देखते रह गए अंबानी-मित्तल और खेल कर गया BSNL! लाया रॉकेट स्पीड वाला सबसे सस्ता Plan, इंटरनेट बिल आएगा सिर्फ...

BSNL ने भारत में FY26 के फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबैंड रैंकिंग में टॉप पोजिशन हासिल करने के बाद अब यूजर्स के लिए एक नया किफायती फाइबर प्लान लॉन्च किया है. यह प्लान खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कम कीमत में भरोसेमंद और तेज इंटरनेट चाहते हैं. स्टूडेंट्स, छोटे परिवार और वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों के लिए यह प्लान एक अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आया है. कंपनी ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि यूजर को अच्छी स्पीड मिले और जेब पर ज्यादा असर भी न पड़े.

प्लान की कीमत और ऑफर

इस प्लान की शुरुआती कीमत ₹399 प्रति महीने रखी गई है, लेकिन यह ऑफर सिर्फ पहले 12 महीनों के लिए ही लागू होगा. एक साल पूरा होने के बाद इसकी कीमत बढ़कर ₹449 प्रति महीना हो जाएगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कीमत में GST शामिल नहीं है. टैक्स जोड़ने के बाद आपका मासिक बिल लगभग ₹470 से ₹500 के बीच आ सकता है. फिर भी, इस रेंज में यह प्लान काफी किफायती माना जा रहा है.

स्पीड और डेटा की पूरी जानकारी

स्पीड की बात करें तो इस प्लान में आपको 50 Mbps की स्पीड मिलती है, जो डाउनलोड और अपलोड दोनों के लिए समान है. यह स्पीड HD और 4K वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉलिंग, गेमिंग और ऑफिस वर्क के लिए पर्याप्त है. डेटा लिमिट की बात करें तो इसमें हर महीने 3.3TB तक डेटा मिलता है, जो आम यूजर्स के लिए काफी ज्यादा है. अगर आप इस लिमिट को पार भी कर लेते हैं, तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन सामान्य इस्तेमाल में इसका ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा.

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अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा

इस प्लान के साथ एक और खास फायदा मिलता है- अनलिमिटेड लैंडलाइन कॉलिंग. अगर आपके पास लैंडलाइन कनेक्शन है या आप बैकअप के तौर पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह फीचर काफी काम का साबित हो सकता है. हालांकि, ध्यान रखें कि लैंडलाइन फोन आपको अलग से खरीदना होगा, क्योंकि यह प्लान सिर्फ कनेक्टिविटी देता है, डिवाइस नहीं.

किन लोगों के लिए है यह प्लान

यह प्लान खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बजट में रहकर अच्छा इंटरनेट चाहते हैं. छोटे परिवार, स्टूडेंट्स और घर से काम करने वाले लोग इसके लिए सबसे सही यूजर हैं. अगर आपको बहुत ज्यादा स्पीड, जैसे 100 Mbps या उससे ऊपर की जरूरत नहीं है, तो यह प्लान आपकी जरूरतों को आराम से पूरा कर सकता है. हालांकि, हैवी यूजर्स को BSNL के दूसरे हाई-स्पीड प्लान्स पर नजर डालनी चाहिए.

क्या है इस प्लान की कमी

इस प्लान की सबसे बड़ी कमी इसकी लिमिटेड उपलब्धता है. ₹399 वाला यह ऑफर हर जगह उपलब्ध नहीं है. BSNL की सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर अलग-अलग इलाकों में अलग हो सकते हैं, इसलिए यह प्लान हर शहर या एरिया में नहीं मिलेगा. इसलिए कनेक्शन लेने से पहले अपने नजदीकी BSNL ऑफिस या उनकी वेबसाइट पर जाकर इसकी उपलब्धता जरूर चेक कर लें.