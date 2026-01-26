Advertisement
डिलीट करने का झंझट खत्म! WhatsApp ला रहा है 'जादुई' बटन, स्टेटस प्राइवेसी पर अब होगा आपका पूरा कंट्रोल

WhatsApp New Feature: इंटरनेट की दुनिया में हमारी प्राइवेसी अक्सर एक 'गलत क्लिक' की दूरी पर होती है. सोचिए आपने दोस्तों के साथ ट्रिप क कोई फोटो या वीडियो WhatsApp स्टेटस पर अपलोड की और अगले ही पल याद आया कि आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स तो Everyone पर थीं! ऑफिस के बॉस या परिवार के किसी ने यह स्टेटस देख लिए जाने का डर हमें तुरंत Delete बटन दबाने पर मजबूर कर देता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 26, 2026, 09:35 AM IST
WhatsApp New Feature: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने WhatsApp पर कोई फोटो या वीडियो स्टेटस में लगाया और तुरंत बाद यह सोचकर घबरा गए कि कहीं इसे ऑफिस के बॉस या किसी अनचाहे रिश्तेदार ने तो नहीं देख लिया? हम में से ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में तुरंत स्टेटस डिलीट कर देते हैं. यूजर्स की इसी परेशानी को दूर करने की तैयारी में अब WhatsApp है. कंपनी एक ऐसा जादुई Audience बटन ला रही है जिससे आप स्टेटस पोस्ट करने के बाद भी यह कन्फर्म कर सकेंगे कि उसे कौन-कौन देख सकेगा.

WhatsApp अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब WhatsApp एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिससे आप स्टेटस पोस्ट करने के बाद भी उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को रिव्यू कर पाएंगे. WhatsApp के नए नए अपडेट पर नजर रखने वाली Wabetainfo ने इस फीचर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी है. 

एडिट का ऑप्शन मिलेगा?
Wabetainfo की रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp पर ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रहा जिससे आप स्टेटस पोस्ट करने के बाद भी उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को रिव्यू कर सकेंगे. अभी अगर आप गलत प्राइवेसी सेटिंग के साथ स्टेटस अपलोड कर देते हैं तो उसे डिलीट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है. लेकिन इस अपडेट के बाद व्यूअर्स शीट में नया ऑप्शन मिल जाएगा. जहां आप अपना स्टेटस देखने वालों की लिस्ट खोलेंगे तो वहां आपको एक Audience का ऑप्शन दिखाई देगा. कुछ यूजर्स यह भी उम्मीद लगा रहे हैं कि इसी पैनल में एडिट का भी ऑप्शन मिल सकता है.

इस पर क्लिक करते ही एक समरी पैनल खुल जाता है. जहां यूजर को यह जानकारी मिलेगी कि स्टेटस My Contacts, My Contacts Except या Only Share With में से किस सेटिंग पर है.

Mentions की लिस्ट
अगर आपने अपने स्टेटस में किसी को मेंशन किया है तो उसकी जानकारी भी आपको इसी पैनल पर मिल जाएगी. इसी पैनल पर यह भी जानकारी मिल जाएगी कि क्या आपने अन्य लोगों को अपना स्टेटस शेयर करने की परमिशन दी है या नहीं.

अभी किसे मिलेगा यह अपडेट?
यह फीचर फिलहाल Android और iOS के बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया गया है. टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे जल्द ही सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है. इस नए अपडेट का मुख्य उद्देश्य पर्सनल या संवेदनशील जानकारी को गलत लोगों तक पहुंचने से रोकना है.

