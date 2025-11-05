सरकारी ऐप के नाम पर बड़ा धोखा! 1 लाख लोगों के बैंक अकाउंट और UPI लिंक्स खतरे में, आपने भी तो डाउनलोड नहीं किया?

Fake Government App: आज के इस डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से फ्रॉड का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. साइबर क्रिमनल हर दिन नए-नए तरीके अपना कर लोगों के साथ ठगी करते रहते हैं. इसी क्रम में सरकार के नाम पर लोगों को ठगने का एक नया तरीका सामने आया है. साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि एक फर्जी ऐप अब तक 1 लाख से ज्यादा यूजर्स के डेटा की चोरी कर चुका है. यह ऐप सरकारी सेवा देने का दावा करता है लेकिन असल में यह यूजर्स की प्राइवेट जानकारी, बैंक डिटेल्स और फोन डेटा की चोरी कर रहा है. अगर आपने भी हाल ही में कोई सरकारी ऐप डाउनलोड किया है तो जरा सावधान हो जाइए. यह धोखा आपके मोबाइल से लेकर आपकी पहचान तक खतरे में डाल सकता है.

साइबर सुरक्षा एजेंसी के अनुसार Google Play Store पर एक ऐसा ऐप पाया गया है Call History नाम से. जो भारत सरकार की ऐप की तरह ही दिखाई देता है और यूजर्स को यह भरोसा दिलाता था कि वह किसी भी नंबर की कॉल हिस्ट्री दिखा सकता है. सिर्फ यही नहीं सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस ऐप को करीब 1 लाख लोगों ने डाउनलोड किया और इसे 4.6 स्टार से ऊपर की रेटिंग भी मिली है.

लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक ठगी करने वाला ऐप है. इतना ही नहीं यह ऐप अपना सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी बेच रहा था, जो ₹274, ₹382, ₹ 462 के प्लान्स के साथ आते थे. ये ऐप यूजर की पर्सनल डिटेल्स, कॉल‐लॉग्स, यहां तक कि बैंक/UPI लिंक भी चुरा सकता था. अब इस ऐप की पहचान हो गई है और Google ने इसे प्ले स्टोर से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. लेकिन यह पहचान है कि प्ले-स्टोर पर भी ऐसे फ्रॉड ऐप्स कैसे पनप सकते हैं.

फेक ऐप के खतरे जान लीजिए

ऐसे फर्जी ऐप्स यूजर के भरोसे का फायदा उठाकर मोबाइल से जरूरी जानकारी चुरा लेते हैं. कई बार ये ऐप्स खुद को सरकारी बताकर कॉल लॉग, SMS, कॉन्टैक्ट लिस्ट या पेमेंट डिटेल्स तक एक्सेस भी ले लेते हैं. यूजर को लगता है कि यह सामान्य परमिशन है लेकिन यही इनके जरिए डेटा चोरी होती है.

अगर कोई ऐप बिना सरकारी मंजूरी के कॉल हिस्ट्री या बैंक जानकारी दिखाने का दावा करता है तो यह बड़ा खतरे का संकेत है. ऐसे फ्रॉड ऐप्स आपकी प्राइवेट चैट, बैंक अकाउंट, या UPI पेमेंट की जानकारी भी चुरा सकते हैं. दिखने में असली लगने के बावजूद इनमें मैलवेयर या स्पाइवेयर छिपा होता है जो फोन को पूरी तरह हैक कर सकता है.

ऐप डाउनलोड करने से पहले जानें ये बातें

किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले रिव्यू, डाउनलोड्स नंबर और हो सके तो डेवलपर का नाम भी देखें.

ऐप इंस्टॉल करते समय अगर वह कॉल लॉग, SMS या कॉन्टैक्ट जैसा एक्सेस मांग रहा है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं और परमिशन देने से बचें.

अगर डाउनलोड के बाद ऐप का व्यवहार शक वाला लगे या वह सरकारी ऐप जैसा दिखने की कोशिश कर रहा हो तो तुरंत उसे डिलीट करें और मोबाइल सिक्योरिटी स्कैन चलाएं जिससे आपका डेटा सुरक्षित रहे.

