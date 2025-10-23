Advertisement
trendingNow12972402
Hindi Newsटेक

Big Discount...₹20,000 से कम में मिलने लगा Motorola का ये प्रीमियम 5G फोन, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका!

Motorola Phone Discount Offer: अगर आपका बजट ₹20,000 से कम है और किसी प्रीमियम स्मार्टफोन की तलाश में है तो यह खबर आपको खुश कर देगी.  Motorola का एक दमदार कैमरे वाला धांसू स्मार्टफोन इन दिनों बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. अगर आप भी कम बजट में अच्छा फोन तलाश रहे हैं तो यह आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है. आइए जानते हैं ऑफर्स की पूरी डिटेल्स.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 23, 2025, 02:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Big Discount...₹20,000 से कम में मिलने लगा Motorola का ये प्रीमियम 5G फोन, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका!

Motorola Edge 60 Fusion 5G: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट ज्यादा नहीं है तो यह खबर आपके लिए खास है. शानदार कैमरा क्वालिटी के साथ आने वाला स्मार्टफोन इस समय बड़ी छूट पर मिल रहा है. दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी Motorola का एक दमदार 50 मेगापिक्सल कैमरा वाला फोन इस समय Flipkart पर छूट पर मिल रहा है. जी हां! आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं. फ्लिपकार्ट इस बेहतरीन स्मार्टफोन पर सीधे ₹4500 रुपये की बड़ी छूट दे रहा है. दमदार प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और प्रीमियम फीचर्स से लैस Motorola Edge 60 Fusion 5G फोन अब आपकी जेब पर पहले से कम बोझ डालेगा. इस प्रीमियम फोन को ऑफर्स के साथ कैसे खरीदें आइए जानते हैं.

अगर आपका बजट ₹20,000 से कम है और आप एक शानदार नया 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो Motorola Edge 60 Fusion 5G आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. इस मिड-रेंज स्मार्टफोन पर इस समय Flipkart पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. साथ में बैंक ऑफर्स अलग से.

ये रही ऑफर की डिटेल
Motorola Edge 60 Fusion 5G का 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट इस समय फ्लिपकार्ट पर 19,999 रुपये में मिल रहाध है. कंपनी ने इस फोन को फरवरी 2025 में 22,999 रुपये में लॉन्च की थी. अगर आप IDFC Bank के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 1,500 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है, जिससे इसकी कीमत 18,499 रुपये हो जाएगी. साथ ही एक्सचेंज ऑफर के जरिए आप 16,100 रुपये तक की बचत कर सकते हैं लेकिन इसका लाभ उस फोन की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करेगा जो आप एक्सचेंज में देंगे. कुल मिलाकर यह स्मार्टफोन अब लॉन्च कीमत से लगभग 4,500 रुपये सस्ता मिल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Motorola Edge 60 Fusion 5G के फीचर्स जान लीजिए
Motorola Edge 60 Fusion 5G में आपको 6.7 इंच की 1.5K कर्व्ड pOLED डिस्प्ले दी गई है जिसका रेज़ोल्यूशन 1220 x 2712 पिक्सल का है, साथ ही 120Hz रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है. फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर मौजूद है और यह Android 15 आधारित Hello UI ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. बैटरी 5,500mAh की है और यह 68W वायर्ड टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

ये भी पढ़ें-  प्रीपेड vs पोस्टपेड! किस प्लान में है VIP सर्विस और किसमें 'असली बचत'? ये सीक्रेट जानना जरूरी है!

कैमरा की बात करें तो रियर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा f/1.8 अपर्चर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ है. वहीं दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का यूजर्स को मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इस फोन में दिया गया है. कनेक्टिविटी के लिहाज से इसमें 4G, 5G, Wi-Fi, ब्लूटूथ, GPS, NFC और USB टाइप-C पोर्ट जैसे विकल्प दिए गए हैं. इस फोन में आपको  5500mAh की बैटरी मिलती है जो 68W वायर्ड टर्बो चार्जिंग का सपोर्ट करती है.

ये भी पढ़ेंः मिस कर दिए दिवाली ऑफर्स? कोई बात नहीं! Samsung के इस फोन पर मिल रही है ₹60,000 की छूट, हाथ से न जाने दें मौका

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Motorola Edge 60 Fusion 5GFlipkart offer

Trending news

गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल