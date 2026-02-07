AI पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां, क्या कमाई के मामले में Google-Microsoft मार ले जाएंगे बाजी?

टेक वर्ल्ड में इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ही चर्चा का विषय बना हुआ है. Reuters की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की पांच सबसे बड़ी टेक कंपनियों ने पिछले तीन महीनों में AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर उम्मीद से कहीं अधिक पैसा खर्च किया है. इसमें AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी भी शामिल हैं. इन कंपनियों ने बताया है कि वे इस साल बड़े पैमाने पर इस पर पैसा खर्च करने वाले हैं. इतना पैसा खर्च होने के बाद अब सबसे बड़ी सवाल है कि क्या ये कंपनियां सच में मुनाफा बना सकती है? शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स अब इन कंपनियों को शक की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि पैसा तो पानी की तरह बह रहा है, लेकिन उस रफ्तार से कमाई अभी शुरू नहीं हुई है.

कंपनियों ने खोल दी अपनी तिजोरी

Reuters की रिपोर्ट की माने तो AI पर खर्चे की रेस में सबसे हैरान करने वाला नाम अमेजन (Amazon) का है. कभी AI की दौड़ में पीछे माने जाने वाले अमेजन ने इस साल 200 अरब डॉलर का भारी-भरकम बजट रिजर्व किया है. इसके बाद दुसरे नंबर पर 185 अरब डॉलर के साथ Google का Alphabet हैं. वहीं, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी Meta 135 अरब डॉलर का इन्वेस्ट करके इस रेस में तीसरे स्थान पर हैं. मॉर्गन स्टेनली के एक्सपर्ट का कहना है कि इन्वेस्टर्स अब इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को आसानी से माफ नहीं करेंगे, जब तक कि उन्हें कमाई का साफ सिग्नल न मिले.

यह भी पढे़ं:- इंसानों की तरह 'दिमाग' लगाएगी Google की ड्राइवरलेस कार! खुद खोजेगी अपना रास्ता...

Add Zee News as a Preferred Source

Google Cloud की लंबी छलांग

दिसंबर तिमाही के नतीजे बताते हैं कि गूगल अब तक का असली खिलाड़ी बनकर उभरा है. Google Cloud ने 48% की तूफानी रफ्तार से ग्रोथ दर्ज की है, जो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन से कहीं ज्यादा है. एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि गूगल के नए Gemini AI मॉडल ने गेम बदल दिया है और शायद गूगल इस रेस में सबसे आगे निकल गया है.

क्लाउड बाजार का हाल

क्लाउड बिजनेस में सभी कंपनियों को कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. अभी Microsoft Azure 39% की ग्रोथ के साथ मजबूत स्थिति में बनी हुई हैं. वहीं Amazon Web Services (AWS) इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद 24% की रफ्तार से बढ़ रहा है.

किसी की चांदी, किसी को टेंशन

भारी खर्चों का असर कंपनियों के मुनाफे (Profit) पर दिखने लगा है. जहां भारी इन्वेस्टमेंट के कारण अमेजन और मेटा के प्रॉफिट ग्रोथ पर दबाव दिख रहा है, तो वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले दो सालों में अपनी सबसे शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है.

मार्केट में किसकी बोलती तूती?

Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, गूगल के लिए अच्छी खबर यह है कि एप्पल के साथ हुई उसकी 'सीक्रेट डील' (Siri को पावर देने के लिए) और Gemini की सफलता ने उसके शेयरों को रॉकेट बना दिया है. पिछले कुछ महीनों में अल्फाबेट (गूगल) के शेयरों ने अपने सभी अपोनेंट को पीछे छोड़ दिया है. लेकिन हर तस्वीर सकारात्मक नहीं है. चार्ट्स यह भी संकेत दे रहे हैं कि इन्वेस्टर्स अब थोड़े चिंतित हैं. उन्हें डर है कि कंपनियां AI पर इतना ज्यादा खर्च कर रही हैं कि इसके चलते उनके मार्जिन पर असर पड़ सकता है. अगर AI से होने वाली कमाई उम्मीद के अनुसार नहीं बढ़ी, तो टेक स्टॉक्स में बड़ी गिरावट भी आ सकती है.

यह भी पढ़ें:- अब ड्राइविंग के दौरान कार से करिए मन की बात! Apple CarPlay में आ रहे ये 3 जादुई फीचर