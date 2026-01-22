Advertisement
डिब्बा Sony का, मशीनरी चीन की! टीवी मार्केट में हुआ सबसे बड़ा उलटफेर, जानें अब कितना बदल जाएगा आपका TV

डिब्बा Sony का, मशीनरी चीन की! टीवी मार्केट में हुआ सबसे बड़ा उलटफेर, जानें अब कितना बदल जाएगा आपका TV

Sony Bravia Manufacturing News: टीवी की दुनिया में बड़ा उलटफेर सामने आया है जिसने Sony TV के दीवानों को चौंका दिया है. शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के लिए फेमस Sony Bravia टीवी अब कंपनी खुद नहीं बनाएगी. इस दिग्गज कंपनी ने इस काम के लिए चीन की बड़ी टेक कंपनी TCL के साथ साझेदारी कर ली है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 22, 2026, 08:59 AM IST
डिब्बा Sony का, मशीनरी चीन की! टीवी मार्केट में हुआ सबसे बड़ा उलटफेर, जानें अब कितना बदल जाएगा आपका TV

Sony Stop Making TV: टीवी इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. टीवी की दुनिया में दशकों से राज करने वाली कंपनी Sony ने एक हैरान कर देने वाला फैसला किया है. दमदार पिक्चर क्वालिटी और सालों से घर-घर में साउंड के लिए फेमस Bravia टीवी अब खुद सोनी मैन्युफैक्चर नहीं करेगा. Sony ने चीन की मानी जानी कंपनी TCL के साथ एक बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया है जिसके तहत Sony अपने टीवी और होम ऑडियो बिजनेस का कंट्रोल एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी को देने जा रहा है. आखिर Sony ने अपना कंट्रोल क्यों छोड़ा और अब आपके पसंदीदा ब्राविया टीवी में क्या बदलाव आएगा? आइए जानते हैं इस बड़ी टेक डील के पीछे की वजह.

क्या है पूरा मामला?
इस नए समझौते के मुताबिक इस पार्टनरशिप के बाद बनने वाली नई कंपनी में TCL के पास 51% की हिस्सेदारी होती तो वहीं Sony के पास 49% का हिस्सा होगा. यह जॉइंट वेंचर अप्रैल 2027 से अपना कामकाज शुरू कर सकता है. हालांकि Sony और TCL का टारगेट इस डील की सभी कागजी कार्रवाई मार्च के अंत तक पूरी करने का है.

अब क्या बंद हो जाएगा Sony Bravia?
इसका जवाब है नहीं. Sony के फैन्स के लिए राहत की बात यह है कि Bravia ब्रांड खत्म नहीं होने जा रहा है. आने वाले समय में जो इस कंपनी से टीवी आएगी उस पर भी Sony और ब्राविया का ही लोगो रहेगा. सिर्फ इतना ही बदलाव होगा कि उन टीवी को बनाने की टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का मुख्य जिम्मा TCL के पास रहेगा. आसान भाषा में कहें तो डिब्बा सोनी का होगा और उसके अंदर की मशीनरी और बनाने वाले लोग TCL के होंगे.

लेकिन Sony ने क्यों लिया यह फैसला?
ग्लोबल टीवी मार्केट में सैमसंग, एलजी और हाईसेंस जैसी कंपनियों से मिल रही कड़ी टक्कर और कम होते फायदे से Sony ने यह फैसला लिया है.

Sony बीते कुछ समय से अपने पैनल खुद नहीं बना रहा था और बाहरी सप्लायर्स पर डिपेंट था.

इसके दूसरी तरफ TCL ने डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में भी बड़ा इन्वेस्ट किया है जिससे उनकी लागत कम आती है.

इस पार्टनरशिप के बाद Sony की ब्रांड वैल्यू और पिक्चर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को TCL की सस्ती मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट मिलेगा. इस पार्टनरशिप से उम्मीद है कि भविष्य में सोनी के प्रीमियम टीवी अब कम कीमतों पर भी मिलेंगे.

Sony कॉर्पोरेशन के सीईओ किमियो माकी के मुताबिक इस पार्टनरशिप से कस्टमर्स को शानदार ऑडियो-विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा और मार्केट में Sony की पहुंच और भी मजबूत होगी.

