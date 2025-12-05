Advertisement
Samsung और Google के प्रीमियम पर छूट की बारिश! फिर नहीं मिलेगा खरीदने का ऐसा मौका, जानें कहां चल रही डील

Smartphone Deals: अगर आप कोई बढ़िया फोन खरीदना चाहते हैं अब आपके लिए शानदार मौका है. स्मार्टफोन्स पर इस समय बड़ी छूट मिल रही है जिससे Samsung और Google के प्रीमियम मॉडल भी अब बजट रेंज जैसे लगने लगे हैं. छूट, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस के साथ फोन काफी कम कीमत पर मिल रहे हैं. आइए जानते हैं कहां चल रही है डील.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 05, 2025, 01:57 PM IST
Smartphone Deals: अगर आप भी नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं और ब्लैक फ्राइडे सेल में भी अपना पसंदीदा स्मार्टफोन खरीदने से चूक गए हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. एक बार फिर से स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर मिल रहा है जिसके तहत आप भी स्मार्टफोन को छूट के साथ खरीद सकते हैं. Flipkart ने अपनी Buy Buy Sale 2025 की शुरुआत कर दी है. इस सेल में फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पर अब तक की सबसे बड़ी छूट मिल रही है.

आप इस सेल में Samsung Galaxy S24 Ultra और Google Pixel 9 जैसे महंगे स्मार्टफोन्स को भी बड़ी छूट के साथ खरीद सकते हैं. Flipkart पर इन फोन्स की कीमतों में सीधी कटौती की गई है वहीं चुनिंदा बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं. आइए जानते हैं Flipkart की इस सेल में मिल रही टॉप डील्स के बारे में विस्तार से...

Samsung Galaxy S24 Ultra पर भारी छूट
Flipkart की इस सेल के दौरान Samsung के धांसू फोन Galaxy S24 Ultra की कीमत में बड़ी कटौती की गई है. डिस्काउंट के बाद यह फोन फ्लिपकार्ट पर यह फोन 1,34,999 में लिस्टेड है लेकिन 26% डिस्काउंट के बाद यह फोन ₹98,989 में मिल रहा है. वहीं अगर आप चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करते हैं, तो आपको 4,000 रुपये तक की और छूट मिल सकती है जिससे इस फोन की कीमत  ₹94,989 हो जाएगी. इसके साथ ही अगर आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करके और नो-कॉस्ट EMI का विकल्प चुनकर भी इसे सस्ते में खरीद सकते हैं.

ये भी पढे़ंः सिर्फ फोन पर टैप करते ही हो जाएगा Payment! आ गया कमाल का फीचर, जानिए कैसे करेग काम

Google Pixel 9 पर भी डिस्काउंट
Google Pixel फोन लेने वालों के लिए भी फ्लिपकार्ट के पास शानदार डील है. Google Pixel 9 को सेल में 54,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. दूसरे फोन की तरह ही इस फोन की खरीदारी करने के लिए चुनिंदा कार्ड्स का इस्तेमाल करने पर आपको 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा जिससे फोन की कीमत करीब 50,000 ही रह जाएगी. इस फोन पर भी पुराना डिवाइस एक्सचेंज करने और EMI की सुविधा उपलब्ध है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्लिपकार्ट की इस सेल में Samsung Galaxy S25 Plus और Google Pixel 9 Pro सीरीज जैसे दूसरे डिवाइसेज पर भी ऑफर्स मिल रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः  Apple ने घोषित किए 2025 के App Store Awards! iPhone App of the Year किसे मिला?

