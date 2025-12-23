H-1B Visa Holders के लिए बड़ी खबर! Google 2026 में फिर शुरू करेगा ग्रीन कार्ड प्रोसेस, जानिए एजिबिलिटी डिटेल्स

Advertisement
Google ने अपने कर्मचारियों को जानकारी दी है कि वह 2026 से ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप प्रोसेस को बड़े स्तर पर फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है. इससे उन H-1B वीजा होल्डर्स को फायदा मिल सकता है, जो लंबे समय से अनिश्चितता में जी रहे थे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 23, 2025, 11:22 AM IST
अमेरिका में H-1B जैसे टेम्पररी वीजा पर काम कर रहे हजारों Google कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. पिछले करीब दो साल से जिन कर्मचारियों का ग्रीन कार्ड प्रोसेस रुका हुआ था, उनके लिए अब उम्मीद की किरण दिख रही है. Google ने अपने कर्मचारियों को जानकारी दी है कि वह 2026 से ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप प्रोसेस को बड़े स्तर पर फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है. इससे उन H-1B वीजा होल्डर्स को फायदा मिल सकता है, जो लंबे समय से अनिश्चितता में जी रहे थे.

2026 से PERM एप्लिकेशन में तेजी
Google के एक इंटरनल न्यूजलेटर के मुताबिक, कंपनी 2026 में PERM एप्लिकेशन को “रैंप अप” करेगी. PERM यानी Program Electronic Review Management, अमेरिका के एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेस का एक अहम चरण होता है. इसी के जरिए कंपनियां यह साबित करती हैं कि विदेशी कर्मचारी को नौकरी देने से अमेरिकी वर्कर्स पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा और उस भूमिका के लिए कोई योग्य अमेरिकी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है. टेक कंपनियां आमतौर पर इसी रास्ते से कर्मचारियों को टेम्पररी वीजा से परमानेंट रेजिडेंसी तक पहुंचाती हैं.

2026 की पहली तिमाही में मिलेगा संपर्क
इंटरनल मेमो में बताया गया है कि जो कर्मचारी PERM के लिए योग्य होंगे, उनसे 2026 की पहली तिमाही में Google की बाहरी इमिग्रेशन लॉ फर्म्स संपर्क करेंगी. हालांकि Google ने इस योजना की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इंटरनल कम्युनिकेशन की कॉपी सामने आने के बाद यह खबर चर्चा में आ गई है. कंपनी के एक प्रवक्ता ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार किया है.

मुश्किल दौर से गुजरे वीजा होल्डर्स
इस अपडेट का समय काफी अहम माना जा रहा है. बीते एक साल में H-1B और अन्य वर्क वीजा पर काम कर रहे टेक प्रोफेशनल्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. वीजा फीस में बढ़ोतरी, प्रोसेसिंग में देरी और इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव ने कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी थी. हाल ही में Google के लीगल एडवाइजर्स ने कुछ कर्मचारियों को अमेरिका से बाहर यात्रा न करने की सलाह भी दी थी, क्योंकि वीजा प्रोसेसिंग में गंभीर देरी हो रही थी.

2023 में क्यों रुका था ग्रीन कार्ड प्रोसेस
जनवरी 2023 में Google ने बड़े पैमाने पर PERM फाइलिंग को रोक दिया था. यही वह समय था, जब कंपनी ने करीब 12,000 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया था. उस दौर में Amazon और Meta जैसी दूसरी टेक कंपनियों ने भी ऐसा ही कदम उठाया था. बड़ी संख्या में अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी के कारण कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि PERM नियमों के तहत यह साबित करना जरूरी होता है कि लोकल टैलेंट उपलब्ध नहीं है.

सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा फायदा
हालांकि 2026 में PERM प्रोसेस दोबारा शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर वीजा होल्डर कर्मचारी अपने आप योग्य हो जाएगा. Google के इंटरनल मेमो में साफ कहा गया है कि कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी होगा. सबसे अहम शर्त यह है कि कर्मचारी की भूमिका ऐसी होनी चाहिए, जिसमें फॉर्मल डिग्री और पहले का वर्क एक्सपीरियंस जरूरी हो.

ऑफिस लोकेशन और परफॉर्मेंस भी जरूरी
PERM के लिए लोकेशन भी अहम भूमिका निभाएगी. कर्मचारी का किसी Google ऑफिस से काम करना जरूरी होगा. जो लोग पूरी तरह रिमोट वर्क कर रहे हैं, उन्हें PERM के लिए ऑफिस ट्रांसफर करना होगा. इसके अलावा, सीनियरिटी और परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी. लेवल 3 या उससे नीचे के कर्मचारियों के लिए PERM की संभावना कम बताई गई है. साथ ही, कर्मचारी की परफॉर्मेंस रेटिंग Google के इंटरनल स्टैंडर्ड के मुताबिक “MI” यानी Moderate Impact या उससे बेहतर होनी चाहिए.

2026 में खुल सकता है नया रास्ता
कुल मिलाकर, Google का यह कदम H-1B वीजा होल्डर्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है. अगर PERM प्रोसेस बड़े स्तर पर शुरू होता है, तो हजारों कर्मचारियों को अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का मौका मिल सकता है. अब सबकी नजर 2026 पर टिकी है, जब यह योजना हकीकत में बदल सकती है.

