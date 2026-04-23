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Hindi Newsटेकस्मार्टफोन नहीं, ये है चलता-फिरता स्टूडियो! 6 मई को Vivo करेगा बड़ा धमाका, एक साथ आएंगे दो प्रीमियम फोन, फीचर्स जानिए

स्मार्टफोन नहीं, ये है चलता-फिरता स्टूडियो! 6 मई को Vivo करेगा बड़ा धमाका, एक साथ आएंगे दो प्रीमियम फोन, फीचर्स जानिए

Vivo X300 Ultra Launch Date: अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं और एक ऐसे स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं जो प्रोफेशनल कैमरा को भी टक्कर दे सके, तो Vivo आपका इंताजर खत्म कनरे जा रहा है. Vivo अब तक की सबसे शक्तिशाली कैमरा सीरीज Vivo X300 भारतीय बाजार में उतारने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. 6 मई की दोपहर 12 बजे यह स्मार्टफोन लॉन्च होगा, जिससमें भर-भर के फीचर्स मिलने वाले हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 23, 2026, 02:30 PM IST
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स्मार्टफोन नहीं, ये है चलता-फिरता स्टूडियो! 6 मई को Vivo करेगा बड़ा धमाका, एक साथ आएंगे दो प्रीमियम फोन, फीचर्स जानिए

Vivo X300 Ultra Launch Date: अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं और ऐसे फोन की तलाश में हैं जिसमें कैमरा बेस्ट हो, तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है. स्मार्टफोन की दुनिया में एक बड़ा धमाका होने वाला है.. दिग्गज टेक कंपनी Vivo ने अपनी X300 सीरीज बहुत ही जल्द लाने वाली है. इस सीरीज की लॉन्चिंग डेट भी कंपनी ने बता दी है. 6 मई को Vivo X300 Ultra और X300 FE से पर्दा उठेगा. कंपनी इस बार न सिर्फ एक स्मार्टफोन, बल्कि एक प्रोफेशनल कैमरा यूनिट वाला फोन पेश करने का दावा कर रही है. कितना खास होगा यह फोन, कौन-कौन से मिलेंगे फीचर्स आइए जानते हैं...

Vivo ने ऐलान कर दिया है कि Vivo X300 Ultra और X300 FE को 6 मई दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. इस बार विवो का पूरा ध्यान सिर्फ मेगापिक्सल की रेस में आगे निकलने का नहीं है, बल्कि इसके साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को और भी बेहतर बनाने पर है.

कैसा होगा कैमरा

Vivo X300 Ultra को लेकर स्मार्टफोन मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चा है, इसके प्रेसिजन-लेड इमेजिंग सिस्टम की. विवो अपने नए सीरीज में सिर्फ फीचर्स नहीं बढ़ाना चाहते है, बल्कि हर तरह की लाइट और स्थिति में कंसिस्टेंट रजिल्ट भी देना चाहता है. चाहे कम ब्राइटनेस हो या फिर तेजी से चलने वाले सब्जेक्ट्स, यह डिवाइस अपनी ऑप्टिकल इंजीनियरिंग के दम पर बेहतरीन आउटपुट देने का वादा करता है. इसमें 200MP के दो कैमरा लेंस होगा. एक 200MP का प्राइमरी कैमरा और दूसरा 200MP का पेरिस्कोप लेंस हो सकता है. 

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इस फोन को ZEISS के साथ मिलकर Vivo ने तैयार किया गया है, जिससे इसमें एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम मिलने की उम्मीद है. कंपनी के मुताबिक इस सीरीड में कलर एक्यूरेसी और इमेज प्रोसेसिंग में बड़ा सुधार किया गया है. यानी फोटो और वीडियो ज्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक दिखेंगे.

वीडियोग्राफी में बड़ा बदलाव

कंटेंट क्रिएटर्स के लिए विवो ने इस बार खास इंतजाम किए हैं. X300 Ultra में 120fps पर 4K मल्टी-फोकल रिकॉर्डिंग और Dolby Vision का सपोर्ट मिल सकता है. साथ ही प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए इसमें 10-बिट लॉग वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फीचर्स मौजूद है, जो आमतौर पर महंगे कैमरा सेटअप में मिलता है.

(ये भी पढ़ेंः AI की भूख ने बिगाड़ा Apple का खेल, iPhone 18 का इंतजार कर रहे यूजर्स को लग सकता है )

Vivo X300 FE भी 6 मई को होगा लॉन्च

अल्ट्रा मॉडल के साथ ही कंपनी Vivo X300 FE को भी 6 मई से मार्केट में उतारेगी. हालांकि इसके सभी स्पेसिफिकेशन्स अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यह उन यूजर्स के लिए होगा जो कम कीमत में शानदार डिजाइन और बेहतर कैमरा एक्सपीरियंस चाहते हैं. यह मॉडल अल्ट्रा के मुकाबले थोड़ा कम कीमत वाला होगा.

कितनी होगी कीमत?

Vivo ने अभी इन स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का ऐलान किया है. अभी इनकी कीमत से पर्दा नहीं उठाया है. 6 मई को होने वाले मेगा इवेंट में ही इनकी कीमत और ऑफर्स की जानकारी मिलेगी. 

(ये भी पढ़ेंः  AC चालू करके कमरे में पानी की बाल्टी क्यों रख रहे लोग? रईसजादे भी अपना रहे ये Trick)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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