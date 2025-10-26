54% की छूट! ZEBRONICS का पॉपुलर गेमिंग हेडफोन मिल रहा आधे से भी कम दाम में, जानें कहां मिल रहा ये धांसू Offer

Zebronics Jet Premium Offer: गेमिंग लवर्स के लिए शानदार मौका है! अगर आप नया गेमिंग हेडफोन लेने की सोच रहे हैं और बजट ज्यादा नहीं है तो आपके लिए खास मौका है. ZEBRONICS का पॉपुलर गेमिंग हेडफोन अब आधे से भी कम दाम में ऑफर्स के साथ मिल रहा है. ₹1,700 में बिकने वाला यह हेडफोन अभी आपको ऑफर्स के साथ मात्र ₹775 में मिल रहा है. स्टाइल, साउंड क्वालिटी और किफायती कीमत का यह बेस्ट कॉम्बिनेशन गेमर्स के लिए परफेक्ट है. आइए जानते हैं कहां मिल रहा है ये ऑफर और कैसे कर सकते हैं आप इसकी खरीदी.

बजट फ्रेंडली और दमदार ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए फेमस ZEBRONICS के हेडफोन पर बंपर आफर चल रहा है. कंपनी के हेडफोन्स खास तौर पर गेमर्स के बीच काफी पॉपुलर हैं. इस समय ZEBRONICS के गेमिंग हेडफोन्स पर शानदार ऑफर्स के साथ आप खरीद सकते हैं. Amazon पर आपको इसके Jet Premium वायर्ड गेमिंग ऑन-ईयर हेडफोन्स 50% से भी ज्यादा की छूट के साथ मिल रहा है. अगर आप नया हेडफोन लेने की सोच रहे हैं, तो यह मौका बिलकुल हाथ से न जानें दें.

ये रही ऑफर्स की डिटेल्स

ZEBRONICS के Jet Premium वायर्ड गेमिंग ऑन-ईयर हेडफोन्स अब Amazon पर धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर के साथ मिल रहा है. इन हेडफोन्स की ओरिजनल कीमत ₹1,699 है, लेकिन फिलहाल इन्हें सिर्फ ₹775 में खरीदा जा सकता है यानी सीधे-सीधे 54% तक की बचत. इसके साथ ही अगर आप प्राइम मेंबर हैं और Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 5% का अतिरिक्त कैशबैक भी मिलेगा. यह गेमिंग हेडफोन लेने का सही समय है.

Add Zee News as a Preferred Source

Zebronics Jet Premium Wired Gaming हेडफोन के फीचर्स जान लीजिए

ZEBRONICS Jet Premium वायर्ड गेमिंग ऑन-ईयर हेडफोन्स में 40mm के Neodymium ड्राइवर हैं जो शानदार साउंड क्वालिटी देते हैं. हेडफोन्स 2 मीटर लंबी ब्रेडेड केबल के साथ आते हैं और ईयरकप पर LED लाइट भी मिलती है. इसमें फ्लेक्सिबल माइक और सस्पेंशन हेडबैंड भी मिलते हैं जिससे गेमिंग का एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाता है. कनेक्टिविटी के लिए 3.5mm जैक और USB पोर्ट भी मौजूद हैं. यह हेडफोन ब्लैक-ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध है.

ये भी पढ़ेंः उड़कर चलेंगे आप! आ रहे ऐसे पावरफुल जूते! मिनटों में पहुंचाएंगे कहीं भी

इसके साथ ही ZEBRONICS Jet Premium हेडफोन की डिजाइन गेमिंग को ध्यान में रखकर की गई है. इसका सस्पेंशन हेडबैंड लंबे समय तक गेमिंग सेसन में भी आरामदायक रहता है और फ्लेक्सिबल माइक स्पष्ट वॉइस कम्युनिकेशन की सुविधा देता है. LED लाइटिंग हेडफोन को स्टाइलिश लुक देती है जिससे आपका गेमिंग सेटअप और भी शानदार हो जाता है. लंबी ब्रेडेड केबल की वजह से कनेक्शन में भी कोई समस्या नहीं आती है.

ये भी पढ़ेंः अब मलबे के नीचे भी पहुंचेगी मदद; शोर-नेटवर्क फेलियर को मात देने आ रहा रेस्क्यू रोबोट