AI की 'महातबाही' वाली भविष्यवाणी! पूर्व Cisco CEO बोले; सिर्फ नौकरी ही नहीं 50% Fortune 500 कंपनियां हो जाएंगी गायब

Dangers from AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने के बाद से पूरी दुनिया में काम करने के तरीके से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां एआई के आने के बाद घंटों में होने वाले काम मिनटों में हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं. इसी बीच Cisco के पूर्व सीईओ जॉन चेम्बर्स ने बड़ी चेतावनी दे दी है. उनके इस चेतावनी से कॉर्पोरेट जगत में खलबली मच गई है. उन्होंने कहा है कि AI सिर्फ नौकरियां ही नहीं छीनेगा, बल्कि आने वाले समय में आधी बड़ी कंपनियां भी बाजार से गायब हो जाएंगी.

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार Cisco Systems के पूर्व CEO जॉन चैम्बर्स चेम्बर्स का मानना है कि जो कंपनियां और लीडर इस तकनीकी बदलाव को अपनाने में पीछे रह जाएंगे, वे इतिहास बन जाएंगे. फोर्ब्स को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने चेतावनी दी कि AI की वजह से करीब 50% Fortune 500 कंपनियां गायब हो जाएंगी. सिर्फ इतना ही नहीं 50% Fortune कंपनियों के एक्सीक्यूटिव्स भी अपनी नौकरी गंवा देंगे.

इंटरनेट क्रांति से 5 गुना तेड है AI की रफ्तार

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1990 के दशक के आखिरी में इंटरनेट बूम और उसके बाद के क्रैश के दौरान सिस्को का नेतृत्व चैम्बर्स ने ही किया था. अब उन्होंने AI के मौजूदा दौर की तुलना डॉट-कॉम युग से की है. हालांकि उनका मानना है कि AI की रफ्तार और परिणाम कहीं ज्यादा नाटक वाले हो सकते हैं.पूर्व सीईओ जॉन चेम्बर्स ने कहा कि AI इंटरनेट युग की गति से 5 गुना ज्यादा तेज चल रहा है और इसके परिणाम 3 गुना ज्यादा होंगे. उन्होंने बताया कि नई स्टार्टअप कंपनियां अब सालों के बजाय हफ्तों में प्रॉडक्ट तैयार कर सकेंगी जिससे बदलाव की रफ्तार कई गुना तक बढ़ गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः भारतीय कंपनी ने अमेरिका में रचा इतिहास: न्यूयॉर्क में लगाया देश का पहला LiFi इंटरनेट

इस दौरान उन्होंने कहा कि AI इंसानों की नौकरियां पहले से कहीं तेज रफ्तार से खत्म करेगा. अगर AI इंटरनेट से 5 गुना तेजी से बढ़ रहा है तो नौकरियां भी उतनी ही तेजी से खत्म करेगा. उनके अनुसार यह बदलाव दोनों सेक्टरों व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर एंट्री-लेवल जॉब्स पर सबसे ज्यादा असर डालेगा. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में लोगों को दोबारा ट्रेनिंग देना सरकारों और कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी.

ये भी पढ़ेंः नेटवर्क हो जाता है 'गायब'! जानिए नेताओं की रैलियों में क्यों लगाए जाते हैं जैमर