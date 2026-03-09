iPhone Air पर ₹26,400 की सीधी छूट! पहली बार Apple का प्रीमियम फोन हुआ इतना सस्ता, बैंक ऑफर ने भी लगा दिए चार चांद

iPhone Air Discount Offer: अगर आप आईफोन खरीदने का प्लान बनाते हैं और बजट के कारण पीछे हट जाते हैं तो आपके लिए खास मौका है! अब आप ₹25,000 से ज्यादा की छूट पर आईफोन को अपना बना सकते हैं. अमेजन पर चल रही इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग 2026 सेल में बड़ा धमाका हुआ है. जिसमें Apple iPhone Air की कीमत में बड़ी छूट मिल रही है. ₹1.20 लाख वाला यह फोन अब आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालेगा. आइए जानते हैं कैसे आप ₹25,000 से ज्यादा की बचत करके Apple iPhone Air को अपना बना सकते हैं.

कीमत और ऑफर्स की पूरी डिटेल्स जानिए

Amazon के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग 2026 सेल में Apple iPhone Air पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है! iPhone Air को भारत में ₹1,19,900 की शुरुआती कीमत के साथ मार्केट में कंपनी ने उतारा था. लेकिन अमेजन की इस सेल में iPhone Air पर ₹26,400 की छूट दी जा रही है जिसके बाद मात्र ₹93,499 में लिस्ट किया गया है.

मिल रहे हैं ये भी ऑफर्स

Add Zee News as a Preferred Source

HDFC बैंक ऑफर

अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से EMI पर iPhone Air की खरीदारी करते हैं तो आपको ₹3,000 की अतिरिक्त छूट मिलेगी.

एक्सचेंज बोनस

वहीं अगर आप पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं तो आप अपनी बचत को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं जिससे इस फोन की कीमत और कम हो जाएगी.

अब जान लीजिए iPhone Air के दमदार स्पेसिफिकेशन

अपनी कीमत से ही नहीं बल्कि यह फोन अपने फीचर्स से भी लोगों को खूब पसंद आता है-

डिस्प्ले

बात करें इस फोन में मिलने वाले डिस्प्ले की तो इसमें 6.5-इंच की OLED स्क्रीन मिलती है जो 120Hz ProMotion टेक्नोलॉजी के साथ आती है. इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 nits है जो तेज लाइट या धूप में भी शानदार विजिबिलिटी देती है.

ये भी पढे़ंः सिम चालू रखने का सबसे सस्ता जुगाड़! Jio लाया 336 दिनों वाला धांसू प्लान, कॉलिंग फ्री

प्रोसेसर

आईफोन एयर में लेटेस्ट Apple A19 चिपसेट कंपनी ने दिया है जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए सुपरफास्ट परफॉर्मेंस देता है.

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए इस फोन में 48MP का फ्यूजन कैमरा दिया गया है जो 2x ऑप्टिकल जूम और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. सेल्फी के लिए 18MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः आयकर विभाग के नाम पर आया है मेल? संभल जाएं! सरकार ने जारी किया 'e-PAN' का अलर्ट