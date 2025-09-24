किचन के लिए धमाकेदार ऑफर: टॉप कंपनियों ने 50% गिरा दी Mixer Grinder की कीमत, जानें कहां मची है लूट

Mixer Grinder Discount Offer: फेस्टिव सीजन के चलते Flipkart पर सेल का जादू छा सा गया है. स्मार्ट डिवाइस से लेकर घर के जरूरी सामान पर भी बंपर ऑफर्स मिल रहे हैं. इस बार के सेल में मिक्सर ग्राइंडर पर भी बंपर छूट मिल रही है. कुछ मिक्सर ग्राइंडर पर तो 50% से भी ज्यादा का ऑफर मिल रहा है. तो अगर आप भी नया मिक्सर ग्राइंडर खरीदने की सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए सबसे बेस्ट है. आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपके 5 ऐसे मिक्सर ग्राइंडर के बारे में बताएंगे तो बहुत ही कम कीमत पर मिल रहे हैं.

Longway Mixer Grinder

अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है और अच्छा मिक्सर ग्राइंडर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए फ्लिपकार्ट की सेल में मिल रहा Longway Mixer Grinder बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. लॉन्गवे मिक्सर ग्राइंडर इस फेस्टिव सेल में बहुत ही कम कीमत पर मिल रहा है. फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत 3,889 दर्ज है लेकिन अभी यह 66% डिस्काउंट के साथ मात्र 1,299 रुपए में मिल रहा है. यानी इस डील पर आपको सीधे-सीधे 2,590 रुपए की बचत हो रही है. सबसे खास बात यह है कि इस मिक्सर में आपको 750 वाट की बड़ी मोटर, थ्री स्पीड कंट्रोल फीचर, ABS बॉडी मिल जाती है.

Bajaj Juicer Mixer

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है बजाज के जूसर मिक्सर ग्राइंडर का. यह भी आपको 46% ऑफर के साथ फ्लिपकार्ट सेल में मिल जाएगी. बजाज जानी मानी कंपनी भी है. यह मिक्सर ग्राइंडर फिल्पकार्ट पर 3,505 रुपए में लिस्टेड है. लेकिन ऑफर के साथ आपको मात्र 1,879 में घर मिल जाएगी. इसमें 1500 वाट की मोटर लगी है, जो बड़ी फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट है. यह अगर जूसर के साथ मिक्सर की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है.

Add Zee News as a Preferred Source

Havells Mixer Grinder

हैवेल्स भी इलेक्ट्रानिक मार्केट में बड़ा नाम है. अगर आप इस कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर खरीदना चाहते हैं तो आपको 750 वाट मिक्सर ग्राइंडर मात्र 2,499 में ही मिल जाएगी, जिसकी नार्मल दिनों में कीमत 6,190 रुपए है. फेस्टिव सीजन में चल रहे डील का फायदा उठाकर आप सीधा सीधा 3,591 रुपए की बचत कर सकते हैं. 750 वाट की मोट के साथ यह नार्मल फैमिली के लिए परफेक्ट है.

Philips Mixer Grinder Price

फ्लिप्स का मिक्सर ग्राइंडर Flipkart Big Billion Days सेल में शानदार ऑफर के साथ उपलब्ध है. इसे आप 44% की छूट के साथ मात्र ₹2,599 में खरीद सकते हैं. इस मिक्सर में तीन अलग आकार के जार और 750 वाट की पावरफुल मोटर लगी हुई है. एक्सचेंज ऑफर और ईएमआई ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं.

ये भी पढ़ेंः Amazon-Flipkart पर धमाकेदार ऑफर से बढ़ी कंफ्यूजन! iPhone 15 और iPhone 16 में से कौन है बेस्ट डील? यहां जानें

Crompton 500 W Mixer Grinder

अगर आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो क्रॉम्टन का मिक्सर ग्राइंडर आपके लिए अच्छा विकल्प है. इसे ऑफर के तहत 57% की छूट के साथ केवल ₹1,499 में खरीदा जा सकता है, वहीं नार्मल दिनों में इसकी कीमत ₹3,500 है. यह ब्लैक-ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में आप खरीद सकते हैं और इसके साथ तीन अलग आकार के जार भी मिलते हैं.