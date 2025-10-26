Advertisement
Hindi News

iPhone 17 Pro पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट! कीमत ₹85,000 से कम, जानिए कहां मिल रहा है यह धांसू ऑफर

iPhone 17 Pro Offer: Apple ने अपने लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज के साथ फिर से बाजार में हलचल मचा दी है! नए डिजाइन, दमदार कैमरा और पावरफुल A19 Pro चिप के साथ यह फोन काफी पसंद किया जा रहा है. iPhone 17 Pro पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है! इस ऑफर में आप यह प्रीमियम फोन ₹85,000 से भी कम कीमत में अपना बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 26, 2025, 06:30 AM IST
iPhone 17 Pro Offer: अगर आप भी नया iPhone 17 Pro खरीदना चाहते हैं और कीमत के कारण पीछे हट जा रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. अब आप Apple के प्रीमियम फोन iPhone 17 Pro को लॉन्च प्राइज से बहुत ही कम कीमत में खरीद सकते हैं. जी हां, आपने बिलुकल सही सुना. iPhone 17 Pro अब आप ₹84,155 में भी खरीद सकते हैं. सुनकर भरोसा नहीं हो रहा होगा लेकिन यह पूरी तरह से सच है. 

अगर आप भी इस बार iPhone 17 Pro खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon पर चल रहा खास ऑफर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है. इस ऑफर के तहत आप iPhone 17 Pro को भारी डिस्काउंट के साथ सिर्फ ₹70,155 में खरीद सकते हैं.

कार्ड से पेमेंट पर भी मिल रही है छूट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iPhone 17 Pro (256GB) की असली कीमत ₹1,34,900 है. लेकिन Amazon पर कंपनी शानदार एक्सचेंज और बैंक डिस्काउंट ऑफर दे रही है. अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन अच्छे कंडीशन में एक्सचेंज करते हैं तो आपको 44,050 हजार तक का फायदा मिल सकता है. इससे फोन की कीमत घटकर 90850 ही रह जाती है. सिर्फ इतना ही नहीं इसके साथ ही अगर आप Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको अतिरिक्त ₹6,745 की छूट दी जाएगी. इस तरह iPhone 17 Pro की फाइनल कीमत मात्र ₹84,155 रह जाती है.

iPhone 17 Pro के फीचर्स
बात करें iPhone 17 Pro के फीचर्स की तो इस फोन में आपको 6.3-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. इसमें नया Apple A19 Pro चिप लगा है जो 3nm N3P प्रोसेस पर काम करता है और 12GB RAM के साथ आता है. कैमरे की बात करें तो फोन में 48MP+48MP+48MP का ट्रिपल कैमरा सिस्टम मिलता है जिससे 8x ऑप्टिकल और 40x डिजिटल ज़ूम आप कर सकते हैं. वहीं फ्रंट में 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा दिया गया है जो 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है.

फोन का डिजाइन भी काफी प्रीमियम है. इसमें एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम यूनिबॉडी दी गई है जो सेरामिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन के साथ आती है. इस फोन में बैटरी 4250mAh है जो 27 घंटे तक वीडियो प्लेबैक का बैकअप देती है और 25W+ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. यह फोन iOS 26 पर काम करता है जिसमें Apple Intelligence के नए AI फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने इसे तीन कलर ऑप्शन में पेश किया है सिल्वर, कॉस्मिक ऑरेंज और डीप ब्लू.

