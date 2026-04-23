AI की भूख ने बिगाड़ा Apple का खेल, iPhone 18 का इंतजार कर रहे यूजर्स को लग सकता है झटका; फीचर्स में होगी कटौती!

iPhone 18 leaks Report: स्मार्टफोन की दुनिया में एप्पल का iPhone हमेशा से ही अपग्रेड और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिे जाना जाता है. हर साल फैंस इस उम्मीद में रहते हैं कि नया आईफोन पुराने से एडवांस मॉडल होगा, नए-नए फीचर्स मिलेंगे. लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग ही नजर आ रही है, जो नए आईफोन सीरीज का इंतजार कर रहे लोगों के लिए थोड़ा परेशान कर सकती है.

दुनियाभर में बढ़ रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए क्रेज ने अब स्मार्टफोन की दुनिया में मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जिसका असर ज्यादातर स्मार्टफोन पर देखने को मिल रहा है, मिड रेंज में मिलने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ गई हैं. इसी बीच लीक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि Apple भी अब ग्लोबल मेमोरी शॉर्टेज की चपेट में आ गया है. लीक्स के अनुसार, लागत को कंट्रोल करने के लिए एप्पल अपने अगली सीरीज iPhone 18 में कुछ बड़े डाउनग्रेड कर सकता है.

क्यों आ रही है ऐसी नौबत?

एआई बनाने वाली बड़ी कंपनियां जैसे OpenAI और एंथ्रोपिक अपने डेटा सेंटर्स के लिए काफी ज्यादा मात्रा में रैम की खरीदारी कर रही हैं. यही कारण है कि चिप की कीमतें आसमान छूने लगी हैं. जहां एप्पल अपनी मजबूत सप्लाई चेन के दम पर अब तक बचा हुआ था, वहीं Fixed Focus Digital की रिपोर्ट के अनुसार अब कंपनी के पास कीमतें बढ़ाने या फीचर्स घटाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है.

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iPhone 18 में क्या-क्या बदल सकता है?

Fixed Focus Digital की रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 18 की कीमत को iPhone 17 के बराबर रखने के लिए कंपनी को फोन में ही बड़ी कटौती कर सकती है.

डिस्प्ले

iPhone 17 में जहां 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया था, वहीं iPhone 18 में कंपनी इस डिस्प्ले से कदम पीछे खींच सकती है. रिपोर्ट की मानें तो इसकी ब्राइटनेस में कटौती देखने को मिल सकती है.

चिपसेट और परफॉरमेंस

आईफोन के नई सीरीज में सबसे बड़ा बदलाव प्रोसेसर को लेकर हो सकता है. ज्यादातर वैनिला आईफोन मॉडल्स में 5-कोर GPU मिलता है, लेकिन iPhone 18 में A20 चिपसेट के साथ केवल 4-कोर GPU दिया जा सकता है. यह परफॉरमेंस के मामले में इसे किफायती e-सीरीज के बराबर ला खड़ा करेगा.

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लॉन्च टाइमलाइन

एप्पल के इस फैसले के पीछे का कारण शुरुआती कीमत को ₹82,900 पर स्थिर रखना है. रिपोर्ट्स की मानें तो मेमोरी का यह संकट 2027 के आखिरी तक बना रह सकता है. जहां तक बात लॉन्चिंग की है तो एप्पल 2026 के अंत में iPhone 18 Pro पेश कर सकता है. वहीं स्टैंडर्ड iPhone 18 को 2027 की शुरुआत में iPhone 18e और नए iPhone Air के साथ लॉन्च किया जा सकता है.

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