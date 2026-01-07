देखते रह गए Jio यूजर्स और पीछे से खेल कर गया BSNL! 30 दिन तक रोज दे रहा 3GB डेटा, कीमत सिर्फ...

BSNL ने अपने करीब एक करोड़ प्रीपेड यूजर्स को शानदार खुशखबरी देकर खुश कर दिया है. सरकारी टेलिकॉम कंपनी ने 3GB रोजाना डेटा देने वाले अपने फेस्टिव ऑफर को अब 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है. पहले यह ऑफर क्रिसमस और न्यू ईयर प्रमोशन के तहत लाया गया था, जिसकी वैलिडिटी 4 जनवरी को खत्म होने वाली थी. लेकिन कंपनी ने इसे एक्सटेंड कर दिया है, जिससे लगभग एक करोड़ ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा. इस जानकारी को BSNL ने अपने आधिकारिक X (पहले ट्विटर) हैंडल के जरिए साझा किया. हालांकि अभी यह साफ नहीं किया गया है कि बाकी तीन प्रमोशनल प्लान्स पर अतिरिक्त डेटा का लाभ भी आगे जारी रहेगा या नहीं.

हॉलिडे बोनांजा ऑफर की पूरी डिटेल

BSNL ने त्योहारों के मौके पर “Holiday Bonanza” नाम से एक विशेष ऑफर पेश किया था. इस ऑफर के तहत चार चुनिंदा रिचार्ज प्लान्स पर रोजाना 0.5GB अतिरिक्त डेटा दिया जा रहा था. जिन प्लान्स को इस प्रमोशन में शामिल किया गया था, वे हैं – STV 225, STV 347, STV 485 और PV 2399. आम तौर पर STV 225 प्लान में 2.5GB डेटा रोजाना मिलता है, लेकिन प्रमोशन के दौरान इसे बढ़ाकर 3GB प्रति दिन कर दिया गया था. इन सभी प्लान्स में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग और रोज 100 फ्री SMS की सुविधा भी मिलती है. यह ऑफर खास तौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद साबित हुआ, जो कम कीमत में ज्यादा डेटा चाहते हैं.

STV 225 प्लान एक्सटेंशन पर मुख्य फोकस

कंपनी ने सबसे ज्यादा ध्यान अपने 225 रुपये वाले प्रीपेड प्लान पर दिया है. इस प्लान को रिचार्ज करने वाले यूजर्स को अब 31 जनवरी 2026 तक रोजाना 3GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा, जबकि सामान्य रूप से इसमें 2.5GB डेटा ही दिया जाता है. STV 225 प्लान की वैलिडिटी 30 दिनों की है. इसके साथ ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज 100 SMS भी मिलते हैं. BSNL का यह प्लान मार्केट में उपलब्ध सबसे किफायती हाई-डेटा प्लान्स में से एक माना जाता है. इसलिए इसका एक्सटेंशन लाखों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अन्य प्रमोशनल प्लान्स पर क्या मिलेगा फायदा

BSNL के बाकी तीन प्लान्स – STV 347, STV 485 और PV 2399 भी पहले इस फेस्टिव ऑफर का हिस्सा थे. इन प्लान्स में आम तौर पर 2GB डेटा रोजाना दिया जाता है, लेकिन प्रमोशन के दौरान इन्हें अपग्रेड करके 3GB प्रति दिन कर दिया गया था. STV 347 प्लान 50 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, जबकि STV 485 प्लान में 72 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. वहीं PV 2399 एक लंबी अवधि वाला प्लान है, जो पूरे 365 दिनों के लिए मान्य रहता है. ये प्लान्स पहले से ही काफी वैल्यू फॉर मनी माने जाते हैं. लेकिन फिलहाल कंपनी ने आधिकारिक रूप से सिर्फ STV 225 प्लान एक्सटेंशन को ही हाईलाइट किया है. इसलिए बाकी प्लान्स पर एक्स्ट्रा डेटा जारी रहेगा या नहीं, यह अभी पूरी तरह कन्फर्म नहीं है.

सब्सक्राइबर को क्या करना चाहिए

BSNL ने भले ही 225 रुपये वाले प्लान पर अतिरिक्त डेटा ऑफर को बढ़ा दिया हो, लेकिन यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे अपने डेटा बोनस की ताजा स्थिति BSNL Selfcare ऐप पर जाकर जरूर चेक करें. टेलिकॉम कंपनी समय-समय पर ऑफर्स अपडेट करती रहती है. इसलिए सही जानकारी के लिए ऐप सबसे भरोसेमंद माध्यम है. खास बात यह है कि BSNL लगातार सस्ते और ज्यादा बेनिफिट वाले प्लान्स लाकर प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है. 3GB डेटा ऑफर का एक्सटेंशन इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.