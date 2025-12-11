कैसे Instagram Live में जोड़ें लोग? Bigg Boss के Pranit More हुए कंफ्यूज, आप जान लीजिए तरीका

Advertisement
Bigg Boss फेम प्रणीत मोरे (Pranit More) इंस्टाग्राम लाइव आए. लेकिन जब उनसे बोला गया कि और लोगों को लाइव पर जोड़ें तो वो कंफ्यूज हो गए. उनको नहीं पता था कि एक से ज्यादा लोगों को इंस्टाग्राम लाइव पर कैसे जोड़ें. आइए आपको बताते हैं कि इंस्टाग्राम लाइव पर एक से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं....

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 11, 2025, 07:24 AM IST
Instagram Live mein log kaise jode: Instagram आज के समय में सिर्फ फोटो या वीडियो शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, बल्कि यह अब लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने का सबसे आसान माध्यम बन चुका है. खासकर Instagram Live ने क्रिएटर्स, एक्टर्स और आम यूजर्स को अपने फॉलोअर्स से सीधा संवाद करने की सुविधा दी है. लेकिन कई बार लाइव के दौरान लोग यह समझ नहीं पाते कि एक से ज्यादा लोगों को लाइव में कैसे जोड़ा जाए. हाल ही में Bigg Boss फेम प्रणीत मोरे (Pranit More) भी इसी वजह से थोड़े कंफ्यूज दिखाई दिए, जब वे अपने फैंस के साथ लाइव सेशन कर रहे थे और एक साथ कई लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे. अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं या पहली बार लाइव में गेस्ट जोड़ना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके बेहद काम आएगी.

Instagram Live Rooms क्या होते हैं?
पहले Instagram केवल दो लोगों को लाइव करने की सुविधा देता था, लेकिन अब इस फीचर को बढ़ाकर चार लोगों तक कर दिया गया है. इसे ही Instagram Live Rooms कहा जाता है. Live Rooms में आप एक साथ तीन गेस्ट को जोड़ सकते हैं, यानी कुल चार लोग एक स्क्रीन पर दिखाई दे सकते हैं. यह फीचर खासकर उन यूजर्स के लिए बेहद फायदेमंद है जो इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, लाइव चैट, फैन इंटरेक्शन या कोलैब सेशन करना चाहते हैं. प्रणीत मोरे जैसे सेलिब्रिटी अक्सर फैंस को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन फीचर की सही जानकारी न होने पर लाइव के दौरान परेशानी हो सकती है.

लाइव शुरू करने से पहले की तैयारी
लाइव में किसी को जोड़ने से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखना जरूरी है. सबसे पहले आपका ऐप अपडेट होना चाहिए, क्योंकि Live Rooms फीचर पुराने वर्जन पर ठीक तरह काम नहीं करता. दूसरा, इंटरनेट कनेक्शन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कमजोर नेटवर्क में गेस्ट की रिक्वेस्ट पहुंचने में दिक्कत आती है. इसके अलावा जिन लोगों को आप लाइव में शामिल करना चाहते हैं, उन्हें भी Instagram का अपडेटेड वर्जन और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. कई बार लोग यह मान लेते हैं कि सिर्फ होस्ट को तेज नेटवर्क चाहिए, जबकि गेस्ट की तरफ से भी सब ठीक होना जरूरी है.

लाइव में गेस्ट जोड़ने का सही तरीका
जब आप Instagram पर Live शुरू करते हैं, तो स्क्रीन के नीचे कई ऑप्शन्स दिखाई देते हैं. इनमें से एक आइकन दो छोटे चेहरों जैसा होता है या कैमरा के साथ “join” का प्रतीक दिखाता है. यही Live Rooms का बटन है, जिससे आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं. जैसे ही आप इस बटन पर टैप करते हैं, एक लिस्ट खुलती है जिसमें वे सभी लोग दिखते हैं जिन्होंने आपकी लाइव रिक्वेस्ट भेजी है या जिन्हें आप आमंत्रित कर सकते हैं. आप चाहें तो एक साथ तीन लोगों को इनवाइट भेज सकते हैं. जैसे ही वे आपकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हैं, वे लाइव स्क्रीन पर आपके साथ जुड़ जाते हैं. प्रणीत मोरे के केस में भी यही समस्या थी कि वे फीचर का बटन ठीक से पहचान नहीं पाए और गेस्ट जोड़ने में देर हो गई, जिससे लाइव देखने वाले लोग भी कंफ्यूज हो गए.

गेस्ट जोड़ने के बाद की सेटिंग्स
लाइव में एक से ज्यादा लोग जुड़ने के बाद स्क्रीन चार हिस्सों में बंट जाती है. होस्ट होने के नाते आप किसी भी वक्त गेस्ट को हटाने का अधिकार रखते हैं. इसके अलावा आप चैट मॉडरेशन, कमेंट्स ऑन-ऑफ, बैजेज, और लाइव के दौरान फिल्टर लगाने जैसे फीचर भी यूज कर सकते हैं. अगर कोई गेस्ट नेटवर्क की समस्या से अचानक डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आप उन्हीं स्टेप्स का पालन करके उन्हें दोबारा जोड़ सकते हैं.

क्यों होता है लोगों को कंफ्यूजन?
Instagram अपडेट्स के बाद फीचर्स की लोकेशन बदल जाती है, इसलिए कई यूजर्स को यह पता नहीं होता कि नया ऑप्शन कहां दिखेगा. Bigg Boss के प्रणीत मोरे जैसे सेलेब्रिटीज भी कभी-कभी जल्दी में होते हैं और लाइव ऑप्शंस पर ध्यान नहीं दे पाते. इसके अलावा अगर किसी ने पहले कभी Live Rooms ट्राय नहीं किया हो, तो एक साथ तीन लोगों को जोड़ने की सुविधा थोड़ी जटिल लग सकती है.

