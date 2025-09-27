Advertisement
धड़ाम से गिरी कीमत, Google के इस धांसू फोन पर ₹58,000 की रिकॉर्ड तोड़ छूट, खरीदने का फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका!

Google Pixel 9 Pro Fold: अगर आप Google का स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन बजट के कारण हिचकिचा रहे हैं तो यह खबर आपको खुस कर देगी। Google के प्रीमियम फोल्डेबल फोन Pixel 9 Pro Fold फिलहाल Flipkart की फेस्टिव सेल में बड़ी छूट के साथ मिल रहा है। इस फोन पर 58,000 रुपये की छूट मिल रही है. साथ ही कार्ड पर अलग से ऑफर मिल रहे हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 27, 2025, 01:40 PM IST
Google Pixel 9 Pro Fold: अगर आप Google  का फोन लेने का सोच रहे हैं और महंगी कीमत के कारण पीछे हो जाते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. गूगल का प्रीमियम स्मार्टफोन Google Pixel 9 Pro Fold पर इन दिनों सबसे बड़ी डील चल रही है. Flipkart की Big Billion Days Sale सेल में गूगल के इस फोन की कीमत अब तक सबसे ज्यादा कम हो गई है। कंपनी ने इस हाई-एंड डिवाइस की कीमत पर सीधे 58,000 रुपये तक की बड़ी कटौती कर दी है. जिससे यह स्मार्टफोन अब और भी ज्यादा सस्ता हो गया है। ऐसे में यह ऑफर उन लोगों के लिए शानदार मौका है जो काफी समय से Google Pixel फोन खरीदना चाहते हैं. आइए जानते हैं पूरा ऑफर..

Google का फोल्डेबल फ्लैगशिप फोन Pixel 9 Pro Fold फ्लिपकार्ट की सेल में 58,000 रुपये की भारी छूट के साथ मिल रहा है। लॉन्चिंग के समय इस फोन की कीमत 1,72,999 रुपये थी लेकिन अब इसे सिर्फ 99,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह पहली बार हुआ है जब इस प्रीमियम फोल्डेबल फोन की इतनी बंपर आफर मिल रहा है.

Pixel 9 Pro Fold की कीमत और वेरिएंट्स
लॉन्च के समय गूगल के Pixel 9 Pro Fold को 16GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल 1,72,999 रुपये में पेश किया गया था। सेल से पहले इसकी रिटेल कीमत लगभग 1,61,999 रुपये थी। अब इस फेस्टिव सेल में डिस्काउंट के साथ इसे सिर्फ 1,14,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जो फोल्डेबल सेगमेंट में बेहतरीन प्राइस-टू-परफॉर्मेंस वैल्यू देता है।

फोल्डेबल डिस्प्ले और डिजाइन जान लीजिए
Pixel 9 Pro Fold में 8 इंच का LTPO OLED Super Actual Flex फोल्डेबल डिस्प्ले मिलता है। साथ ही इसमें 6.3-इंच OLED कवर डिस्प्ले दिया गया है, जो दोनों 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं। फोन की पिक ब्राइटनेस 2700 निट्स है और इसमें Corning Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन भी मिलता है, जो डिवाइस को मजबूती और शानदार विज़ुअल एक्सपीरियंस दोनों प्रदान करता है.

परफॉर्मेंस में भी है दमदार
गूगल के इस फोन के अंदर  Tensor G4 का दमदार चिपसेट है, जो 16GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। यह Gemini AI फीचर्स से भी लैस है जो एआई से फोटो और वीडियो एडिटिंग को आसान बनाते हैं।

कैमरा सेटअप
Pixel 9 Pro Fold में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है मिलता है. मेन कैमरा 48MP वाइड-एंगल लेंस का मिलता है तो वहीं 10.5MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 10.8MP टेलीफोटो लेंस के साथ दूसरा तीसरा कैमरा मिलता है. सेल्फी के लिए फोन में दो 10MP फ्रंट कैमरे हैं एक कवर डिस्प्ले पर और एक मेन फोल्डेबल डिस्प्ले पर।

बैटरी और सॉफ्टवेयर
फोन में 4,650mAh बैटरी है, जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और Qi वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह Android 14 पर चलता है और सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों फीचर्स गूगल की ओर से दिए गए हैं.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

