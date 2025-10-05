दिवाली से पहले सबसे बड़ी बचत! ब्रॉन्डेड 5G फोन पर मिल रहा ₹17,000 तक का डिस्काउंट, आज तक ही है मौका

Diwali Smartphone Offers: अगर आप बंपर ऑफर्स और छूट के साथ नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. दिवाली से पहले ई-कॉमर्स साइटों पर इन दिनों बड़े ऑफर्स चल रहे हैं जिसके तहत आप स्मार्टफोन पर 8 से 10,000 तक की छूट पा सकते हैं. अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल में Motorola, Xiaomi और सैमसंग के 5G फोन अपने ओरिजिनल प्राइस से 17 हजार रुपये तक की कम कीमत में मिल रहे हैं. सबसे खास बात यह है कि अमेजन पर यह डील 5 अक्टूबर तक ही चलेगी. तो अगर आपने आज यह मौका गंवा दिया तो आपको फिर महंगी कीमत में फोन खरीदना होगा. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कौन से फोन पर कितना ऑफर कहां मिल रहा है.

Motorola Edge 50 Pro

Motorola के इस फोन पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. जिसके तरह 35,999 रुपये की लॉन्चिंग कीमत वाले इस फोन को 25638 रुपये में खरीद सकते हैं. यानी इस फोन पर लगभग 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है. इतना ही नहीं इसके साथ ही 10% का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. फेस्टिव ऑफर के साथ कंपनी की ओर से इस फोन की खरीदारी पर 1,262 रुपये तक का कैशबैक ऑफर भी दिया जा रहा है. वहीं अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो इसकी कीमत और भी कम हो जाती है. बात करें फोन की स्पेसिफिकेशन्स की तो इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है. कैमरे मेन और फ्रंट दोनों ही कैमरे 50 मेगापिक्सल के हैं. इसके अलावा, यह फोन 125W की सुपर फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जिससे बैटरी 20 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाती है.

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A55 5G भी पर भी बड़ी छुट मिल रही है. लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये है. ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह फोन 23999 रुपये का मिल रहा है. यानी इस फोन पर आपको लगभग 16,000 रुपये की बचत हो रही है. फोन पर 1199 तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है. एक्सचेंज ऑफर में आपको और फायदा हो सकता है. फोन में आपको 6.6 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले कंपनी देती है. फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है. यह फोन Exynos 1480 प्रोसेसर पर काम करता है.

XIAOMI 14 Civi

Xiaomi 14 Civi का 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट अब लॉन्च कीमत 42,999 रुपये की तुलना में बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है. अमेजन इंडिया पर इसे 25,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. फोन पर 587 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट और 1,299 रुपये तक का कैशबैक भी मिल रहा है. एक्सचेंज ऑफर के जरिए अतिरिक्त छूट भी आप ले सकते हैं. इसमें 6.55 इंच का डिस्प्ले, 50MP का मेन कैमरा और 32MP का ड्यूल सेल्फी कैमरा दिया गया है. 4,700mAh बैटरी 67W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जो लंबे समय तक बैकअप देती है.

