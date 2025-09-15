अब गांवों में होगी 5G की असली जंग! सरकार ने BSNL को दिया इतना बड़ा गिफ्ट, टेंशन में Jio-Airtel
अब गांवों में होगी 5G की असली जंग! सरकार ने BSNL को दिया इतना बड़ा गिफ्ट, टेंशन में Jio-Airtel

सरकारी आदेश के अनुसार, BSNL को हर टावर साइट के लिए 200 वर्गमीटर जमीन मुफ्त दी जाएगी. यह योजना 29 नवंबर 2022 को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के अनुरूप है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:07 AM IST
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को महाराष्ट्र सरकार से बड़ी राहत मिली है. सरकार ने राज्य के 930 गांवों में BSNL को मुफ्त जमीन आवंटित की है, ताकि कंपनी वहां मोबाइल टावर लगा सके. यह फैसला खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों तक 4G कवरेज पहुंचाने के लिए लिया गया है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, BSNL ने सरकार से ग्राउंड-बेस्ड टावर्स और उपकरण लगाने के लिए जमीन मांगी थी, जिसके बाद यह मंजूरी दी गई.

कहां मिलेगी जमीन?
सरकारी आदेश के अनुसार, BSNL को हर टावर साइट के लिए 200 वर्गमीटर जमीन मुफ्त दी जाएगी. यह योजना 29 नवंबर 2022 को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के अनुरूप है. शुरुआत में अप्रैल 2023 में 2,751 गांवों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते लिस्ट को संशोधित कर केवल 930 गांवों को फाइनल किया गया.

इन गांवों का चयन 30 जिलों से किया गया है. इनमें प्रमुख जिले शामिल हैं:
• परभणी – 73 गांव
• नांदेड – 70 गांव
• लातूर – 67 गांव
• यवतमाल – 63 गांव
• अमरावती – 61 गांव
• नासिक – 60 गांव
• रायगढ़ – 65 गांव

क्यों अहम है यह कदम?
BSNL इस समय देशभर में स्वदेशी 4G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है. ग्रामीण भारत में कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी इंटरनेट की पहुंच बहुत कमजोर है. अगर BSNL इन इलाकों में मजबूत कवरेज देता है, तो इससे लाखों ग्रामीणों को बेहतर नेटवर्क और डिजिटल सुविधाओं का फायदा मिलेगा.

5G पर भी BSNL की नजर
BSNL केवल 4G तक सीमित नहीं रहना चाहता. कंपनी ने साफ किया है कि उसका लक्ष्य आने वाले समय में 5G नेटवर्क भी लॉन्च करना है. देश में फिलहाल जियो और एयरटेल जैसी निजी कंपनियां 5G सेवाएं दे रही हैं. ऐसे में BSNL भी प्रतिस्पर्धा में उतरना चाहता है. कंपनी जानती है कि बिना हाई-स्पीड नेटवर्क के वह मार्केट शेयर हासिल नहीं कर पाएगी.

गांवों में डिजिटल इंडिया का फायदा
BSNL के इन टावरों से न सिर्फ मोबाइल नेटवर्क बेहतर होगा, बल्कि गांवों में:
• ऑनलाइन शिक्षा
• डिजिटल पेमेंट्स
• ई-गवर्नेंस सेवाएं
• ई-कॉमर्स और डिजिटल बिजनेस

FAQ

Q1. BSNL को महाराष्ट्र में कितने गांवों में जमीन मिली है?
BSNL को कुल 930 गांवों में टावर लगाने के लिए जमीन दी गई है.

Q2. कितनी जमीन मुफ्त में दी जाएगी?
हर टावर साइट के लिए 200 वर्गमीटर जमीन मुफ्त में दी जाएगी.

Q3. BSNL यह कदम क्यों उठा रहा है?
ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में 4G कवरेज बढ़ाने और भविष्य में 5G लॉन्च करने के लिए.

Q4. किन जिलों को इसमें शामिल किया गया है?
परभणी, नांदेड, लातूर, यवतमाल, अमरावती, नासिक और रायगढ़ समेत 30 जिलों को शामिल किया गया है.

Q5. क्या BSNL 5G भी लॉन्च करेगा?
हां, BSNL 5G लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

BSNL

