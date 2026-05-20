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सोशल मीडिया का बदला पूरा गणित: बड़े स्टार्स को छोड़, छोटे शहरों के क्रिएटर्स के पास क्यों जा रहे हैं बड़े ब्रांड्स?

Influencer Marketing: सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अब तक जहां बड़े ब्रांड्स अपने प्रचार के लिए सेलेब्रिटीज और हाई-फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स को खोजते थे, वहीं अब उनका रुख छोटे शहरों के टियर-2 और टियर-3 क्रिएटर्स की ओर तेजी से बढ़ रहा है. कम बजट में ज्यादा एंगेजमेंट, लोकल लैंग्वेज में मजबूत पकड़ और भरोसेमंद ऑडियंस के कारण ये क्रिएटर्स ब्रांड्स के लिए ज्यादा असरदार साबित हो रहे हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 20, 2026, 07:35 AM IST
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सोशल मीडिया का बदला पूरा गणित: बड़े स्टार्स को छोड़, छोटे शहरों के क्रिएटर्स के पास क्यों जा रहे हैं बड़े ब्रांड्स?

Influencer Marketing: सोशल मीडिया की दुनिया में कल तक लोग जिसे टाइमपास समझते थे, वही आज कमाई का बड़ा जरिया बन गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्रिएटर्स खूब पैसा कमा रहे हैं. लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. इन दिन भारतीय सोशल मीडिया और और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अभी तक जहां बड़े-बड़े ब्रांड्स अपने कंपनी के प्रचार के लिए बड़े सेलिब्रिटीज और ज्यादा फॉलोवर्स वाले क्रिएटर्स को खोज रहे थे, वहीं अब बदलाव देखने को मिल रहा है. अब पटना या इंदौर जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों के छोटे क्रिएटर्स पर बड़े ब्रांड्स ज्यादा भरोसा कर रहे हैं.

इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म Kofluence की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मार्केट इस साल के आखिरी तक 4,500 से ₹5,000 करोड़ के पार पहुंच सकता है. लेकिन इस चमक-धमक के बीच, कमाई का गणित पूरी तरह बदल चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक अब रीजनल भारत ही इस पूरी इंडस्ट्री का फोकस बन चुका है. टियर-3 और टियर-4 शहरों से होने वाले इन्फ्लुएंसर कैंपेन की हिस्सेदारी अब बढ़कर 43 से 48 प्रतिशत हो गई है.

ये है बड़े कारण

छोटे शहरों के क्रिएटर्स का एंगेजमेंट रेट 4.5% से 5.5% है, वहीं बड़े शहरों के मेट्रो मार्केट्स में यह मात्र 3% से 4% ही है.

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बजट में फिट
मेट्रो शहरों में एक कैंपेन की लागत जहां ₹3.8 लाख से ₹4.5 लाख तक जाती है, वहीं छोटे शहरों में यह महज ₹35,000 से ₹90,000 में पूरा हो जाता है.

अपनी भाषा का भरोसा
करीब 62% क्रिएटर्स को अब ब्रांड्स की ओर से लोकल लैंग्वेज में कंटेंट बनाने के ऑफर्स मिल रहे हैं. आज 68.2% क्रिएटर्स हिंदी में और 23.9% अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट बना रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के एक क्रिएटर बताते हैं कि बिहार और टियर-2/3 शहरों में शॉर्ट वीडियोज जैसे Reels और Shorts ने अब टीवी की जगह ले ली है. लोग चाय के ब्रेक में या सफर के दौरान रील्स देखना पसंद करते हैं. लेकिन हमारे पास आज भी  4K शूटिंग या लाइव जाने के लिए मेट्रो शहरों जैसी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और पेमेंट आने में भी 60-90 दिन का समय लग जाता है, लेकिन डेटा बताता है कि हमारा एंगेजमेंट रेट बड़े स्टार्स से कहीं बेहतर है."

इंस्टाग्राम बना कमाई का जरिया

भारतीय शॉर्ट-वीडियो ऐप्स के आने के बाद भी 77.6% क्रिएटर्स आज भी किसी भारतीय प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं हैं. शॉर्ट-फॉर्म वीडियो सबसे ज्यादा कमाई कराने वाला फॉर्मेट बना हुआ है, जिसे 84.5% क्रिएटर्स ने अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया मानते हैं. इसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब का दबदबा कायम है.

कहां हो रहा है सबसे ज्यादा खर्च?

ई-कॉमर्स 
कुल खर्च में 23% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है. क्विक कॉमर्स और क्रिएटर-बेस्ड सेलिंग के कारण यहां ₹1,000 से ₹1,200 करोड़ तक का खर्च हो रहा है.

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BFSI
SEBI की सख्ती के बाद यह सेक्टर रजिस्टर्ड और भरोसेमंद क्रिएटर्स के साथ 20-30% की सालाना रफ्तार से बढ़ रहा है.

लाइव कॉमर्स 
भारत में लाइव शॉपिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में लाइव-स्ट्रीमिंग के जरिए ₹6,600 करोड़ से ₹13,200 करोड़ तक की सेल होने का अनुमान है, जिसमें इंस्टाग्राम लाइव, अमेजन लाइव और फ्लिपकार्ट लाइव सबसे आगे हैं.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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