थोड़ा और रगड़िए अपना पुराना फोन! इस हफ्ते धमाल मचाने आ रहे ये Smartphones, लिस्ट में Vivo, Google जैसे फोन्स

भारत में इस हफ्ते कई बड़े स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं. प्रीमियम मिड-रेंज और फ्लैगशिप किलर कैटेगरी के फोन चर्चा में हैं, जिनकी कीमत ₹60,000 से कम रहने की उम्मीद है. इन फोनों में बेहतर कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ और दमदार प्रोसेसर पर खास फोकस किया गया है. ये लॉन्च आने वाले Mobile World Congress 2026 से पहले बाजार में उत्साह बढ़ा रहे हैं. आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन से बड़े फोन एंट्री करने वाले हैं.

Google Pixel 10a: AI और क्लीन एंड्रॉयड का कॉम्बिनेशन

Google Pixel 10a का लॉन्च 18 फरवरी को भारत और ग्लोबल मार्केट में होने की पुष्टि हो चुकी है. इसी दिन से इसके प्री-ऑर्डर शुरू हो सकते हैं. लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें Tensor G4 चिपसेट मिल सकता है, जो पिछले मॉडल जैसा ही होगा. फोन में 8GB रैम और 256GB तक स्टोरेज का विकल्प दिया जा सकता है. यह फोन Android 16 के साथ आएगा और कई सालों तक OS अपडेट मिलने की उम्मीद है. कीमत की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹60,000 से कम हो सकती है. Pixel सीरीज अपने कैमरा और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है, इसलिए यह मिड-रेंज सेगमेंट में मजबूत दावेदार बन सकता है.

Vivo V70 series: डिजाइन और पावर का पैकेज

Vivo V70 सीरीज 19 फरवरी को भारत में लॉन्च होगी. इसमें दो मॉडल आने की संभावना है – Vivo V70 और V70 Elite. कीमत की बात करें तो V70 करीब ₹45,000 से शुरू हो सकता है, जबकि Elite वर्जन की कीमत लगभग ₹55,000 हो सकती है.

दोनों फोन में लगभग एक जैसा डिजाइन और फीचर्स मिल सकते हैं. इनमें 6.59 इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और IP68/IP69 रेटिंग मिल सकती है. प्रोसेसर की बात करें तो V70 में Snapdragon 7 Gen 4 और Elite मॉडल में Snapdragon 8s Gen 3 चिप मिल सकती है. इन फोनों में 6,500mAh की बड़ी बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है. कैमरा सेटअप भी वर्सेटाइल होने की उम्मीद है, जिससे यह सीरीज कैमरा लवर्स को आकर्षित कर सकती है.

Infinix Note Edge: बजट में प्रीमियम फीचर्स

Infinix Note Edge 18 फरवरी को भारत में लॉन्च होगा. यह फोन पहले ही ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा चुका है. भारत में इसकी कीमत ₹25,000 से कम हो सकती है. इसमें 6.78 इंच की कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल सकती है. फोन में JBL ट्यूनड ड्यूल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं. यह MediaTek Dimensity 7100 चिप और 8GB तक रैम के साथ आ सकता है. कैमरे के लिए 50MP का प्राइमरी सेंसर और 6,500mAh की बैटरी मिल सकती है.