल

WhatsApp New Feature: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने WhatsApp पर कोई फोटो या वीडियो स्टेटस में लगाया और तुरंत बाद यह सोचकर घबरा गए कि कहीं इसे ऑफिस के बॉस या किसी अनचाहे रिश्तेदार ने तो नहीं देख लिया? हम में से ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में तुरंत स्टेटस डिलीट कर देते हैं. यूजर्स की इसी परेशानी को दूर करने की तैयारी में अब WhatsApp है. कंपनी एक ऐसा जादुई Audience बटन ला रही है जिससे आप स्टेटस पोस्ट करने के बाद भी यह कन्फर्म कर सकेंगे कि उसे कौन-कौन देख सकेगा.

WhatsApp अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब WhatsApp एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिससे आप स्टेटस पोस्ट करने के बाद भी उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को रिव्यू कर पाएंगे. WhatsApp के नए नए अपडेट पर नजर रखने वाली Wabetainfo ने इस फीचर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी है.

एडिट का ऑप्शन मिलेगा?

Wabetainfo की रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp पर ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रहा जिससे आप स्टेटस पोस्ट करने के बाद भी उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को रिव्यू कर सकेंगे. अभी अगर आप गलत प्राइवेसी सेटिंग के साथ स्टेटस अपलोड कर देते हैं तो उसे डिलीट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है. लेकिन इस अपडेट के बाद व्यूअर्स शीट में नया ऑप्शन मिल जाएगा. जहां आप अपना स्टेटस देखने वालों की लिस्ट खोलेंगे तो वहां आपको एक Audience का ऑप्शन दिखाई देगा. कुछ यूजर्स यह भी उम्मीद लगा रहे हैं कि इसी पैनल में एडिट का भी ऑप्शन मिल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

WhatsApp beta for iOS 26.3.10.70: what's new? WhatsApp is rolling out a feature that shows the privacy settings applied to a status update, and it's available to some beta testers!https://t.co/gTtjeM3Eqq pic.twitter.com/oALGN1WEGT — WABetaInfo (@WABetaInfo)

इस पर क्लिक करते ही एक समरी पैनल खुल जाता है. जहां यूजर को यह जानकारी मिलेगी कि स्टेटस My Contacts, My Contacts Except या Only Share With में से किस सेटिंग पर है.

ये भी पढ़ेंः भूल जाइए बटुआ और कागजात... गणतंत्र दिवस पर देखें भारत के 4 'डिजिटल ब्रह्मास्त्र'

Mentions की लिस्ट

अगर आपने अपने स्टेटस में किसी को मेंशन किया है तो उसकी जानकारी भी आपको इसी पैनल पर मिल जाएगी. इसी पैनल पर यह भी जानकारी मिल जाएगी कि क्या आपने अन्य लोगों को अपना स्टेटस शेयर करने की परमिशन दी है या नहीं.

अभी किसे मिलेगा यह अपडेट?

यह फीचर फिलहाल Android और iOS के बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया गया है. टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे जल्द ही सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है. इस नए अपडेट का मुख्य उद्देश्य पर्सनल या संवेदनशील जानकारी को गलत लोगों तक पहुंचने से रोकना है.

ये भी पढे़ंः 2026 में क्यों चर्चा में आया 2016? PM मोदी भी हुए इस ट्रेंड के मुरीद! ये है इसकी वजह