औंधे मुंह गिरी Samsung के इस प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत, आधे दाम में मिलने लगा यह फोन! जानें कहां मची है 'लूट'

Samsung S24 FE Price Drop: अगर आप भी अपना पुराना फोन बदलने का सोच रहे हैं लेकिन बजट के कारण पीछे हट जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. Samsung के प्रीमियम स्मार्टफोन पर इन दिनों तगड़ा ऑफर चल रहा है. ऐसे में अगर आप नया स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए खास है. सैमसंग के Galaxy S24 FE पर पहली बार इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है कि कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे! आइए जानते हैं इस ऑफर की पूरी डिटेल्स. साथ ही यह भी जानेंगे कि यह ऑफर किस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है.

बीते साल लॉन्च हुए सैमसंग Galaxy S24 FE को उन यूजर्स के लिए पेश किया गया था जो कम बजट में फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं. यह स्मार्टफोन पावरफुल प्रोसेसर, शानदार AMOLED डिस्प्ले और एडवांस कैमरा सेंसर के साथ आता है. अब इस फोन की कीमत में भारी गिरावट हुई है, जिससे इसे लगभग आधी कीमत में खरीदा जा सकता है. Amazon और फ्लिपकार्ट पर चल रही डील में आप इस फोन को डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीद सकते हैं.

Amazon पर चल रही है डील

Amazon India पर Samsung Galaxy S24 FE का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट अब मात्र 31,999 रुपये में उपलब्ध है जबकि इसका लॉन्च प्राइस 59,999 रुपये था. यानी करीब 28,000 रुपये की बचत. वहीं, इसका 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 40,690 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसका असली दाम 69,999 रुपये है. फोन तीन आकर्षक कलर ऑप्शंस में आता है Graphite, Mint और Blue.

Flipkart पर इस फोन पर भारी छूट

वहीं Samsung Galaxy S24 FE फोन को आप Flipkart पर भी खरीद सकते हैं.फ्लिकार्ट पर भारी इस फोन पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इस फोन के 128GB वेरिएंट को आप ₹35,999 की कीतम में खरीद सकते हैं, जिसकी असल कीमत ₹65,999 है. इसके साथ ही आप इस फोन के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट को ₹31,999 में खरीद सकते है.साथ ही इसे आप आसान किस्तों पर भी अपने नाम कर सकते हैं.

Samsung Galaxy S24 FE के फीचर्स जान लीजिए

बात करें Samsung के इस प्रीमियम स्मार्टफोन के फीचर की तो इस फोन में Exynos 2400e प्रोसेसर लगा है जो Xclipse GPU के साथ आता है. यह स्मार्टफोन Android 14 पर काम करता है और कंपनी इसे 7 बड़े Android अपडेट्स देने की बात करती है. इस स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले लगा हुआ है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Glass Victus Plus की प्रोटेक्शन मिलती है. कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 8MP का टेलीफोटो लेंस मौजूद है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 10MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.

