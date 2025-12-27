WhatsApp का बड़ा धमाका! अब बिना किसी ऐप के फोटो बनेगी 3D और कार्टून, बस एक क्लिक में होगा जादुई बदलाव! जानें डिटेल्स

WhatsApp New Update: मैसेजिंग ऐप WhatsApp लगातार अपने फीचर्स को एडवांस बनाकर यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने में लगा हुआ है. इसी क्रम में अब WhatsApp अपने स्टेटस फीचर को भी पहले से कहीं ज्यादा मजेदार और क्रिएटिव बनाने की तैयार में है. जिसके तहत यूजर्स को स्टेटस फोटो को एडिट करने के लिए किसी दूसरे ऐप्स की जरूरत नहीं होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार WhatsApp जल्द ही Meta आधारित नया AI टूल लाने वाला है जिसकी मदद से फोटो को 3D, पेटिंग जैसा लुक, फोटो कार्टून, और एनीमे जैसे लुक में बदला जा सकेगा. सबसे खास बात यह होगी कि यह सब कुछ WhatsApp ऐप के अंदर ही किया जा सकेगा.

क्या है नया अपडेट?

WhatsApp के नए अपडेट पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp के लेटेस्ट iOS बीटा वर्जन 25.37.10.73 पर एक नया एडिटिंग इंटरफेस देखने को मिला है. जिसमें सामान्य फिल्टर्स के साथ-साथ अब Meta AI के क्रिएटिव ऑप्शन भी मिलेंगे. इस नए फीचर का उद्देश्य यूजर्स को ऐप के अंदर ही एडवांस एडिटिंग जैसे फीचर्स देना है.

और भी शानदार होगा स्टेटस

WhatsApp के इस नए फीचर की सबसे खास बात यह है कि इसके विजुअल स्टाइल्स हैं. इसमें यूजर्स अपनी फोटो को कई अलग-अलग रूपों में भी बदल सकते हैं. जैसे 3D और वीडियो गेम स्टाइल, कॉमिक बुक और Anime, क्ले (Clay) और फेल्ट (Felt) आर्ट,पेंटिंग और क्लासिकल लुक

बता दें कि ये WhatsApp के नार्मल फिल्टर्स नहीं हैं बल्कि AI पूरी फोटो को नए सिरे से रीबिल्ड करता है. अगर आपको रिजल्ट नहीं पसंद आता है तो आप Redo बटन दबाकर नया वर्जन भी जनरेट कर सकते हैं.

फोटो से चीजें हटाना और जोड़ना होगा बच्चों का खेल

स्टाइल बदलने के साथ ही अब आप Meta AI की सहायता से फोटो के अंदर की चीजों में भी बदलाव कर सकेंगे. आप किसी अनचाही वस्तु को फोटो से हटा सकेंगे या फिर कुछ फोटो में नया जोड़ सकते हैं. साथ ही Prompt-based editing की सहायता से आप सिर्फ लिखकर अपनी फोटो का बैकग्राउंड या थीम में बदलाव कर सकेंगे.

फोटो से बना सकेंगे वीडियो

WhatsApp इसके साथ ही एक Image Animation फीचर को लेकर भी काम कर रहा है. यह आपकी स्टिल फोटो को एक छोटी एनिमेटेड क्लिप में भी बदल देगा जिससे आपका स्टेटस और भी आकर्षक लगेगा.

कब तक आएगा यह फीचर?

अभी यह फीचर iOS के कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है. टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे जल्द ही सभी एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा.

