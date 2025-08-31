iPhone 17 लॉन्च से पहले iPhone 16e पर बड़ी छूट, कंपनी ने दिया ₹9, 000 से ज्यादा का डिस्काउंट

iPhone 16e Big Discount: iPhone 17 सीरीज को लेकर फैन्स काफी उत्साहित हैं. आने वाली 9 तारीख यानी 9 सितंबर को Apple iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर सकता है. नई सीरीज के लॉन्चिंग के पहले Apple ने अपने यूजर्स को एक बड़ा सरप्राइज दिया है. कंपनी ने iPhone 16 सीरीज के मॉल iPhone 16E पर बड़ा डिस्काउंट दिया है. फरवरी 2025 में लॉन्च हुए इस फोन की कीमत ₹59,900 थी लेकिन अब कंपनी इस पर छूट दे रही है जिससे iPhone 16e के 128GB वेरिएंट को अब ऑफलाइन रिटेल शॉप Viay Sales पर ₹52,490 में खरीदा जा सकता है.

इसके साथ ही HDFC बैंक के डेबिट/क्रेडिट कार्ड EMI पर ₹3,500 का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है. इससे इस मॉडल की कीमत लगभग ₹50,000 तक पहुंच जाती है. वहीं अमेजन पर यह फोन अभी ₹51,999 में उपलब्ध है. अगर आप ICICI बैंक कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको ₹1,559 तक का कैशबैक भी मिल सकता है. ऐसे में iPhone 16e फिलहाल बजट के हिसाब से एक बढ़िया डील साबित हो रहा है.

जान लीजए iPhone 16e के फीचर्स

फोन दो कलर वेरिएंट व्हाइट और ब्लैक में आता है. साथ ही फोन में तीन स्टोरेज वेरिएंट मिलता है. इस डिवाइस की सबसे खास बात ये है कि इसमें कंपनी ने अपनी लेटेस्ट चिप को ऐड किया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है. A18 चिप के साथ ये डिवाइस पुराने iPhone मॉडल से कई गुना तेज काम कर सकता है. साथ ही इसमें 4-कोर GPU है जो AAA गेमिंग और रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करता है. Apple ने अपने फोन में पहली बार खुद का डिजाइन किया हुआ C1 मोडेम जोड़ा है, जो 5G कनेक्टिविटी को और पावर-एफिशिएंट को बनाए रखता है, वो इस फोन में मिलता है.

कैमरा भी है कमाल का

इस फोन में 48MP का फ्यूजन कैमरा मिलता है, जो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी की मदद से हाई-रेज़ोल्यूशन तस्वीरें क्लिक करता है. साथ ही इसका इन-बिल्ट 2x टेलीफोटो लेंस आपको दो अलग-अलग कैमरों का एक्सपीरियंस देता है. iPhone 16e में आपको कैमरा नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट भी मिलता है.

लंबी चलती है बैटरी

बात करें डिस्प्ले की तो Apple ने iPhone 16e में 6.1-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया है. इसको लेकर Apple का मानना है कि ये iPhone 11 की तुलना में 6 घंटे से ज्यादा बैटरी बैकअप देता है. इसके अलावा इसमें USB-C पोर्ट मिलता है जिससे चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर को फास्ट किया जा सकता है.

सेटेलाइट फीचर्स

iPhone 16e में सेटेलाइट फीचर्स शामिल है जो आपको इमरजेंसी SOS, रोडसाइड असिस्टेंस और Find My जैसे सर्विसेज का इस्तेमाल करने की सुविधा देते हैं. इसके साथ ही इसमें एक्शन बटन भी है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और इससे कैमरा, टॉर्च, वॉयस मेमो, फोकस मोड जैसे फीचर्स सीधे एक्सेस कर सकते हैं.

