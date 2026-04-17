Advertisement
trendingNow13181706
Hindi Newsटेकदेखते रह गए अंबानी-मित्तल और खेल कर गया BSNL! लाया रॉकेट स्पीड वाला सबसे सस्ता Plan, इंटरनेट बिल आएगा सिर्फ...

देखते रह गए अंबानी-मित्तल और खेल कर गया BSNL! लाया रॉकेट स्पीड वाला सबसे सस्ता Plan, इंटरनेट बिल आएगा सिर्फ...

निजी कंपनियों को पछाड़ते हुए BSNL ने ₹399 वाला सबसे सस्ता फाइबर प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 50 Mbps की 'रॉकेट स्पीड' और 3.3TB डेटा मिलता है. कम कीमत में बेहतरीन सुविधाओं वाला यह प्लान बजट के अनुकूल हाई-स्पीड इंटरनेट चाहने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ा गेम-चेंजर साबित हो रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 17, 2026, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSNL ने ₹399 वाला सबसे सस्ता फाइबर प्लान लॉन्च किया है.
BSNL ने ₹399 वाला सबसे सस्ता फाइबर प्लान लॉन्च किया है.

BSNL ने भारत में FY26 के फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबैंड रैंकिंग में टॉप पोजिशन हासिल करने के बाद अब यूजर्स के लिए एक नया किफायती फाइबर प्लान लॉन्च किया है. यह प्लान खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कम कीमत में भरोसेमंद और तेज इंटरनेट चाहते हैं. स्टूडेंट्स, छोटे परिवार और वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों के लिए यह प्लान एक अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आया है. कंपनी ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि यूजर को अच्छी स्पीड मिले और जेब पर ज्यादा असर भी न पड़े.

प्लान की कीमत और ऑफर

इस प्लान की शुरुआती कीमत ₹399 प्रति महीने रखी गई है, लेकिन यह ऑफर सिर्फ पहले 12 महीनों के लिए ही लागू होगा. एक साल पूरा होने के बाद इसकी कीमत बढ़कर ₹449 प्रति महीना हो जाएगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कीमत में GST शामिल नहीं है. टैक्स जोड़ने के बाद आपका मासिक बिल लगभग ₹470 से ₹500 के बीच आ सकता है. फिर भी, इस रेंज में यह प्लान काफी किफायती माना जा रहा है.

स्पीड और डेटा की पूरी जानकारी

स्पीड की बात करें तो इस प्लान में आपको 50 Mbps की स्पीड मिलती है, जो डाउनलोड और अपलोड दोनों के लिए समान है. यह स्पीड HD और 4K वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉलिंग, गेमिंग और ऑफिस वर्क के लिए पर्याप्त है. डेटा लिमिट की बात करें तो इसमें हर महीने 3.3TB तक डेटा मिलता है, जो आम यूजर्स के लिए काफी ज्यादा है. अगर आप इस लिमिट को पार भी कर लेते हैं, तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन सामान्य इस्तेमाल में इसका ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा

इस प्लान के साथ एक और खास फायदा मिलता है- अनलिमिटेड लैंडलाइन कॉलिंग. अगर आपके पास लैंडलाइन कनेक्शन है या आप बैकअप के तौर पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह फीचर काफी काम का साबित हो सकता है. हालांकि, ध्यान रखें कि लैंडलाइन फोन आपको अलग से खरीदना होगा, क्योंकि यह प्लान सिर्फ कनेक्टिविटी देता है, डिवाइस नहीं.

किन लोगों के लिए है यह प्लान

यह प्लान खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बजट में रहकर अच्छा इंटरनेट चाहते हैं. छोटे परिवार, स्टूडेंट्स और घर से काम करने वाले लोग इसके लिए सबसे सही यूजर हैं. अगर आपको बहुत ज्यादा स्पीड, जैसे 100 Mbps या उससे ऊपर की जरूरत नहीं है, तो यह प्लान आपकी जरूरतों को आराम से पूरा कर सकता है. हालांकि, हैवी यूजर्स को BSNL के दूसरे हाई-स्पीड प्लान्स पर नजर डालनी चाहिए.

क्या है इस प्लान की कमी

इस प्लान की सबसे बड़ी कमी इसकी लिमिटेड उपलब्धता है. ₹399 वाला यह ऑफर हर जगह उपलब्ध नहीं है. BSNL की सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर अलग-अलग इलाकों में अलग हो सकते हैं, इसलिए यह प्लान हर शहर या एरिया में नहीं मिलेगा. इसलिए कनेक्शन लेने से पहले अपने नजदीकी BSNL ऑफिस या उनकी वेबसाइट पर जाकर इसकी उपलब्धता जरूर चेक कर लें.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

BSNLmukesh ambaniSunil MittalJioAirtel

Trending news

साउथ जीतना जरूरी नहीं? 6 राज्यों से बनेगी सरकार... देर रात संसद में क्या बोले ओवैसी
Assaduddin Owaisi
साउथ जीतना जरूरी नहीं? 6 राज्यों से बनेगी सरकार... देर रात संसद में क्या बोले ओवैसी
जम्मू-कश्मीर से मंगाई गईं बुलेटप्रूफ गाड़ियां, सड़कों पर दिखा सुरक्षा का दम
Assembly Elections 2026
जम्मू-कश्मीर से मंगाई गईं बुलेटप्रूफ गाड़ियां, सड़कों पर दिखा सुरक्षा का दम
'सेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं', चुनाव से पहले क्यों चेता रहीं ममता?
Assembly Elections 2026
'सेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं', चुनाव से पहले क्यों चेता रहीं ममता?
वो योद्धा, जिसने कोई जंग नहीं हारी; 'आलू-प्याज' की तरह छील डाले थे चीन-PAK, पुर्तगाल
Indian Army
वो योद्धा, जिसने कोई जंग नहीं हारी; 'आलू-प्याज' की तरह छील डाले थे चीन-PAK, पुर्तगाल
इन तीन राज्यों में आज झमाझम बरसेगा पानी, जानिए आपके शहर में कैसा रहने वाला है मौसम?
weather update
इन तीन राज्यों में आज झमाझम बरसेगा पानी, जानिए आपके शहर में कैसा रहने वाला है मौसम?
DNA: संसद में महिलाएं बढ़ेंगी तो क्या बदल जाएगा? महिला आरक्षण Vs परिसीमन का विश्लेषण
Women Reservation Bill
DNA: संसद में महिलाएं बढ़ेंगी तो क्या बदल जाएगा? महिला आरक्षण Vs परिसीमन का विश्लेषण
महाराष्ट्र में ऑटो चलाने के लिए मराठी का ज्ञान जरूरी, सरकारी फैसले पर शुरू हुई तकरार
mumbai
महाराष्ट्र में ऑटो चलाने के लिए मराठी का ज्ञान जरूरी, सरकारी फैसले पर शुरू हुई तकरार
भारत के वो 5 समुद्री बीच, जहां पर नहाने का मतलब है मौत? कहीं आप तो नहीं कर रहे प्लान
India Dangerous Beaches
भारत के वो 5 समुद्री बीच, जहां पर नहाने का मतलब है मौत? कहीं आप तो नहीं कर रहे प्लान
महिला हक के मामले में मजहब वाला एंगल कहां से आया? विपक्ष की नई मांग का DNA टेस्ट
Women Reservation Bills
महिला हक के मामले में मजहब वाला एंगल कहां से आया? विपक्ष की नई मांग का DNA टेस्ट
जम्मू-कश्मीर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल केस में एजेंसी का एक्शन, 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल केस में एजेंसी का एक्शन, 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल