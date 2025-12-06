Advertisement
Sanchar Saathi से भी बड़ा 'खेल'! चाहकर भी Off नहीं कर पाएंगे ये फीचर; नए प्रस्ताव से खतरे में आपकी प्राइवेसी?

A-GPS Features: Sanchar Saathi को लेकर मचा विवाद थमा भी नहीं था कि अब एक और बड़ा मुद्दा स्मार्टफोन यूजर्स की चिंता बढ़ाने लगा है. भारत सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव पहुंच गया है जिसमें हर स्मार्टफोन में A-GPS लोकेशन ट्रैकिंग को हमेशा ऑन रखने की मांग की गई है. अगर यह नियम लागू हुआ तो यूजर्स चाहकर भी अपनी लोकेशन बंद नहीं कर पाएंगे. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:40 AM IST
Smartphone Location Tracking Features:  सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप Sanchar Saathi को लेकर विवाद अभी शांत नहीं हुआ था कि कि अब स्मार्टफोन यूजर्स से जुड़ा एक और बड़ा प्रस्ताव सरकार के सामने पहुंच गया है. इस बार मामला सीधा-सीधा लोकेशन ट्रैकिंग से जुड़ा है जिसने देश में नई प्राइवेसी बहस छेड़ दी है. टेलिकॉम इंडस्ट्री चाहती है कि हर स्मार्टफोन में सैटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग यानी A-GPS हमेशा ऑन रहे.  मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ऐसे प्रस्‍ताव पर विचार कर रही जिसके मंजूर होने पर स्‍मार्टफोन कंपनियों को फोन में A-GPS का फीचर देना होगा और उसे हमेशा ऑन रखना होगा. यह प्रस्‍ताव टेलिकॉम इंडस्‍ट्री की तरफ से आया है. वहीं Apple, Google और Samsung जैसी दिग्गज कंपनियां इसे यूजर्स की प्राइवेसी पर सीधा हमला बता रही हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार टेलिकॉम इंडस्ट्री के उस प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है जिसमें सभी स्मार्टफोन्स में A-GPS फीचर को हमेशा ऑन रखने की मांग की गई है. जिससे जांच एजेंसियों को सही और सटीक लोकेशन मिल सके. लेकिन इस कदम ने प्राइवेसी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. इस नियम को लेकर बड़ी टेक कंपनियों का कहना है कि ऐसा नियम भारत में करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी को गंभीर खतरे में डाल सकता है.

क्या है आखिर A-GPS ?
A-GPS टेक्नोलॉजी किसी भी डिवाइस की लोकेशन जानने के लिए सैटेलाइट से मिलने वाले सिग्नल और मोबाइल नेटवर्क दोनों का इस्तेमाल करती है. माना जाता है कि इससे लोकेशन एकदम सटीक मिलती है. अगर सरकार इसको हमेशा ऑन रखने का नियम लागू करती है तो भारत में बिकने वाले सभी स्मार्टफोन्स में लोकेशन सर्विस हमेशा एक्टिव रहेगी. यानी यूजर्स अपने फोन की लोकेशन को बंद करने का ऑप्शन खो देंगे और उनका लोकेशन डाटा हर समय ऑन रहेगा.

इस प्रस्ताव को लेकर टेलीकॉम कंपनियों के ग्रुप COAI जिसमें Reliance Jio और एयरटेल जैसी कंपनियां शामिल हैं, ने भी सरकार को सुझाव दिया है कि यूजर्स की सही लोकेशन देने के लिए स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को A-GPS फीचर को हमेशा ऑन रखने का आदेश दिया जाए. A-GPS सैटेलाइट सिग्नल्स और सेलुलर डेटा का यूज करके एक मीटर तक सटीक लोकेशन बता सकती है.

यूजर की प्राइवेसी पर खतरा?
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो स्मार्टफोन में लोकेशन सर्विसेज हमेशा ऑन रहेंगी और यूजर्स इसे बंद नहीं कर पाएंगे. Apple, Google और Samsung जैसी बड़ी कंपनियां ने साफ किया है कि इसे अनिवार्य नहीं करना चाहिए. इन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लॉबी ग्रुप ICEA ने सरकार को एक गोपनीय पत्र में लिखा है कि डिवाइस लेवल लोकेशन ट्रैक करने का यह तरीका दुनिया में किसी और देश में लागू नहीं है. फिलहाल इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

