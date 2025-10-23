Big Discount...₹20,000 से कम में मिलने लगा Motorola का ये प्रीमियम 5G फोन, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका!

Motorola Edge 60 Fusion 5G: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट ज्यादा नहीं है तो यह खबर आपके लिए खास है. शानदार कैमरा क्वालिटी के साथ आने वाला स्मार्टफोन इस समय बड़ी छूट पर मिल रहा है. दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी Motorola का एक दमदार 50 मेगापिक्सल कैमरा वाला फोन इस समय Flipkart पर छूट पर मिल रहा है. जी हां! आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं. फ्लिपकार्ट इस बेहतरीन स्मार्टफोन पर सीधे ₹4500 रुपये की बड़ी छूट दे रहा है. दमदार प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और प्रीमियम फीचर्स से लैस Motorola Edge 60 Fusion 5G फोन अब आपकी जेब पर पहले से कम बोझ डालेगा. इस प्रीमियम फोन को ऑफर्स के साथ कैसे खरीदें आइए जानते हैं.

अगर आपका बजट ₹20,000 से कम है और आप एक शानदार नया 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो Motorola Edge 60 Fusion 5G आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. इस मिड-रेंज स्मार्टफोन पर इस समय Flipkart पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. साथ में बैंक ऑफर्स अलग से.

ये रही ऑफर की डिटेल

Motorola Edge 60 Fusion 5G का 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट इस समय फ्लिपकार्ट पर 19,999 रुपये में मिल रहाध है. कंपनी ने इस फोन को फरवरी 2025 में 22,999 रुपये में लॉन्च की थी. अगर आप IDFC Bank के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 1,500 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है, जिससे इसकी कीमत 18,499 रुपये हो जाएगी. साथ ही एक्सचेंज ऑफर के जरिए आप 16,100 रुपये तक की बचत कर सकते हैं लेकिन इसका लाभ उस फोन की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करेगा जो आप एक्सचेंज में देंगे. कुल मिलाकर यह स्मार्टफोन अब लॉन्च कीमत से लगभग 4,500 रुपये सस्ता मिल रहा है.

Motorola Edge 60 Fusion 5G के फीचर्स जान लीजिए

Motorola Edge 60 Fusion 5G में आपको 6.7 इंच की 1.5K कर्व्ड pOLED डिस्प्ले दी गई है जिसका रेज़ोल्यूशन 1220 x 2712 पिक्सल का है, साथ ही 120Hz रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है. फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर मौजूद है और यह Android 15 आधारित Hello UI ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. बैटरी 5,500mAh की है और यह 68W वायर्ड टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

कैमरा की बात करें तो रियर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा f/1.8 अपर्चर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ है. वहीं दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का यूजर्स को मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इस फोन में दिया गया है. कनेक्टिविटी के लिहाज से इसमें 4G, 5G, Wi-Fi, ब्लूटूथ, GPS, NFC और USB टाइप-C पोर्ट जैसे विकल्प दिए गए हैं. इस फोन में आपको 5500mAh की बैटरी मिलती है जो 68W वायर्ड टर्बो चार्जिंग का सपोर्ट करती है.

