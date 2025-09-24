दिवाली लाइट्स पर मिल रही सबसे तगड़ी डील! जगमगा उठेगा घर का कोना-कोना, जेब पर भी नहीं पड़ेगा असर

Diwali Lights Offer: त्योहारों का मौसम आते ही घर-आंगन को सजाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है. नवरात्र से ही लोग घरों की सफाई और सजाने का काम शुरू कर देते हैं. अगर आप भी इस बार दीपावी पर अपने घर को सजाने का सोंच रहे हैं और ज्यादा बजट नहीं है तो परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. इन दिनों ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर फेस्टिव सीजन ऑफर चल रहा है. जिसमें घर के सामान से लेकर दीवाली की लाइट्स, दीया और सजावटी सामान पर भी बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. इन ऑफर्स के साथ आप बहुत ही कम कीमतों में सजावटी लाइटें खरीद सकते हैं और दिवाली पर अपने घर को खूबसूरत लुक दे सकते हैं. आइये जानते हैं

ऑनलाइन खरीदें दिवाली लाइट्स

कर्टेन लाइट्स

घर के अंदर लगे पर्दों के लिए लाइट्स बहुत ही कम कीमत पर आपको Amazon पर मिल जाएगा. दीवाली के लिए यह बेस्ट आप्शन हो सकता है. आप 20-LED Fairy Lights Copper String Light Waterproof for Home Decor, Diwali Decoration for Home, Festive Decoration, Diwali Lights for Home Decoration (Moon 3 Star), 5 Meter 2 Pin Plug नाम से सर्च कर खरीद सकते हैं. इस फेस्टिव ऑफर में यह लाइट मात्र आपको 199 रूपये में मिल जाएगी, जिसकी अमेजन पर लिस्टेड कीमत 2,000 रूपये है.

दीया

दीवाली पर हर तरह दिया खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. आप Amazon से बहुत ही कम कीमत पर दीया वाली झालर खरीद सकते हैं. Copper Serial String Lights, 14 LED Diwali Diya, 10 Feet Warm White Fairy Lights for Home नाम से सर्च करने पर आपके पास यह शानदार डील आ जाएगी. 999 रूपये के साथ लिस्टेड यह झालर मात्र आपको 199 रूपये में मिल जाएगी.

फॉलिंग लाइट्स

अगर आप दीवाली पर अपने घर को एक अलग और स्पेशल लुक देना चाहते हैं तो घर में फॉलिंग लाइट्स जरूर लगाएं. कम कीमत में आप इसे Amazon से आसानी से खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको बस अमेजन पर जाकर Rain Drop Lights, LED Meteor Shower Light 11.8 Inch 8 Tubes 24 LEDs, Falling Lights for Diwali Lights Decoration for Home Decor (Pink) सर्च करना होगा और आपको यह लाइट मिल जाएगी. 1,999 वाली यह लाइट ऑफर्स के साथ मात्र 679 में मिल रही है.

स्टार लाइट

दिवाली पर स्टार लाइट के साथ सजावट बहुत ही प्यारी लगती है. आप इसके लिए ऑनलाइन स्टार लाइट खरीद सकते हैं. स्टार वाली लाइटें आपके घर को सजाने में मदद करेंगी. पूजा के मंदिर वाली वॉल पर आप ये मालाएं लटका सकते हैं. अमेजन पर आपको The Purple Tree Plastic Decorative Star Curtain LED Lights for Diwali (2.5 mtr, 138 LED, 6+6 Star), Curtain String Lights with 8 Flashing Modes, Decoration for Christmas, Wedding, Party, Warm White नाम के साथ बड़े ही आसानी से मिल जाएंगी. 1,999 वाली यह लाइट सिर्फ आपको फेस्टिव सीजन में 299 में मिल रही है.

ट्री डेकोरेशन लाइट्स

दिवाली पर घर के साथ लोग आस पास के ट्री को भी डेकोरेट करते हैं. आप भी इस दीवाली अपने आस पास के ट्री को डेकोरेट कर सकते हैं और चमक को कई गुना ज्यादा तक बढ़ा सकते हैं. ट्री डेकोरेशन लाइट्स के लिए आप Amazon पर Desidiya Meteor LED Curtain String Lights 8 Tubes 192 LEDs Warm White Waterproof Plug in Falling Water Fairy String Lights for Halloween Christmas Diwali Party Home Patio Outdoor Tree Decoration सर्च कर लेना चाहिए. यह लाइट वैसे तो 1599 रूपये में लिस्ट है लेकिन ऑफर्स में आपको मात्र 499 में मिल रही है.

