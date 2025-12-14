Airtel यूजर्स को फिर लगा झटका, अब इन डेटा पैक में कम मिलेगा डेटा, कंपनी ने रातों-रात बदल दिए ये 3 पॉपुलर प्लान!

Airtel Data Benefits Reduced: मोबाइल रीचार्ज और डेटा पैक की बढ़ती कीमतों ने टेलीकॉम यूजर्स को परेशान कर दिया है! इसी क्रम में एक बार फिर से टेलीकॉम यूजर्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. देश की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी एयरटेल ने अपने यूजर्स को एक बार फिर बड़ा झटका दे दिया है. कंपनी ने इस बार अपने बूस्टर पैक्स में डेटा बेनिफिट्स को कम कर दी है. नए बदलावों के तहत अब इन पैक्स में ग्राहकों को पहले के मुकाबले 6GB तक डेटा कम मिलेगा.

एयरटेल ने अपनी अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफरिंग से जुड़े डेटा बूस्टर पैक में डेटा को कम कर दिया है. एयरटेल ने साल 2024 के जुलाई में तीन अनलिमिटेड 5G बूस्टर पैक लॉन्च किए थे जिससे अनलिमिटेड 5G बेनिफिट्स के बिना प्लान वाले यूजर्स भी अपने प्लान को अपग्रेड करके अनलिमिटेड 5G डेटा का मजा ले सकते हैं.

टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के मुताबिक अभी कंपनी के जिन यूजर्स के प्लान में हर दिन 2GB या इससे ज्यादा का डेटा मिलता है उन्हें अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है. डेली 1GB और 1.5GB डेटा वाले प्लान वाले यूजर्स इन अनलिमिटेड 5G ऐड-ऑन पैक की सहायता से अनलिमिटेड 5G डेटा में अपग्रेड कर सकते हैं. इस रीचार्ज प्लान की कीमत 51 रुपये, 101 रुपये और 151 रुपये है. लॉन्च के समय इस पैक में 51 रुपये में 3GB, 101 रुपये में 6GB और 151 रुपये में 9GB एक्स्ट्रा डेटा दे रहे थे. एयरटेल ने अब इन ऐड-ऑन पैक पर डेटा बेनिफिट्स कम कर दिए हैं.

अब मिलेगा सिर्फ इतना ही डेटा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के प्लान में बदलाव के बाद अब 51 रुपये वाले प्लान में 1GB , 101 रुपये वाले प्लान में 2GB और 151 रुपये वाले प्लान में 3GB डेटा मिलेंगे. डेटा समाप्त होने के बाद अतिरिक्त डेटा पर 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज लगेगा.

1GB या 1.5GB प्लान वाले यूजर्स ध्यान दें

कंपनी के 51 रुपये, 101 रुपये और 151 रुपये वाले तीनों प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा ऐड-ऑन पैक के साथ 1GB या 1.5GB प्लान वाले यूजर्स भी अनलिमिटेड 5G डेटा का मजा ले सकते हैं. लेकिन इसके लिए 30 दिनों के लिए 300GB की फेयर यूसेज पॉलिसी लिमिट लागू होगी.

