Amazon-Flipkart पर धमाकेदार ऑफर से बढ़ी कंफ्यूजन! iPhone 15 और iPhone 16 में से कौन है बेस्ट डील? यहां जानें
iPhone​ Festive Season Deal: फेस्टिव सीजन में Amazon और Flipkart दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर iPhone मॉडल्स पर जबरदस्त डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. इस बार खासतौर पर iPhone 15 और iPhone 16 पर ऐसी तगड़ी सेल चल रही है कि यूजर्स के लिए सही फोन चुनना मुश्किल हो गया है. एक ओर iPhone 15 अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है, तो दूसरी ओर iPhone 16 अपने नए फीचर्स और पावरफुल चिपसेट के साथ बेहद आकर्षक डील पर मिल रहा है. ऐसे में आपके लिए कौन सा iPhone सही चॉइस साबित होगा. आइए जानते हैं...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:09 PM IST
iPhone​ Festive Season Deal: फेस्टिव सीजन का आगाज हो चुका है और Amazon-Flipkart जैसी ई-कॉमर्स साइट्स पर स्मार्टफोन्स पर मिल रही धमाकेदार डील्स ने ग्राहकों को उलझन में डाल दिया है. खासकर Apple iPhone यूजर्स इस समय सबसे ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं. एक ओर iPhone 15 पर मिल रहे तगड़े डिस्काउंट लोगों को लुभा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ iPhone 16 अपनी नई फीचर्स और अपग्रेड्स के साथ लोगों को अपनी ओर खींच रहा है.

इस बार फेस्टिव सीजन में ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर iPhone 15 अब तक के सबसे कम कीमत में मिल रहा है. वहीं Flipkart की सेल पर यूजर्स को  iPhone 16 बंपर डिस्काउंट पर मिल रहा है. ऐसे में आईफोन खरीदने वाले लोग कौन सा फोन खरीदें ये नहीं समझ पा रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन सा फोन खरीदना ज्यादा सही होगा.

Amazon-Flipkart पर मिल रहा बड़ा ऑफर
Amazon पर iPhone 15 को आप शुरुआती कीमत 43,749 रुपये की खरीद सकते हैं. अमेजन पर यह फोन फिलहाल 59,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लिस्ट है. इस तरह फोन की कीमत में लगभग 17,000 रुपये से ज्यादा कटौती की गई है.

वहीं बात करें iPhone 16  की तो यह फ्लिपकार्ट पर मात्र 51,999 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल रहा है. बीते साल लॉन्च हुआ यह आईफोन 69,900 रुपये में लिस्ट किया गया है. फेस्टिव सेल के दौरान यह आईफोन 18,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहा है. सेल के दौरान इन दोनों मॉडल की कीमत में करीब 8,000 रुपये का अंतर है. दोनों ही फोन लगभग एक जैसे फीचर्स के साथ आते हैं.

ये भी पढे़ंः 1 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर! जानिए कैसे रिकॉर्ड स्पीड से आपके घर तक सामान पहुंचाता है Flipkart

 

iPhone 16  या iPhone 15 कौन ज्यादा बेस्ट
अगर आप भी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा फोन खरीदना फायदे का सौदा होगा तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. पिछले साल लॉन्च हुआ iPhone 16 और 2023 में मार्केट में एंट्री करने वाला iPhone 15 में लगभग सेम ही फीचर्स मिलते हैं. में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले दिया गया है. ये दोनों फोन डायनैमिक आईलैंड फीचर और डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं. इनमें 48MP का मेन और 12MP का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इन दोनों फोन में 12MP का कैमरा मिलता है.

वहीं iPhone 15 में A16 Bionic चिपसेट दिया गया है. तो iPhone 16 में पॉवरफुल A18 Bionic चिपसेट मिलता है. इसके साथ ही iPhone 16 में AI फीचर्स और नया डिजाइन दिया गया है. इन सब के साथ ही यह आईफोन डेडिकेटेड कैमरा और एक्शन बटन के साथ आता है. ऐसे में यूजर्स iPhone 16 खरीदना ज्यादा पसंद कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको नए डिजाइन AI फीचर और डेडिकेटेड कैमरा बटन न चाहिए तो आप iPhone 15 के साथ जा सकते हैं.

ये भी पढे़ंः गीजर खरीदने से पहले सावधान...छोटी सी भी गलती बन सकती है खतरनाक, घर में हो सकता है बड़ा धमाका!

 

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

iPhone 15iphone 16Amazon-Flipkart sale

