 Google का बड़ा सरप्राइज! अब कम कीमत में पाएं Pixel Smartphones, जानिए कब, कहां और कैसे
टेक

Google का बड़ा सरप्राइज! अब कम कीमत में पाएं Pixel Smartphones, जानिए कब, कहां और कैसे

अगर आप Google Pixel फोन खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट थोड़ा कम है, तो आपके लिए खुशखबरी है. भारत में पहली बार गूगल अपने रिफर्बिश्ड Pixel फोन बेच रहा है. इसका मतलब है कि पुराने मॉडल के फोन, जिन्हें रिपेयर और क्वालिटी चेक के बाद नए जैसी हालत में लाया गया है अब आप कम कीमत में उन्हें अपना बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:04 PM IST
Google Pixel Refurbished Phone: अगर आप भी फोन खरीदना चाहते हैं और आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो अब परेशान होने की बात नहीं है. Google कम कीमत पर फोन खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी स्कीम लाया है.  भारत में पहली बार गूगल अपने पिक्सल फोन के रिफर्बिश्ड वर्शन को बेचने जा रहा है. इसका मतलब है कि पुराने मॉडल के फोन जिन्हें रिपेयर के बाद फिर से यूज के लिए बनाया जाता है. अब इन फोन को आप भारत में भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं. इस स्कीम से लोग पिक्सल फोन का एक्सपीरियंस कम कीमत में ले सकते हैं.

भारत में Googleअपने पुराने पिक्सल मॉडल्स को दोबारा बेचने का निर्णय लिया है. इसके लिए कंपनी ने कैशिफाई (Cashify) के साथ पार्टनशिप की है. इस नई पहल के तहत कस्टमर अब रिफर्बिश्ड पिक्सल 7 और Pixel 8 Pro स्मार्टफोन कम कीमत पर खरीद पाएंगे.  

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिफर्बिश्ड का मतलब होता है कि यह फोन पहले यूज हो चुके हैं लेकिन इन्हें फिर से क्वालिटी चेक के बाद फिर से नए जैसी हालत में बेचा जाता है. इसमें गूगल के ही पिक्सल पार्ट्स का यूज होगा, फोन की पैकिंग भी नई होगी और साथ में चार्जर दिया जाता है.  

सबसे खास बात कि कस्टमर को कैशिफाई 1 साल की लिमिटेड वारंटी भी दे रहा है. कंपनी का नेटवर्क पहले से ही पूरे भारत में फैला है. तो आप इसे आसानी से कैशिफाई की ऐप, वेबसाइट और चुने हुए रिटेल स्टोर्स से ऑर्डर कर सकेंगे. Google का कहना है कि यह कदम न सिर्फ कस्टमर्स के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, बल्कि कंपनी की सस्टेनेबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है. रिफर्बिश्ड फोन ई-वेस्ट को कम करते हैं और एक डिवाइस की लाइफ को बढ़ाते हैं. गूगल के इस स्कीम के तहत अब लोग गूगल पिक्सल की प्रीमियम स्मार्टफोन एक्सपीरियंस का मजा कम कीमत पर उठा पाएंगे और साथ ही उन्हें मिलेगा गूगल का भरोसा भी मिल सकेगा.

FAQ

रिफर्बिश्ड Pixel फोन क्या हैं?
पहले इस्तेमाल किए गए फोन, जिन्हें क्वालिटी चेक और रिपेयर के बाद नए जैसी हालत में बेचा जाता है.

कौन से मॉडल उपलब्ध हैं?
रिफर्बिश्ड Pixel 7 और Pixel 8 Pro.

वारंटी मिलती है या नहीं?
हां कैशिफाई 1 साल की लिमिटेड वारंटी दे रहा है.

फोन कहां से खरीदा जा सकता है?
कैशिफाई की ऐप, वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स से.

रिफर्बिश्ड फोन लेने का फायदा क्या है?
कम कीमत में फ्लैगशिप एक्सपीरियंस और Google का भरोसा.

