Amazon-Flipkart नहीं, यहां मिल रहा Google Pixel 9a पर बड़ा डिस्काउंट; हाथ से न निकल जाए मौका! कीमत भी सिर्फ...

Google Pixel 9a Price Cut: अगर आप नया और प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं और बजट की समस्या हो रही है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. अब आप बंपर डिस्काउंट के साथ गूगल के प्रीमियम फोन को खरीद सकते हैं. जी हां, रिपब्लिक डे खत्म होने के बाद भी गूगल के प्रीमियम फीचर्स वाले स्मार्टफोन Google Pixel 9a पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप प्रीमियम कैमरा और दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह आपके के लिए शानदार मौका है. Google Pixel 9a पर मिलने वाला सबसे ज्यादा डिस्काउंट अमेजन फ्लिपकार्ट पर नहीं बल्कि क्रोमा की सेल में मिल रहा है, जहां खरीदारी करने पर आपको ₹15,000 तक की बचत हो सकती है.

Google के पॉपुलर स्मार्टफोन Pixel 9a पर अब लगभग ₹15,000 का डिस्काउंट मिल रहा है. क्रोमा की सेल में इस फोन की कीमत में बड़ी कटौती की गई है. जिससे गूगल के इस फोन की कीमत ₹34,999 रह जाती है.

कीमत और ऑफर्स का गणित समझ लीजिए

गूगल ने Pixel 9a को ₹49,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. लेकिन इस सेल पर मिल रहे ऑफर के बाद सेल के दौरान इस पर मिल रहे ऑफर्स कुछ इस प्रकार हैं-

क्रोमा सेल में फोन सीधे ₹10,000 की छूट के साथ ₹39,999 पर लिस्ट किया गया है.

बैंक ऑफर भी इस फोन पर मिल रहा है. जिसके तहत HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट या 6 महीने की नो-कॉस्ट EMI वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर ₹5,000 का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है. इन दोनों ऑफर्स के बाद फोन की कीमत ₹34,999 ही रह जाती है. वहीं अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो इसकी कीमत और भी कम हो सकती है लेकिन एक्सचेंज प्राइज आपके पुराने फोन पर ही निर्भर करेगी.

Pixel 9a के दमदार फीचर्स

Google Pixel 9a में यूजर्स को 6.3-इंच की pOLED स्क्रीन मिलती है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2700 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है. गूगल के इस प्रीमियम फोन में गूगल का लेटेस्ट Tensor G4 चिपसेट यूजर्स को मिलता है जो एडवांस AI फीचर्स सपोर्ट के साथ आता है.फोटोग्राफी के लिए इस फोन में मेन कैमरा 48MP का है जो OIS के साथ आता है, प्राइमरी कैमरा और 13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस है. सेल्फी के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा इस फोन में दिया गया है. बात करें इस फोन की बैटरी की तो इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

